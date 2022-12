in

Le 5 migliori monete NFT da acquistare prima di entrare nel 2023: nel 2022, il mercato NFT ha ricevuto un’enorme attenzione da parte degli investitori, facendo salire alle stelle le monete ad esso associate in un breve periodo. Tuttavia, la tendenza al ribasso in corso nel mercato delle criptovalute ha fatto crollare significativamente queste monete e ha portato forti sconti per gli acquirenti di interesse.

Apecoin (APE)

Come risultato della tendenza al ribasso in corso, il prezzo di Apecoin è crollato dell’89% dal suo massimo storico di $ 39,4 a $ 4,31 attualmente. Inoltre, il grafico tecnico ha mostrato che i prezzi sono diminuiti in risposta a una tendenza al ribasso negli ultimi sette mesi.

L’11 dicembre, l’altcoin ha violato questa linea di tendenza a lungo termine indicando un primo segno di inversione di tendenza.

Lo spettacolo di crescita potenziale incoraggia un rally rialzista a $ 27,6 entro la metà del 2023.

Chiliz (CHZ)

Il prezzo di Chiliz (CHZ) in calo da quasi due anni, ha perso l’84,73% dal massimo storico di $ 0,891. Tuttavia, questa caduta mostra la formazione di un modello di cuneo discendente nel grafico temporale mensile.

Questo modello rialzista è destinato a innescare un rally significativo al breakout della sua linea di tendenza di resistenza.

La moneta è attualmente scambiata a $ 0,13, ma il completamento di questo modello potrebbe spingere i prezzi a raggiungere $ 1 entro lo scorso 2023.

Theta (THETA)

Dal massimo storico di $ 15,9, la tendenza al ribasso in corso ha fatto precipitare il prezzo THETA del 94,82% fino al suo prezzo attuale di $ 0,822. Tuttavia, questo altcoin è stato laterale negli ultimi sette mesi, suggerendo che lo slancio ribassista si è esaurito.

Se i prezzi raggiungono il supporto vicino a $ 0,82, l’estensione basata sulla tendenza di Fibonacci suggerisce che la crescita potenziale potrebbe raggiungere $ 2,55 entro il primo o il secondo trimestre del 2023. Inoltre, l’indicatore mostra la prossima zona di offerta a $ 4,4.

Sandbox (SAND)

Un’inversione V-top dal massimo storico di $ 8,44 ha fatto precipitare i prezzi di SAND del 93,49% e ha raggiunto la soglia di $ 0,55. Inoltre, l’altcoin mostra una ripartizione dal supporto di $ 0,574 indicando che i venditori potrebbero riprendere la tendenza al ribasso in corso.

Pertanto, la rottura potrebbe far crollare il prezzo del 71% per raggiungere il suo attuale valore di mercato di $ 0,55.

Tuttavia, il titolare potrebbe assistere a un tentativo di recupero se il prezzo SAND mostra una sostenibilità superiore al supporto a lungo termine di $ 0,55 o $ 0,18. Questa ripresa potrebbe spingere il prezzo vicino alla zona di offerta di $ 2,5, seguito da $ 3,5.

Decentraland (MANA)

In mezzo alla tendenza al ribasso in corso, il prezzo MANA ha perso il 93,56% dal suo massimo storico ed è crollato al prezzo attuale di $ 0,38. Il prezzo della moneta attualmente riprova il supporto inferiore di giugno 2021 di $ 0,37.

Pertanto, l’altcoin potrebbe assistere a una ripresa significativa se gli acquirenti riuscissero a sostenere questo vecchio supporto. Il potenziale obiettivo per il prezzo di MANA potrebbe essere superiore del 363% a $ 1,7 entro la prima metà del 2023