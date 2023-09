Le 5 migliori società di energia alternativa

in

Le aziende specializzate nell’energia alternativa si dedicano alla ricerca e allo sviluppo di metodi innovativi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia elettrica, senza l’utilizzo di combustibili fossili. Mentre non tutte le forme di energia alternativa possono essere considerate rinnovabili, i principali protagonisti del settore si concentrano sull’utilizzo delle risorse naturali inesauribili, come la luce solare e l’acqua.

Ecco cinque tra le principali aziende del settore dell’energia alternativa, impegante nell’impiego dell’energia solare, eolica, geotermica e altre soluzioni innovative per soddisfare una vasta gamma di esigenze energetiche.

Le 5 principali aziende nel settore dell’energia alternativa

AVANGRID, Inc

Avangrid, la controparte statunitense del rinomato gruppo internazionale Iberdrola, si distingue per la sua dedicazione all’energia pulita. Operando in più di venti stati, Avangrid Networks fornisce servizi elettrici e di gas naturale a ben 3,3 milioni di clienti. Inoltre, l’azienda è impegnata nella gestione di una serie di progetti per le energie rinnovabili, tra cui impianti di energia eolica e solare grazie alla sua branca Avangrid Renewables.

EDF Renewables

EDF Renewables è un leader globale nel settore delle energie rinnovabili, con sede centrale nella vibrante città di San Diego, California. La missione è quella di fornire energia pulita e sostenibile attraverso l’implementazione di sistemi solari eolici e solari fotovoltaici onshore e offshore.

Ormat Technologies

Situata nella vivace città di Reno, Nevada, Ormat Technologies è un’azienda leader nel settore energetico. Concentrandosi sull’energia geotermica, il calore di scarto e lo stoccaggio di energia, Ormat si è affermata come un innovatore nella produzione di elettricità pulita e sostenibile.

L’energia geotermica, una risorsa preziosa proveniente dai serbatoi riscaldati dal magma sottoterra, rappresenta la principale fonte di potenza. Attraverso una sofisticata tecnologia, trasformiamo il vapore e la salamoia generati da questi serbatoi in energia elettrica, fornendo una soluzione energetica ecocompatibile ed efficiente.

Plug Power

Plug Power opera con l’innovativa energia dell’idrogeno verde, un’eccellente risorsa energetica che viene prodotta attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua. Offriamo soluzioni complete e altamente efficienti che coprono un vasto spettro di settori, inclusi veicoli a flotta, robotica industriale e veicoli aerospaziali. L’azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni per il movimento di materiali, il trasporto e la logistica, nonché per la fornitura di energia stazionaria per la ricarica di veicoli elettrici, data center, microgriglie e servizi pubblici.

Sunnova Energia

Situata nel vivace cuore di Houston, Texas, Sunnova Energy è il pioniere nella fornitura di soluzioni solari residenziali tramite un innovativo modello energy-as-a-service. Offriamo ai consumatori la possibilità di usufruire di energia solare e stoccaggio in modo semplice ed efficiente.

La vasta gamma di prodotti comprende pannelli solari fotovoltaici di alta qualità, batterie domestiche all’avanguardia, centrali elettriche EV all’avanguardia e servizi di installazione di coperture per pannelli, sia per i singoli individui che per gli sviluppatori immobiliari.