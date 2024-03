Le 5 Maggiori Compagnie Farmaceutiche del 2024

in

L’industria farmaceutica rappresenta una colonna portante del settore delle scienze della vita, essendo responsabile dello sviluppo e della produzione della maggior parte dei farmaci su prescrizione. Questo ambito è continuamente impegnato nella ricerca e nella creazione di trattamenti innovativi per una vasta gamma di condizioni mediche, con un focus particolare negli ultimi anni sullo sviluppo di nuovi trattamenti per il diabete, la perdita di peso e il cancro.

Con proiezioni che vedono il settore farmaceutico raggiungere un totale di 1,6 trilioni di dollari USA in entrate entro il 2028, si presenta un’opportunità significativa per gli investitori di beneficiare del potenziale di crescita di questa industria, godendo al contempo della diversificazione e stabilità offerte dalle aziende consolidate.

Le 5 Compagnie Leader del Settore per Capitalizzazione di Mercato

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY)

Capitalizzazione di Mercato: 733,89 miliardi di dollari USA

733,89 miliardi di dollari USA Fondata nel 1876, Eli Lilly impiega circa 10.000 persone in ricerca e sviluppo in sette paesi e commercializza prodotti in 110 paesi, offrendo terapie per diabete, cancro, malattie del sistema immunitario e un ampio spettro di condizioni di salute mentale.

Novo Nordisk (NYSE:NVO)

Capitalizzazione di Mercato: 585 miliardi di dollari USA

585 miliardi di dollari USA Novo Nordisk si impegna attivamente nel trattamento di condizioni quali il diabete di tipo I e II, obesità, emofilia e disturbi della crescita, commercializzando terapie in 170 paesi.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Capitalizzazione di Mercato: 374,4 miliardi di dollari USA

374,4 miliardi di dollari USA Opera su larga scala attraverso varie filiali, con la sua principale filiale farmaceutica, Janssen Pharmaceuticals, focalizzata su malattie cardiovascolari e del metabolismo, malattie infettive e vaccini, neuroscienze, oncologia, immunologia e ipertensione polmonare.

Merck & Company (NYSE:MRK)

Capitalizzazione di Mercato: 316,68 miliardi di dollari USA

316,68 miliardi di dollari USA Ha un vasto portfolio di prodotti, inclusi trattamenti per condizioni come il diabete e il cancro, oltre a vaccini per varie malattie.

AbbVie (NYSE:ABBV)

Capitalizzazione di Mercato: 315,37 miliardi di dollari USA

315,37 miliardi di dollari USA Compagnia biofarmaceutica globale che scopre e fornisce medicine innovative per affrontare complesse questioni di salute nei campi dell’immunologia, oncologia, neuroscienze, cura degli occhi ed estetica.

FAQ sull’Industria Farmaceutica

Cosa Fa l’Industria Farmaceutica?

L’industria farmaceutica include una varietà di aziende con ruoli diversi, dai giganti della “Big Pharma” con ampie pipeline e portafogli prodotti, alle piccole compagnie di R&D talvolta acquisite da aziende più grandi.

Qual è il Modello di Business della Big Pharma?

Le aziende della Big Pharma sviluppano nuovi farmaci attraverso molteplici fasi di test per dimostrarne l’efficacia, la sicurezza e la necessità, per poi ottenere l’approvazione da enti governativi come la FDA prima della produzione di massa, marketing e vendita.

Chi Sono i “Big 3” nella Pharma?

I “Big 3” nella farmaceutica si riferiscono ai tre maggiori grossisti: AmerisourceBergen (NYSE:ABC), Cardinal Health (NYSE:CAH) e McKesson (NYSE:MCK), che insieme rappresentano oltre il 92% della distribuzione all’ingrosso di farmaci su prescrizione negli USA.

Quali Sono i Problemi dell’Industria Farmaceutica?

Un grande problema, soprattutto negli USA, è l’alto costo dei trattamenti. L’Inflation Reduction Act (IRA), firmato all’inizio del 2023, mira a ridurre i costi sanitari e migliorare l’accesso ai farmaci per i pazienti, presentando nuove sfide e opportunità per le compagnie farmaceutiche.

Qual è il Futuro del Settore Farmaceutico?

Le compagnie farmaceutiche dovranno adattarsi ai cambiamenti in corso, con l’innovazione che continua ad accelerare e il paesaggio medico che si è trasformato in seguito al COVID-19, oltre agli sforzi del governo USA per affrontare i prezzi astronomici dei farmaci su prescrizione.