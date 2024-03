Le 5 Principali Aziende di Uranio nel 2024

Uranium è un’importante materia prima nel settore dell’energia, e il suo valore in aumento sta attirando l’interesse degli investitori. In questo articolo, esamineremo le principali aziende produttrici e esploratrici di questo combustibile nucleare.

1. BHP (NYSE:BHP,ASX:BHP,LSE:BHP)

Profilo dell’Azienda

Capitalizzazione di mercato: US$153.36 miliardi

BHP possiede la miniera di Olympic Dam in Australia, uno dei più grandi giacimenti di uranio al mondo. Anche se il rame è la risorsa principale estratta a Olympic Dam, il giacimento ospita anche uranio, oro e argento. Nel 2023, la produzione di uranio da Olympic Dam è stata di 3.4 milioni di tonnellate metriche (MT) di concentrato di ossido di uranio, con un aumento di 1.03 milioni di MT rispetto all’anno precedente.

2. Cameco (NYSE:CCJ,TSX:CCO)

Profilo dell’Azienda

Capitalizzazione di mercato: US$25.89 miliardi

Le principali operazioni di Cameco includono una partecipazione del 54.55% nella miniera di Cigar Lake, considerata la miniera di uranio più prolificamente nel mondo. La società ha anche una partecipazione del 70% nella miniera di McArthur River e un interesse dell’83% nel mulino di Key Lake, entrambi situati nel bacino di Athabasca in Saskatchewan, Canada.

3. NexGen Energy (NYSE:NXE,TSX:NXE,ASX:NXG)

Profilo dell’Azienda

Capitalizzazione di mercato: US$5.33 miliardi

NexGen Energy è focalizzata su progetti nel bacino di Athabasca. Il suo principale progetto è Rook I, che ospita diverse scoperte, inclusi Arrow e South Arrow. Recentemente, il governo della Saskatchewan ha dato il via libera per il programma di infrastruttura e conferma del sito del 2023 di NexGen a Rook I.

4. Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC)

Profilo dell’Azienda

Capitalizzazione di mercato: US$3.04 miliardi

Uranium Energy possiede due piattaforme di recupero in sito (ISR) completamente autorizzate e operative nel Texas del Sud e nel Wyoming, nonché una pipeline di sette progetti di uranio ISR con tutti i principali permessi in mano.

5. Paladin Energy (ASX:PDN)

Profilo dell’Azienda

Capitalizzazione di mercato: AU$3.94 miliardi

Paladin Energy è la quinta più grande azienda di uranio per capitalizzazione di mercato, ed è anche la più grande produttrice di uranio quotata in borsa su ASX. La società possiede il 75% di Langer Heinrich in Namibia e detiene un portafoglio di esplorazione che include progetti sia in Canada che in Australia.

Domande Frequenti sull’Investimento in Uranio

Cos’è l’uranio?

Scoperto nel 1789, l’uranio è un metallo pesante presente nella crosta terrestre, ed è stato una fonte importante di energia globale per oltre sei decenni.

Qual è il paese con più uranio?

Australia e Kazakhstan guidano il mondo sia per riserve che per produzione di uranio. L’Australia ha le più grandi riserve di uranio al mondo, rappresentando il 28% globalmente. Tuttavia, il Paese oceanico si classifica quarto nella produzione mondiale di uranio.