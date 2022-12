Le 5 migliori monete DeFi che potrebbero esplodere nel 2023

in

Il mercato delle criptovalute è in costante calo da più di un anno e ha fatto crollare numerose monete crittografiche di una quantità significativa. Di conseguenza, alcune delle migliori monete DeFi sono fortemente scontate, offrendo un’opportunità di ingresso per gli investitori di afferrarle a prezzi economici.

Ecco un elenco di monete che potrebbero offrire enormi rendimenti nel 2023.

Uniswap (UNI)

In mezzo alla tendenza al ribasso in corso, il prezzo di Uniswap (UNI) può essere crollato dell’87,06% dal suo massimo storico di $ 44,97. Valuta, questo altcoin viene scambiato al segno di $ 5,8 ed è intrappolato in un consolidamento di otto mesi.

Se questo consolidamento si concluderà con una nota rialzista, gli investitori potrebbero assistere a una ripresa a $ 13,7 entro la fine del primo trimestre del 2023.

Un breakout da questa resistenza segnalerà la possibilità di una ripresa significativa, che potrebbe portare i prezzi a $ 31,5 entro i due trimestri successivi.

Chainlink (LINK)

Il prezzo della moneta Chainlink è attualmente scambiato a $ 6,5 e assiste a una perdita dell’87,6% dal massimo storico di $ 52,8. Tuttavia, il prezzo della moneta ha risuonato in un modello rettangolare negli ultimi otto e un breakout dai suoi $ 9,6 potrebbe innescare una ripresa significativa.

Se il sentimento del mercato migliora nel 2023, questo token DeFi potrebbe superare i $ 30 entro la metà dell’anno.

Aave (AAVE)

Dal suo massimo storico di $ 666,86, il prezzo AAVE ha assistito a un calo di 91,17 e attualmente viene scambiato a $ 58,8. Tuttavia, gli acquirenti hanno difeso il supporto psicologico di $ 50, che ha rafforzato un rally laterale nel grafico mensile.

Se lo slancio rialzista ha riempito lo slancio rialzista a questo supporto, un breakout da $ 115 sarebbe un primo segnale di ripresa.

Un breakout dal livello menzionato potrebbe spingere il prezzo a $ 250 entro la metà del 2023.

Fantom (FTM)

La moneta Fantom ha assistito a una caduta aggressiva dopo aver raggiunto un massimo storico di $ 3,48 nell’ottobre 2021. Il calo del prezzo ha registrato una perdita del 93,47% e ha fatto precipitare i prezzi al loro prezzo attuale di $ 0,22.

Tuttavia, l’altcoin mostra un movimento laterale lento sopra $ 0,194, indicando lo slancio ribassista esaurito. Inoltre, una potenziale ripresa dal supporto menzionato potrebbe spingere il prezzo al supporto violato del livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,786 $.

Un breakout da questa barriera potrebbe sostenere una ripresa significativa che potrebbe raggiungere la soglia di $ 1,75 entro la fine del 2023.

Curve Dao(CRV)

Il prezzo della moneta Curve Dao è crollato del 91,4% dal massimo di gennaio 2022 di $ 6,8. In mezzo a questa caduta, il prezzo delle monete ha ritestato il segno di $ 0,4 e ha mostrato la sostenibilità al di sopra di questa zona di accumulo a lungo termine.

Se il prezzo del CRV scendesse a questo supporto, l’investitore potrebbe assistere a una ripresa della barriera di $ 1,57 entro la fine del primo trimestre del 2023. Un breakout rialzista da questa resistenza sarà una pietra miliare chiave da raggiungere, in quanto potrebbe sostenere un rally dei prezzi per superare $ 3,5 nel prossimo anno.