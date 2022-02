Le 10 migliori criptovalute NFT esplodono nel 2022

Con gli NFT che guadagnano trazione, questi dieci potrebbero esplodere nel 2022

Token non fungibili (NFT) sono cresciuti in popolarità nell’ultimo anno. Nonostante il lento avvio del mercato delle criptovalute nel 2022, l’adozione degli NFT non ha rallentato di un pò.

Questo perché gli NFT sono diventati una strada eccellente per sbloccare valore da qualsiasi cosa che vada dalla musica, alle immagini e persino ai tweet.

Questa esplosione di NFT ha portato a un’impennata nella crescita delle criptovalute NFT, così come dei mercati di trading NFT. Considerando che le NFT sono ancora nei loro primi giorni, non c’è dubbio che le criptovalute NFT potrebbero guidare il mercato in guadagni per tutto il 2022.

Per questo motivo, abbiamo compilato un elenco di alcune delle prime 10 monete NFT che potrebbero esplodere nel 2022.

Quali criptovalute NFT esploderanno nel 2022?

Pronto per iniziare nel mercato degli NFT in rapida espansione? La sfida più grande che potresti incontrare è scegliere il meglio tra le molte criptovalute NFT che arrivano sul mercato ogni giorno. Non preoccuparti, però! A Trading Education, abbiamo compilato per te un elenco delle migliori criptovalute NFT che potrebbero fare eccezionalmente bene nel 2022.

Senza ulteriori indugi, esaminiamo le migliori criptovalute NFT che potrebbero esplodere di valore nel 2022.

Decentraland (MANA)

Decentraland è un progetto Ethereum che offre agli investitori l’accesso a terre virtuali 3D. MANA, un token ERC-721, protegge queste terre virtuali. Le terre virtuali di Decentraland sono progettate in modo che possano essere affittate o vendute, un fattore che continua ad attirare molti investitori sul mercato di Decentraland.

Terre virtuali multimilionarie sono state vendute su Decentraland e hanno fatto notizia a livello globale.

Questo probabilmente continuerà ad attirare nuovi investitori in queste terre virtuali e aumenterà il valore di MANA. Per questo motivo, Decentraland si distingue facilmente tra le criptovalute NFT che potrebbero esplodere nel 2022.

Tezos (XTZ)

Tezos ha sperimentato nell’ultimo anno un’esplosione di NFT. L’adozione di Tezos ha molto a che fare con la sua scalabilità e le basse commissioni. Tezos · è anche diventato molto popolare per le sue funzionalità di aggiornamento automatico, il che significa che è migliorato senza bisogno di un hard fork.

Nel 2021, Tezos ha visto un’adozione diffusa, il più notevole è FFT da corsa di F1 lanciato sulla blockchain di Tezos. Grazie alla sua efficienza, Tezos potrebbe vedere una maggiore adozione quest’anno, un fattore che potrebbe vederlo emergere come una delle migliori criptovalute NFT del 2022.

My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice è una piattaforma di gioco play-to-learn piuttosto unica. ALICE si è differenziata nel mercato dei giochi NFT attraverso giochi facili e divertenti da giocare e avere una trama. Questo lo ha visto crescere nell’adozione sia da parte di coloro che cercano di fare soldi con i giochi NFT che da coloro che cercano di divertirsi.

Con più utenti che scoprono il divertimento che deriva dai giochi NFT, ALICE è una criptovaluta NFT in una posizione unica per esplodere nel 2022.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinito l’obiettivo primario è quello di essere una delle migliori piattaforme di gioco play-to-earn sul mercato. Axie è cresciuto in popolarità perché consente alla comunità di possedere in parte i personaggi che sviluppano durante l’utilizzo della piattaforma Axie Infinity.

Per offrire ai giocatori un’esperienza ancora migliore, Axie Infinity ha lavorato per migliorare la velocità e ridurre i costi di transazione. Uno dei passi che Axie ha intrapreso per migliorare l’efficienza è stato quello di trovare una soluzione layer-2 chiamata Ronin Protocol nel 2020.

Con la sua crescente collezione di giochi e una migliore esperienza di gioco, Axie Infinity continua ad attirare giocatori che cercano di fare soldi vendendo funzionalità di personaggi di gioco come NFT. Man mano che questa domanda cresce, AXS potrebbe essere tra le migliori monete NFT che fanno bene nel 2022.

