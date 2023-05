Una serie di startup specializzate nel trasferimento di denaro si stanno attivamente sfidando per essere le più efficienti nel trasferimento di fondi al di là delle frontiere, eliminando la molteplicità di ostacoli tradizionalmente associati a questa attività costosa e spesso lenta.

In un momento di straordinaria espansione del settore dei pagamenti internazionali in concorrenza con i regolatori bancari tradizionali, abbiamo raccolto una lista delle startup più innovative dell’attività di pagamento internazionale, con l’intenzione di porre l’attenzione sui loro straordinari sforzi e sul loro alto potenziale di cambiamento nel mercato attuale. La lista qui presentata rappresenta un sottoinsieme delle aziende più innovative e distintive individuate tramite la piattaforma di comparazione di trasferimenti di denaro moneytransfercomparison.com.

Le 11 Startup più innovative del 2023

Wise si presenta come il fornitore internazionale di trasferimenti di denaro più noto ed eccitante del momento. Fondata nel 2010 da due uomini d’affari e amici estoni, inizialmente conosciuta come Transferwise, Wise ha risolto il dilemma di coloro che lavorano all’estero e ricevono i loro redditi in una valuta diversa da quella del loro paese d’origine. Grazie al tasso di cambio in tempo reale, Wise offre un’alternativa vantaggiosa ai trasferimenti costosi e poco efficienti offerti dalle banche.

Oggi, Wise è cresciuta fino a diventare un unicorno da 6 miliardi di dollari, che opera su scala mondiale. Benché non sempre si avvalga della rete SWIFT, la società utilizza il principio del tasso di cambio in tempo reale e si è dotata di una delle app mobili più potenti sul mercato, con un portafoglio multi-valuta completo e trasferimenti veloci ed economici. In sintesi, Wise è un’opzione professionale e affidabile per chiunque abbia bisogno di effettuare trasferimenti di denaro internazionali.

Revolut viene spesso confrontata con Wise, un altro servizio finanziario noto per la sua trasparenza e convenienza. Tuttavia, sebbene entrambi offrano trasferimenti a tariffe vantaggiose e portafogli multi-valuta, ci sono significative differenze nella loro struttura e offerta di servizi.

Revolut ha ottenuto la sua licenza bancaria e si presta a guadagnare attraverso i depositi dei clienti, ma ha anche implementato uno schema freemium che solleva i limiti mensili sui trasferimenti degli utenti gratuiti, offrendo altri vantaggi. Inoltre, è diventata una piattaforma completa con funzionalità come l’acquisto di criptovalute e azioni, carte di credito e molto altro.

Nonostante queste innovazioni, Revolut rimane comunque uno dei modi più economici per inviare piccole quantità di denaro in un giorno feriale. Con la sua licenza bancaria e la sua crescente gamma di servizi, Revolut continua a distinguersi come una delle opzioni più interessanti nel panorama finanziario odierno.

La diversità degli obiettivi aziendali emerge nettamente quando si analizza WorldFirst. A differenza di Revolut e Wise, specializzati in trasferimenti più efficienti e di minori importi, WorldFirst è specializzata in pagamenti più grandi e sofisticati. Fondata a Londra nel 2004, la società ha un requisito minimo di trasferimento di £/€1000, segno evidente del suo focus mirato. Grazie alle sue soluzioni FX aziendali innovative, gli utenti possono mantenere le valute locali pur usufruendo di professionisti dedicati esperti nel settore. WorldFirst sta affinando l’esperienza di registrazione, come dimostrato dal suo impegno a semplificare e rendere più accessibile questo processo. La professionalità è alla base dei valori aziendali del fintech.

Wirex sta continuando a rivoluzionare il mondo dei sistemi di trasferimento di denaro efficaci attraverso l’utilizzo della criptovaluta. Fondata a Londra nel 2014, la società offre una conversione di valute fiat senza commissioni, abbinata alla gestione delle criptovalute, in un approccio 2-in-1 che rappresenta una rara opportunità per spendere ovunque sia accettata la Mastercard. Nonostante segnalazioni sporadiche di possibili problemi con il servizio clienti e il congelamento degli account, Wirex sta continuando a spingere oltre i confini dell’industria, offrendo soluzioni innovative per la gestione delle valute.

Fondata nel 2014, l’azienda Veem si sta distinguendo nel settore grazie all’utilizzo sia della blockchain che del sistema SWIFT per il trasferimento di varie valute. A differenza di altre società, Veem si distingue per un terzo metodo di trasferimento: la tesoreria interna. Tale procedura consente la gestione dei trasferimenti di denaro tra conti bancari di proprietà di Veem, garantendo un alto grado di efficienza e la totale assenza di commissioni per l’invio di pagamenti. Inoltre, il tasso di cambio offerto da Veem risulta competitivo, garantendo un’ottima integrazione con i software di contabilità.

