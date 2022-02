Come coniare un NFT gratuitamente?

Gli NFT sono tutto l’hype in questi giorni. Ha preso d’assalto il mercato delle criptovalute come un’edizione nuova. Non solo, ha già sviluppato una grande comunità di creatori e investitori. Tutti i nerd cripto vogliono coniare un NFT, ma non molti possono permettersi di scambiarli a causa dell’enorme tassa sul gas.

La cosa bella di NFT è che puoi coniarne uno indipendentemente dai dollari nella tua banca. Hai solo bisogno di conoscere le piattaforme giuste che avvantaggiano la tua causa. Anche se alcuni mercati NFT hanno costose tariffe per il gas, ce ne sono molti che hanno escogitato metodi di conio migliori e più economici che favoriscono “le persone rotte”.

La buona notizia è che molte piattaforme popolari hanno ora introdotto una funzione di conio gratuito per creare NFT, esclusiva per le persone rotte che cercano di salire sul carro NFT.

La funzione è relativamente facile e, naturalmente, gratuita per tutti. Inoltre, non è richiesta alcuna codifica per completare il processo.

Se stai cercando una piattaforma per coniare il tuo NFT gratuitamente, questo articolo può aiutarti a dare il via al tuo viaggio.

In primo luogo, prendiamo familiarità con il conio!

Il processo per rendere il tuo NFT parte della blockchain di Ethereum è chiamato conio. Viene fatto quando un libro mastro pubblico immutabile e a prova di manomissione accoglie e memorizza i tuoi NFT.

Un processo normale richiede agli utenti di passare attraverso alcuni passaggi. Quindi, prendono una certa percentuale del profitto come commissioni guadagnate dalla vendita dei tuoi NFT.

Una volta creato, il tuo NFT è pronto per il trading! Un certo numero di mercati sono disponibili quando puoi venderli. Ma quali sono questi mercati e quali sono i criteri per completare il processo di conio? Sono coniati gratuitamente o richiedono una certa tassa? Faremo luce su tutte queste preoccupazioni proprio qui.

Tutti gli sviluppatori, gli artisti e gli investitori sanno che il mining non è gratuito. In effetti, ci sono pesanti tasse sul gas che devono essere pagate mentre si conia un NFT sulla blockchain di Ethereum. Più congestionata diventa la blockchain, più costose sono le commissioni. Fortunatamente, con gli sforzi e l’aiuto di alcuni programmatori, gli utenti hanno trovato un modo più economico. Ora gli artisti possono saltare le tasse sul gas e coniare i loro NFT gratuitamente.

Nel corso del tempo, diversi mercati NFT hanno rivisto le loro strutture tariffarie per assicurarsi di attirare un pubblico più ampio. Per questo motivo, sia che tu sia rotto o abbia mezzo milione di dollari impilati nel tuo conto bancario, hai diritto a coniare un NFT di tua scelta. Questo aiuta le persone a diventare parte di qualcosa di nuovo ed eccitante che ha preso d’assalto il mondo della tecnologia.

Quindi, se ti senti come se non avessi una pila di riserva di 10 grand da spendere per una scimmia NFT che sta fumando un sigaro dope, non preoccuparti! Ci sono molte opzioni per fare ancora soldi senza doverne spendere. Le seguenti piattaforme ti consentono di creare e vendere i tuoi NFT unici in pochi minuti.

Come coniare un NFT gratuitamente?

Rarible

Rarible ha introdotto una nuova funzione di “lazy minting” che non ti chiede né di pagare le tasse del gas né di scrivere un contratto intelligente. Ora puoi coniare un NFT gratuito utilizzando brevi righe di codici forniti da Rarible. Questo passo successivo mirava a migliorare la sostenibilità della piattaforma eliminando la necessità di una blockchain Ethereum e transazioni non necessarie. Quindi, non è richiesto alcun costo iniziale per monetizzare la tua creazione.

Come funziona il “Lazy Minting”?

Il modo tradizionale per creare un NFT richiede agli utenti di coniarlo sulla blockchain di Ethereum. Ciò richiede il pagamento immediato di una tassa sul gas, il che è costoso. Tuttavia, la nuova funzione di conio pigro consente agli utenti di saltare il processo di conio durante la creazione di NFT, che viene quindi eseguito durante l’acquisto. Ciò significa che gli acquirenti pagheranno le commissioni invece del venditore.

Quindi, a meno che non venga acquistato un NFT, viene elencato sul mercato e i dati rimangono memorizzati su IPFS (archiviazione decentralizzata). Durante la creazione di un NFT, firmerai le “autorizzazioni di conio” con il tuo portafoglio, che è gratuito e garantisce i tuoi diritti di proprietà in modo che le tue creazioni rimangano sotto il tuo controllo.

Una guida passo-passo per coniare un NFT

Per coniare un NFT gratuito su Rarible utilizzando l’opzione di conio pigro, attenersi alla seguente procedura:

Vai al sito Rarible.com

Clicca su “ Crea “

“ Scegli il portafoglio di tua scelta.

