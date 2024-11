Il Black Friday come inizio della stagione festiva

Negli ultimi anni, il Black Friday ha acquisito un’importanza crescente nel panorama degli acquisti natalizi in Italia. Secondo la recente indagine condotta da EY, il 44% dei consumatori italiani prevede di iniziare i propri acquisti già a novembre, approfittando delle promozioni offerte durante questo evento. Questo dato evidenzia un cambiamento significativo nelle abitudini di spesa, con un numero sempre maggiore di italiani che anticipa le proprie compere per sfruttare le offerte vantaggiose.

Le preoccupazioni economiche e le strategie di acquisto

Nonostante l’entusiasmo per la stagione dei saldi, il 31% dei consumatori esprime preoccupazioni riguardo alle proprie possibilità di spesa. Tuttavia, il 48% degli intervistati ha già messo da parte dei risparmi per affrontare gli acquisti natalizi. Questo comportamento suggerisce una pianificazione attenta e una strategia di acquisto che tiene conto delle incertezze economiche attuali. Gli italiani tendono a combinare acquisti online e in negozio, utilizzando i canali digitali per la ricerca di prodotti e promozioni, mentre preferiscono i negozi fisici per l’acquisto finale.

Preferenze di spesa e categorie di prodotto

Le categorie di prodotto più ambite per le festività includono abbigliamento e accessori, tecnologia, bellezza e cura della persona. Il 64% degli intervistati ha dichiarato di voler acquistare articoli di abbigliamento, mentre il 55% è interessato a prodotti tecnologici. Inoltre, più della metà degli intervistati prevede di mantenere lo stesso livello di spesa dell’anno precedente per cibo e bevande. Questo riflette un approccio equilibrato alla spesa, dove la qualità e la sostenibilità giocano un ruolo cruciale nelle decisioni di acquisto.

Verso un consumo più sostenibile

Un aspetto interessante emerso dalla ricerca è l’attenzione crescente verso la sostenibilità. L’82% degli intervistati ha dichiarato di voler ridurre gli sprechi alimentari, mentre il 52% intende acquistare marchi più sostenibili. Inoltre, il 44% dei consumatori desidera orientarsi verso prodotti biologici o di provenienza sostenibile. Questo cambiamento di mentalità indica una crescente consapevolezza ambientale tra i consumatori italiani, che si riflette nelle loro scelte di acquisto durante le festività.