TikFX è un’azienda di trasferimento di denaro specializzata nel sud-est asiatico, guidata da un’innovativa app facile da utilizzare. Grazie al suo dedicato team di supporto clienti, alla rapida procedura di registrazione e alla conoscenza delle leggi di Singapore, TikFX si è guadagnata una solida reputazione. Fondata nel 2017, l’azienda ha una presenza sia nell’APAC che nell’ASEAN, con sede a Kuala Lumpur. Oltre a fornire servizi di trasferimento di denaro in oltre 14 paesi, TikFX offre un’ampia scelta di oltre 15.000 punti di ritiro in contanti.

Nel 2012, Pangea ha deciso di innovare l’industria delle rimesse. In qualità di società con sede a Chicago, abbiamo sviluppato una piattaforma mobile intuitiva che consente di inviare denaro a livello internazionale. Siamo consapevoli che questo non è sufficiente: per questo motivo, abbiamo ampliato le nostre attività per aiutare gli immigrati underbanked a raggiungere l’autonomia finanziaria. Abbiamo dato la possibilità di inviare denaro a 25 paesi, ciascuno con numerose opzioni di prelievo in contanti.

WorldRemit è una rinomata società internazionale specializzata nel trasferimento di denaro di piccole e medie dimensioni, nonché nel prelievo di contanti. Fondata da immigrati e utilizzata principalmente da immigrati, la società ha una profonda comprensione delle esigenze dei suoi clienti e si impegna a fornire un servizio di altissima qualità. Sebbene la sua presenza sia particolarmente forte in Africa, WorldRemit offre i suoi servizi in oltre 130 paesi in tutto il mondo. È importante notare che ci sono alcune limitazioni riguardanti gli importi massimi di trasferimento e la mancanza di copertura FX, ma il servizio mobile che la società offre è efficiente ed economico. Con WorldRemit, il trasferimento di denaro a livello internazionale è facile, veloce ed affidabile.

Nella città di Londra, recentemente si può notare la visibilità della startup Remitly attraverso cartelloni pubblicitari e spazi promozionali. Questa azienda con sede a Washington, specializzata nel trasferimento di denaro, ha adottato una strategia di marketing che si distingue per la sua offerta di servizi unici, capaci di soddisfare ogni esigenza: il trasferimento bancario verso banche, la consegna a domicilio, e molto altro. Grazie ad un forte brand ed una chiara visione aziendale, Remitly ha raccolto numerose recensioni positive e si presenta al mercato con una struttura tariffaria trasparente. Tuttavia, occorre evidenziare che l’azienda non offre servizi di FX avanzati e non dispone di un rivenditore dedicato, pertanto si posiziona come competitor diretto di WorldRemit.

Orbit Remit è una solida startup in campo di rimesse che ha consolidato la sua posizione sul mercato dal 2008. La società si distingue per l’offerta di tariffe competitive, servizi fee-free e un sito web impeccabile. La trasparenza rappresenta un valore fondamentale per Orbit Remit che ha dimostrato di garantire coerenza nel corso degli anni, lontano dalle controversie che hanno colpito altre aziende del settore come Wise. Tuttavia, essendo basata in Nuova Zelanda, alcune coppie di scambi potrebbero non presentare i migliori tassi sul mercato né risultare adatte a trasferimenti ad alto volume.

MultiPass è un innovativo servizio di gestione di account multivaluta fondato nel 2017, con sede a Londra e di proprietà di Dyninno, con base a San Francisco. A differenza delle tradizionali estensioni Chrome per la protezione con password, MultiPass offre una vasta gamma di valute digitali, permettendo agli utenti di avere un unico portafoglio per tutte le loro attività finanziarie. Grazie alla sua presenza sia negli Stati Uniti che in Europa, MultiPass rappresenta una soluzione completa e completa per gli utenti che desiderano operare in entrambe le regioni.

Tuttavia, l’utilizzo di MultiPass richiede l’adempimento di rigorosi requisiti KYC, volti a garantire la massima sicurezza per gli utenti. Inoltre, vanno considerate le commissioni SWIFT elevati che possono essere applicate. Nonostante questi aspetti, MultiPass ha il vantaggio di offrire un account manager, un servizio altamente professionale e qualificato, un supporto ineguagliabile per ogni esigenza. Per questo motivo, MultiPass rappresenta una scelta ideale per gli utenti professionisti che richiedono massima affidabilità e protezione del proprio patrimonio finanziario.