Il contesto attuale delle small cap

Con l’elezione di Donald Trump e le sue politiche economiche, il mercato azionario americano ha mostrato segnali di ripresa, in particolare per le piccole aziende, conosciute come small cap. Queste aziende, più orientate verso il mercato interno, possono beneficiare di un ambiente economico favorevole, in quanto meno esposte alle fluttuazioni globali e alle tensioni commerciali. La loro capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche di mercato le rende un’opzione interessante per gli investitori.

Performance storica e prospettive future

Analizzando il passato, nel mese successivo alla vittoria di Trump nel 2016, il Russell 2000, indice delle small cap, ha sovraperformato l’S&P 500 di quasi l’11%. Anche se non ci si aspetta una risposta così marcata questa volta, la vittoria repubblicana crea un contesto più favorevole per queste aziende. Inoltre, l’allentamento dei tassi da parte della Federal Reserve offre un ulteriore supporto, poiché le small cap avevano risentito maggiormente dell’aumento dei tassi negli ultimi anni.

Vantaggi competitivi delle small cap

Le piccole aziende tendono a essere più cicliche e diversificate, il che significa che possono trarre vantaggio da una ripresa economica. Investire in small cap offre un’esposizione differenziata rispetto alle large cap, che spesso hanno una maggiore esposizione internazionale. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui l’economia americana ha dimostrato una resilienza sorprendente, allontanando le previsioni recessive e prospettando uno scenario di soft-landing.

Valutazioni e opportunità di fusione

Attualmente, le small cap scambiano a sconto rispetto alle large cap e alla loro media storica, rendendo le valutazioni interessanti per gli investitori. Se si assiste a una rivalutazione del multiplo, ciò potrebbe favorire una sovraperformance delle small cap. Inoltre, il calo dei tassi potrebbe stimolare un aumento delle operazioni di fusione e acquisizione, poiché molte aziende stanno cercando di sfruttare la liquidità disponibile.

Strategie di investimento e ricerca

Investire in small cap richiede un’analisi approfondita e un approccio attivo. Le piccole aziende, pur presentando un potenziale di crescita degli utili superiore, sono spesso meno seguite dagli analisti. È fondamentale identificare le opportunità sottovalutate attraverso una ricerca approfondita e un’analisi dei fondamentali. Il nostro team di gestione si impegna a mantenere relazioni costanti con le aziende in portafoglio, per comprendere meglio le loro performance e le prospettive future.