Le 5 nuove criptovalute in più rapida crescita che esploderanno nel 2023

Queste sono le nostre prime 5 nuove criptovalute in più rapida crescita che esploderanno nel 2023. Continua a leggere per una recensione dettagliata di ogni moneta.

RobotEra – Una delle migliori criptovalute metaverse da acquistare ora

Calvaria – La piattaforma P2E in più rapida crescita

Polkadot – Una piattaforma blockchain interoperabile da acquistare

IMPT – La criptovaluta sostenibile in rapida crescita che riduce l’impronta di carbonio

Cardano – Una delle migliori criptovalute con il potenziale di esplodere nel 2023

Uno sguardo più da vicino alle prime 5 nuove criptovalute in più rapida crescita che esploderanno nel 2023

Il mercato delle criptovalute sta crescendo enormemente poiché ogni giorno vengono aggiunti nuovi altcoin alla lista. Secondo gli analisti, il successo e la crescita delle nuove monete potrebbero essere un’indicazione del mercato rialzista del 2023. Alcune delle monete appena lanciate stanno sviluppando senza sforzo una comunità ampia e amichevole all’interno del mercato.

Vediamo perché queste prime 5 nuove criptovalute in più rapida crescita esploderanno nel 2023.

RobotEra (TARO)

RobotEra è uno dei progetti di criptovaluta basati su metaversi in più rapida crescita che combinano Minecraft con la tecnologia crittografica. La piattaforma ruota attorno a un tema futuristico del robot, consentendo alle persone di acquistare e possedere immobili virtuali nel metaverso. L’utente può diventare un robot e gestire la propria terra creata digitalmente.

La piattaforma di gioco play-to-earn presenta un multiverso condiviso con numerosi giochi e opportunità di monetizzazione.

RobotEra è anche una delle migliori criptovalute per il reddito passivo, in quanto gli utenti possono fare soldi senza problemi vendendo le loro creazioni, scambiando terreni e lavorando con altri giocatori per creare città e pianeti. La prevendita di TARO sta registrando un grande successo, aumentando il prezzo e la domanda del token.

TARO è una delle nuove criptovalute in più rapida crescita che esploderà nel 2023 poiché la roadmap del progetto afferma che la piattaforma introdurrà componenti di realtà virtuale entro il Q1 del prossimo anno.

Implementando nuove ed entusiasmanti funzionalità di metaverso, RobotEra è pronta a causare un fermento positivo nel mercato delle criptovalute.

Calvaria (RIA)

Calvaria è il gioco crittografico basato sulla strategia P2E in più rapida crescita basato su NFT battaglie di carte. I giocatori possono creare il loro più grande mazzo di carte e competere l’uno contro l’altro.

Ha rapidamente scalato le classifiche per diventare uno dei beni più visti dell’anno subito dopo aver raccolto circa $ 1 milione nella sua prevendita. RIA è il token nativo per Calvaria. Una delle sue numerose missioni è accelerare la convergenza dei paesaggi cripto e del mondo reale. Mentre l’obiettivo proposto di questo gioco di carte unico è quello di rendere i suoi partecipanti sostenitori dell’economia basata su blockchain.

A differenza dei suoi concorrenti, Calvaria impiegherebbe un approccio gameplay-first, rivolgendosi a tutti i tipi di giocatori e non solo esclusivo per gli appassionati di blockchain. Questo approccio unico aumenterebbe significativamente il tasso di adozione, rendendo RIA una delle migliori criptovalute che esploderanno nel 2023.

Polkadot (DOT)

Polkadot è una blockchain interoperabile che collega altre blockchain. Ha una collezione unica e un ecosistema in crescita di blockchain specializzate chiamate parachain. La crittografia facilita lo scambio di dati e l’elaborazione delle transazioni per le paracatene senza comprometterne la sicurezza.

Grazie alla sua interoperabilità, Polkadot è diventata la rete blockchain in più rapida crescita che ha il potenziale per esplodere nel 2023. La partnership dell’hub di innovazione di Polkadot con la principale rete DeFi Acala all’inizio di quest’anno ha dato il via all’espansione della DeFi sulla rete. Attualmente, la rete DeFi con sede a Polkadot è aumentata di oltre l’80% con il lancio di nuove notifiche push per utenti e sviluppatori della sua piattaforma DeFi.

IMPT.io (IMPT)

IMPT è una delle nuove criptovalute promettenti che non mostra segni di rallentamento. Un approccio unico a questa criptovaluta è che sfrutta la tecnologia blockchain per aiutare a combattere i cambiamenti climatici. La piattaforma consente alle aziende e agli individui di fare la differenza nell’arena ambientale e fare la loro parte nella riduzione delle impronte di carbonio.

Questo crescente progetto crittografico fornisce agli investitori token IMPT come ricompensa per qualsiasi acquisto con i suoi partner al dettaglio. Pertanto, se stai facendo acquisti in uno dei negozi dei partner di vendita al dettaglio IMPT dimostra che stai contribuendo direttamente a quelle istituzioni che sono determinate a ridurre la loro impronta di carbonio.

La crittografia IMPT consente questo attraverso la tokenizzazione dei crediti di carbonio. Gli utenti possono acquistare senza problemi crediti di carbonio sotto forma di NFT unici. Utilizzando un libro mastro decentralizzato, i proprietari di NFT possono tenere traccia dei loro token. Quando un utente distrugge i crediti di carbonio, gli NFT bruciati vengono quindi assegnati a indirizzi nulli, il che rimuoverebbe ulteriormente i loro NFT dalla circolazione.

IMPT è certamente la nuova criptovaluta in più rapida crescita che esploderà nel 2023 poiché la piattaforma ha già confermato le connessioni con quasi 25.000 affiliati, che includono nomi come Amazon, Netflix, Microsoft, Hugo Boss, Apple, Levi’s e altri. Il team ha in programma di collaborare con oltre 10.000 marchi entro il 2025.

Cardano

Cardano è una delle criptovalute attive che sta crescendo a un ritmo rapido. Grazie al suo team di sviluppo dedicato, che aggiorna costantemente la rete con nuove funzionalità e fork. Dopo Alonzo e il lancio della funzionalità di smart contract, l’aggiornamento Vasil di Cardano è entrato in funzione nel settembre 2022. L’hard fork contribuirebbe a migliorare la scalabilità della rete e la capacità di throughput delle transazioni e ad aumentare le prestazioni della rete.

Cardano ha il potenziale per esplodere nel 2023, poiché la rete ha già compiuto progressi significativi. Ci sono oltre 3.200 script Plutus sulla blockchain, la rete ha elaborato più di 50 milioni di transazioni e oltre 1.100 progetti sono in fase di sviluppo sulla blockchain.

Tuttavia, un catalizzatore rialzista per ADA nel 2023 è il lancio di una stablecoin algoritmica che sarà supportata da garanzie crittografiche in eccesso.

Conclusioni

Investire in una gamma diversificata di attività con potenziale di crescita offre le migliori possibilità di crescita rapida ma anche sostenuta e rendimenti per gli investitori. Pertanto, diversifica il tuo portafoglio di criptovalute con queste 5 nuove criptovalute in più rapida crescita che probabilmente esploderanno nel 2023.