Scegli il tipo di inserzione per il tuo NFT

Immettere le informazioni richieste.

Seleziona l’opzione “Free minting”

E infine, tocca il pulsante “Crea elemento” e firma le autorizzazioni gratuite con il tuo portafoglio.

Quando un acquirente acquista il tuo NFT, verrà automaticamente coniato e trasferito al nuovo proprietario. Non è semplice?

Nota: se si desidera bruciare il pigro NFT coniato, sarà necessario pagare la tassa sul gas come con i normali NFT.

NB: La funzionalità lazy minting è disponibile solo per la raccolta predefinita Rarible. Sarà presto applicato per le collezioni di proprietà.

OpenSea

OpenSea è rinomato come il miglior mercato per l’acquisto e la vendita di NFT. Ha introdotto un’esperienza di creazione user-friendly che consente ai creatori di avere un processo di creazione NFT veloce ed efficiente. Tuttavia, chiede ai suoi creatori di pagare una commissione per vendere un NFT. Significa che la creazione di un NFT è gratuita, ma la vendita non lo è.

OpenSea è tra le piattaforme più preferite di cui si fidano molti trader NFT. Inoltre, la piattaforma ha alcune funzionalità avanzate che hanno aggiunto molti contributi alla sua fama. Ad esempio, consente ai titolari di NFT di vendere il loro NFT in bundle con gli NFT di altri venditori, che è un modo molto più unico e redditizio che amplia il pubblico.

Come creare un NFT su OpenSea?

Per creare un NFT sul marketplace OpenSea, attenersi correttamente alla seguente procedura:

Prima di tutto, vai al sito Ufficiale della piattaforma, https://opensea.io/ (Evita di utilizzare un falso sito Web non autorizzato poiché i truffatori sono tutti lì)

Quindi tocca il pulsante “Crea “.

“. Vedrai una finestra che ti chiederà di entrare attraverso un portafoglio MetaMask. Gli utenti possono utilizzare altri portafogli, ma MetaMask è il più affidabile ed efficiente tra gli altri.

Segui la procedura indicata per collegare il tuo portafoglio.

Quindi dovrai creare una raccolta per aggiungere un token. Per questo, fai clic su “ Crea ” nell’angolo in alto a destra.

” nell’angolo in alto a destra. Quindi, verrà visualizzata una finestra che ti chiederà di accettare i Termini di servizio. Per farlo, dovrai firmare la conferma con la tua Metamask, che è gratuita.

Ora aggiungi il nome, il logo e i dettagli della collezione. La tua collezione è pronta.

Aggiungi le seguenti cose al tuo token

Successivamente, aggiungerai gli elementi che desideri tokenizzare. Per questo, farai clic su “Aggiungi nuovo elemento”. Successivamente, firmerai l’azione nel pop-up Metamask.

Successivamente, firmerai l’azione nel pop-up Metamask. Aggiungere il file multimediale che si desidera collegare al token. Il file multimediale può essere un video, un’immagine, un suono o un modello 3D. I formati accettabili sono PNG, SVG, JPG, GIF, MP4, MP3, WEBM, OGG, WAV, GLB e GLTF. La dimensione consigliata non è superiore a 100 MB.

Quindi aggiungere il nome del token.

Inoltre, è possibile aggiungere diverse caratteristiche al token.

Puoi anche aggiungere contenuti bloccati visibili solo all’acquirente che possiede questo token.

Quindi determinerai il numero di copie in cui viene emesso il token. Il numero predefinito di copie è in genere 1.

Quindi fare clic su “Crea” quando ogni passaggio è stato completato

Vendi il tuo NFT

Dopo aver creato il token, ci vorranno un paio di giorni nel processo di controllo dell’autenticità fino a quando non verrà accuratamente verificato. Dopo la sua verifica, ora sei libero di venderlo.

Per vendere il tuo token, fai clic sul pulsante “Vendi“. OpenSea di solito conduce vendite in un formato di asta e richiede una procedura completa. Imposta il prezzo al quale vuoi venderlo e pubblica la tua inserzione.

Come creare NFT gratuitamente su Mintable?

Mintable è un’altra piattaforma conveniente per i trader che trovano modi più economici per creare o vendere i loro NFT. Sorprendentemente, offre agli utenti un processo di creazione gratuito che richiede zero commissioni per la creazione o la quotazione di NFT in vendita, rendendolo un’opzione molto più promettente per i trader giovani e rotti.

Mintable ha creato una piattaforma adatta per gli artisti che cercano investimenti zero e guadagni più elevati. Con le sue zero commissioni di conio, può presto diventare il mercato più visitato. Un altro fatto che potrebbe essere la ragione del suo basso traffico è il lungo processo di registrazione che potrebbe infastidire gli utenti. Potrebbe essere un sito Web meno user-friendly, ma offre ai creatori di NFT un processo di conio e vendita gratuito. Considerando questo, dobbiamo provare questa piattaforma in questa guida!

