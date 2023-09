Le azioni migliori di Nvidia 2023: sono 7

Nvidia (NVDA) si è distinta come il leader indiscusso del rally del mercato azionario del 2023, triplicando il suo valore fino ad ora. Tuttavia, non rientra tra le migliori azioni del 2023.

Invece, Carvana (CVNA) ha raggiunto un aumento del 1.000%, seguita da altre sei azioni che hanno superato NVDA, tra cui MoonLake Immunotherapeutics (MLTX), IonQ (IONQ), AppLovin (APP), Riot Platforms (RIOT), ImmunoGen (IMGN) e Arlo Technologies (ARLO). Tutte queste aziende hanno una capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari e un prezzo delle azioni superiore a 10.

Super Micro Computer (SMCI) era inizialmente in lista, ma è stato escluso successivamente. Questi sono tutti nomi speculativi e molte di queste aziende stanno attualmente registrando perdite, con previsioni di continuare a farlo.

Tuttavia, quattro delle sette azioni si avvicinano a possibili punti di acquisto: Carvana, MoonLake Immunotherapeutics, Arlo Technologies e IonQ. Al momento, però, nessuna di queste azioni è considerata attuabile.

Ecco la lista delle migliori azioni del 2023 con la percentuale di guadagno al 15 settembre:

– Carvana (CVNA): 996%

– MoonLake Immunotherapeutics (MLTX): 449%

– IonQ (IONQ): 368%

– AppLovin (APP): 318%

– Riot Platforms (RIOT): 222%

– ImmunoGen (IMGN): 217%

– Arlo Technologies (ARLO): 211%

– Super Micro Computer (SMCI): 198%

– Nvidia (NVDA): 201%

Le azioni di Carvana sono esplose con un guadagno del 996% fino al 18 settembre. Il concessionario di auto online ha avuto alti e bassi dopo la sua IPO nel 2017, ma ha registrato un notevole incremento. Nonostante ciò, l’azienda sta ancora registrando perdite e si prevede che continuerà a farlo. Le azioni Carvana hanno raggiunto un punto di acquisto il 14 settembre e hanno continuato a crescere. La linea di forza relativa è ai massimi di 52 settimane, il che indica una sovraperformance rispetto all’indice S&P 500.

MoonLake Immunotherapeutics ha registrato un aumento del 449% fino ad ora quest’anno. Nonostante sia una azienda biotecnologica in fase di sviluppo senza entrate, le aspettative sono alte per il suo farmaco sperimentale sonelokimab, utilizzato nel trattamento di diverse condizioni. Le azioni MoonLake sono aumentate del 78% dopo il riporto dei risultati positivi del farmaco il 26 giugno. Al momento, le azioni testano la linea di 50 giorni.

IonQ ha registrato un aumento del 368% nel 2023. È un’azienda specializzata nell’informatica quantistica e, nonostante registri ancora perdite, le sue entrate sono in crescita. Le azioni IonQ hanno raggiunto un punto di acquisto di un consolidamento breve, ma successivamente sono calate e tornate alla linea dei 50 giorni.

AppLovin ha registrato un aumento del 318% fino ad ora quest’anno. Ha registrato profitti nel secondo trimestre e si prevede che continuerà a farlo per l’intero anno. Le vendite dell’azienda sono in crescita costante.

Riot Platforms ha registrato un aumento del 222% nel 2023. Dopo aver raggiunto il picco a luglio, il valore delle azioni è sceso a causa del calo del prezzo del bitcoin. Attualmente, le azioni stanno testando la resistenza alla linea dei 21 giorni.

ImmunoGen ha registrato un aumento del 217% fino ad ora quest’anno. Dopo aver ottenuto l’approvazione accelerata per il suo farmaco sperimentale per il cancro ovarico, l’azienda ha registrato un aumento delle entrate e delle aspettative positive. Le azioni stanno testando la resistenza alla linea dei 21 giorni.

Arlo Technologies ha registrato un aumento del 211% nel 2023. Ha registrato profitti negli ultimi due trimestri e ha raggiunto la linea di 50 giorni.

Super Micro Computer ha raggiunto un aumento del 198% nel 2023, un risultato leggermente inferiore rispetto a Nvidia. L’azienda è specializzata nella produzione di server ed è redditizia. Tuttavia, le aspettative di guadagno sono diminuite nel secondo semestre dell’anno fiscale 2023.

In conclusione, nonostante l’impressionante performance di Nvidia nel 2023, altre sette azioni hanno superato il suo rendimento. Tuttavia, molte di queste aziende sono ancora in fase di perdita e potrebbero non essere attuabili in questo momento.