Theta Network (THETA)

Theta Network è una criptovaluta che sta cambiando il modo in cui le persone consumano i servizi di streaming video. Attraverso la rete Theta, chiunque può condividere la larghezza di banda che viene poi utilizzata per lo streaming di contenuti video senza richiedere server centralizzati.

Theta Network ha anche fatto un ingresso nel mercato NFT attraverso THETA.tv, NFT. Consente la tokenizzazione di cose come i badge che ora possono essere costruiti sulla blockchain Theta.

Theta ha già dato il via allo slancio lanciando una collezione NFT per alcuni dei migliori prodotti Samsung, come il Samsung Galaxy S22. Man mano che più NFT vengono lanciati sulla piattaforma Theta, Theta Token potrebbe essere tra le migliori piattaforme NFT che esplodono di valore nel 2022.

Token Enjin (ENJ)

Enjin ha più casi d’uso. Tuttavia, uno che sta diventando sempre più dominante è il gioco play-to-earn. Attraverso il Token Enjin, i giocatori possono tokenizzare e vendere NFT di gioco su più piattaforme.

Enjin sta anche lavorando per diventare ancora migliore nei giochi NFT. Lo sta facendo attraverso un’espansione nell’ecosistema Polkadot, un fattore che aiuterà i giocatori a evitare gli alti costi che derivano dalle transazioni Ethereum.

Basso costo, velocità elevata e un ecosistema di gioco NFT in rapida espansione rendono Enjin Coin una delle prime 10 criptovalute NFT da tenere d’occhio quest’anno.

WAX (WAXP)

Wax forma abbreviata per Worldwide Asset Exchange è uno scambio NFT decentralizzato. Attraverso la piattaforma WAX, gli utenti possono scambiare qualsiasi tipo di prodotto che è stato tokenizzato e offerto sul mercato come NFT.

La cosa migliore di WAX è che ha un meccanismo per autenticare il bene digitale venduto nel suo mercato. Questo lo ha visto esplodere in popolarità come piattaforma di riferimento per il trading di NFT.

Considerando che gli NFT stanno crescendo in popolarità, WAX è una criptovaluta NFT posizionata in modo univoco per fare bene quest’anno.

Sandbox (SAND)

Sandbox non può mancare tra le criptovalute NFT che potrebbero sovraperformare il mercato nel 2022. Nell’ultimo anno, Sandbox ha sperimentato un’adozione diffusa, specialmente nei giochi. Sandbox sta guadagnando terreno nel settore dei giochi consentendo ai partecipanti di sviluppare, giocare e anche vendere personaggi di gioco e altre risorse di gioco.

La performance di SAND nell’ultimo anno (10.000% – più guadagni) è un indicatore della sua adozione esponenziale. Man mano che sempre più giocatori imparano a conoscere la potenza e il controllo che Sandbox offre loro, il valore SAND potrebbe esplodere nel corso del 2022.

Flow (FLOW)

Flow è una delle piattaforme più avanzate e decentralizzate per il lancio di giochi NFT e altre risorse digitali. La facilità d’uso di Flow ha portato a un’adozione massiccia da quando è stato lanciato nel 2020. Flow ha attualmente 3,7 milioni di portafogli, 175k utenti mensili e oltre 6000 sviluppatori.

Man mano che più progetti NFT vengono lanciati e venduti sulla rete Flow, il valore del token potrebbe fare bene. È sicuramente una delle migliori criptovalute NFT da guardare nel 2022.

Solana (SOL)

Solana è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni nel 2021. Ciò è stato innescato da un’esplosione di NFT e progetti DeFi lanciati sulla blockchain Solana. Il punto di forza più significativo di Solana sono i suoi bassi costi e la capacità di scalare a livelli imbattibili, fino a 50k transazioni al secondo.

Con più investitori che cercano di Solana come piattaforma di scelta per il lancio di NFT, il valore di SOL potrebbe esplodere quest’anno, proprio come ha fatto nel 2021. Le probabilità che Solana chiuda l’anno tra le prime 10 criptovalute NFT sono piuttosto alte.