Coniabile

Mintable offre ai suoi clienti online un processo di conio gratuito per la creazione di NFT. Se vuoi avere un NFT gratuito, segui i seguenti passaggi:

Visita questo sito https://mintable.app/. Inoltre, tieni presente che Internet è pieno di truffatori e violazioni dei dati. Quindi assicurati che il sito che stai visitando sia autentico.

Quindi, è necessario registrarsi per accedere al sito Web. Segui la procedura indicata per rendere il tuo account su Mintable.

Al termine della registrazione, accedi e fai clic su “ Zecca “.

“. Seleziona “Crea un nuovo elemento” quando il pop-up appare sullo schermo

Quindi vedrai un altro pop-up che ti offrirà un modo semplice o avanzato per coniare NFT. Devi scegliere tra le opzioni disponibili.

Dopo aver scelto il modo semplice , il sito Web ti chiederà di collegare il tuo portafoglio. Il portafoglio più preferito rimane MetaMask, quindi collegalo se lo hai già.

, il sito Web ti chiederà di collegare il tuo portafoglio. Il portafoglio più preferito rimane MetaMask, quindi collegalo se lo hai già. Inserisci i dettagli del tuo NFT e carica l’elemento che desideri tokenizzare. Puoi scegliere tra una varietà di tipi. L’elemento può essere un’immagine, un audio, un documento o anche un file ZIP. Inoltre, ti verrà richiesto di aggiungere un’anteprima dell’elemento che desideri caricare, seguito dalla compilazione della descrizione dello stesso elemento.

Quindi, scegli se il copyright viene trasferito con l’acquisto.

Che si tratti di un prezzo fisso, di un’asta o di un’asta con acquista ora, seleziona come vuoi venderlo. L’asta con buy now significa che gli acquirenti possono acquistare immediatamente un set di token a un prezzo speciale indipendentemente dalla concorrenza.

Dopo aver completato tutti i passaggi precedenti, fai clic sul pulsante “Elenca questo elemento”.

Quindi, ti verrà richiesto di firmare questa transazione con Metamask, che è gratuito.

Dopo la fase di firma, il tuo NFT sarà elencato e disponibile per l’acquisto presso Mintable Gasless Shop. Puoi aumentare la vendita anche sulla pagina NFT.

Promuovere i tuoi NFT e rendere il mondo entusiasta di loro

Il prossimo passo dopo aver abbandonato il tuo NFT è promuoverlo seguendo un piano di marketing sistematico. Il mercato NFT si sta saturando di giorno in giorno, quindi assicurarsi che i nerd crittografici trovino la tua creazione e la acquistino subito è fondamentale. Pertanto, incuriosire le persone riguardo alle cose che hai creato è la parte successiva del tuo lavoro. Ti stai chiedendo come? Continua a scorrere.

Presentati su NFT Calendar!

Come suggerisce il nome, essendo un aspirante creatore di NFT, NFT Calendar dovrebbe essere il tuo punto di riferimento per creare hype intorno alle tue gocce NFT.

Facendo clic su Elenca il tuo evento, puoi iniziare il processo gratuito di promozione della tua arte NFT impostando una voce di calendario per la data in cui rilasci i tuoi NFT.

Inserisci i dettagli richiesti insieme a un’anteprima della tua goccia con l’aiuto di un’immagine che rappresenta la tua arte.

Dopo aver inserito le informazioni richieste, puoi fare clic su Invia evento e controllare la tua inserzione nella prossima sezione delle gocce NFT.

Sfrutta i social media

I social media sono senza dubbio il singolo strumento più efficace nel marketing della tua arte NFT. Indipendentemente dal tuo budget di promozione, puoi raggiungere il successo nel promuovere i tuoi NFT con l’aiuto di adeguate capacità di social media marketing. Twitter, TikTok, Discord, Medium, Instagram e Reddit sono i tuoi migliori amici qui. L’uso corretto di hashtag, didascalie accurate e, naturalmente, immagini appropriate ti aiuteranno ad attirare il giusto tipo di pubblico che si convertirebbe in potenziali collezionisti delle tue opere d’arte.

Tuttavia, se desideri prendere la via d’uscita più semplice spendendo soldi per le promozioni per portare traffico alle tue opere d’arte, anche questo può essere fatto.

Contatta gli influencer per quanto riguarda la tua opera d’arte

È il 2022 ed è un gioco da ragazzi che hai bisogno di collaborazioni con influencer per creare consapevolezza intorno al tuo prodotto. Allo stesso modo, in questo caso, contatta gli influencer rilevanti che hanno shilled NFT di un genere simile per assicurarti di dare il via al tuo viaggio di marketing. Considerando che gli influencer provengono da una comunità fedele, saranno in grado di generare traffico sostanziale a condizione che la loro promozione contenga informazioni significative sulla tua collezione NFT.

Avvia collaborazioni

Inizia collaborazioni con diversi artisti prima di pubblicare le tue collezioni NFT. L’inizio della collaborazione ti consentirà di accedere a un pubblico non sfruttato che potrebbe apprezzare il tuo lavoro e generare vendite sufficienti.