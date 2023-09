Quanto costa studiare alla Columbia University

Fondata nel lontano 1754 come King’s College, la Columbia University rappresenta un’importante istituzione educativa che vanta il titolo di più antica università di New York. La sua storia rispecchia l’importanza che riveste all’interno dell’Ivy League, essendo uno dei nove colonial colleges fondati ancora prima dell’indipendenza degli Stati Uniti. L’Universitas Columbiae ha formato una schiera di alunni eccellenti provenienti da svariati settori, tra cui spiccano personalità di calibro come Franklin Delano Roosevelt e Warren Buffett, Sallie Krawcheck e Robert K. Watson, Isaac Asimov e J.D. Salinger, Federico García Lorca e Allen Ginsberg, Amelia Earhart e David O. Selznick.

Ogni aspirante studente alla Columbia University deve essere consapevole che l’accesso all’istituto, così come la permanenza, non è un percorso semplice. La selezione, infatti, prevede requisiti rigorosi che vanno soddisfatti per ottenere l’ammissione desiderata. È fondamentale quindi, essere preparati adeguatamente e dimostrare le proprie capacità affinché il processo di selezione si concluda con successo.

Tuttavia, oltre ad affrontare le sfide del processo di ammissione, i futuri studenti devono anche considerare i costi associati all’università. La Columbia University richiede il pagamento di tasse e spese extra, il cui importo può variare ed è necessario tener conto di tali spese finanziarie durante la pianificazione degli studi universitari. È fondamentale essere consapevoli dei costi aggiuntivi al fine di prendere decisioni informate e ragionevoli riguardo al proprio percorso di studi.

In conclusione, la Columbia University rappresenta un’istituzione educativa di prim’ordine che offre un ambiente stimolante e un’ampia gamma di opportunità. Attraverso la selezione rigorosa e gli impegni finanziari richiesti, l’università cerca di garantire un esperienza di apprendimento di alto livello, formando i leader del futuro e facendo la differenza nel mondo professionale.

Quanto costa studiare alla Columbia University

La Columbia University è una delle istituzioni accademiche più prestigiose al mondo, con un processo di selezione altamente competitivo e rigoroso. Ogni anno, l’università riceve un’enorme quantità di domande di ammissione da studenti provenienti da tutto il mondo. Solo il 3,5% delle applications viene accettato, il che rende l’accesso alla Columbia un traguardo ambito e ambito da molti.

Per essere presi in considerazione, gli studenti internazionali devono dimostrare una padronanza fluente della lingua inglese attraverso punteggi SAT e ACT elevati. I requisiti minimi per il SAT sono un punteggio di 700 nella lettura e nella scrittura analitica, mentre per l’ACT si richiede un punteggio di almeno 29 nelle sezioni di inglese e lettura. Inoltre, è necessario superare il Test di Inglese come Lingua Straniera (TOEFL) con un punteggio minimo di 105 o raggiungere un punteggio di 7.5 nell’International English Language Testing System (IELTS) o di 135 nel Duolingo English Test (DET).

La Columbia accetta domande sia tramite la Coalition Application che la Common Application, due piattaforme comunemente utilizzate per le ammissioni universitarie negli Stati Uniti. Le scadenze variano, con la “early decision” che ha come termine il 1° novembre e la “regular decision” che scade il 1° gennaio. Gli studenti internazionali hanno anche la possibilità di richiedere assistenza finanziaria, con una deadline per la “early decision” il 15 novembre e per la “regular decision” il 15 febbraio. Le decisioni sulle ammissioni e le borse di studio vengono comunicate ai candidati “early” a metà dicembre e ai candidati “regular” all’inizio di aprile. La richiesta di rinvio dell’iscrizione deve essere presentata entro il 15 maggio e la trascrizione degli studenti in arrivo viene formalizzata alla fine di giugno.

Oltre ai test standardizzati, la Columbia richiede una serie di documenti per valutare l’idoneità degli studenti. Questi includono una dichiarazione personale che offre un’efficace introduzione del candidato, l’attestato delle scuole frequentate con le medie dei voti, una relazione scolastica che descrive il tipo di istituto e i suoi metodi di valutazione, raccomandazioni dagli insegnanti e da un preside o consulente scolastico. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di 85 dollari, con alcune esenzioni per coloro che hanno un reddito familiare inferiore a 60.000 dollari all’anno.

Il processo di valutazione delle domande è complesso e olistico, prendendo in considerazione tutti gli elementi dell’application. Il curriculum di studi, la dichiarazione personale, il punto di vista del candidato e la sua relazione con il mondo, gli interessi personali e gli impegni extrascolastici, la curiosità e il senso di comunità, il contributo dato in classe e alla scuola, sono solo alcuni dei fattori considerati. Inoltre, il contesto familiare, le responsabilità lavorative, le risorse scolastiche e la comunità di provenienza sono altrettanto importanti nel processo di valutazione.

La Columbia offre anche domande specifiche (conosciute anche come writing supplement) per fornire ulteriori informazioni sulla personalità e gli interessi dei candidati. Questi possono riguardare libri, saggi, pubblicazioni, l’intento di imparare in una comunità equa e inclusiva, il motivo specifico per voler frequentare la Columbia e le esperienze accademiche o personali che portano il candidato verso le aree di studio indicate nella domanda. Infine, gli studenti hanno la possibilità di esprimere una riflessione creativa e personale su ciò che li rende felici.

La Columbia University ha creato un processo di selezione che va oltre i punteggi dei test e le prestazioni academiche. Valuta ogni candidatura nel suo insieme, cercando studenti che abbiano dimostrato eccellenza accademica, impegno sociale, curiosità intellettuale e spiccate capacità di leadership. Solo coloro che soddisfano questi criteri rigorosi hanno una possibilità di essere accettati in questa istituzione d’élite.

La gamma di corsi di laurea offerti

La prestigiosa Columbia University ospita un’impressionante schiera di 17 scuole, che comprendono una vasta gamma di studi universitari e post-laurea.

Columbia College

Ingegneria della Columbia

Scuola di Studi Generali

Columbia Business School

Scuola sul clima della Columbia

Facoltà di medicina dentale

Scuola di giornalismo della Columbia

Scuola di diritto della Columbia

Scuola di Specializzazione in Architettura, Pianificazione e Conservazione

Scuola di specializzazione in arti e scienze

Scuola postino di sanità pubblica

Scuola delle Arti

Scuola di affari internazionali e pubblici

Scuola di Infermieristica

Scuola di Studi Professionali

Scuola di Servizio Sociale

Collegio di medici e chirurghi Vagelos

Oltre a queste 17 scuole, ci sono anche quattro scuole affiliate: Barnard College, Jewish Theological Seminary, Teachers College e Union Theological Seminary. La varietà di corsi di laurea disponibili è ampia e si adatta agli interessi accademici individuali. Le discipline più frequentate includono Storia, Farmacologia, Matematica e Statistica, Psicologia, Ingegneria, Informatica e Informatica, Scrittura Creativa, Lingue Straniere, Arti visive e dello spettacolo, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Con una serie di istituzioni rispettabili, la Columbia University offre un’istruzione senza precedenti per coloro che cercano l’eccellenza accademica.

I costi

Il costo annuale della retta universitaria presso la Columbia varia in base alla scuola e al corso di studi scelto. Tuttavia, esistono alcune cifre di base che possono fornire un quadro di riferimento generale. In media, il costo della retta si aggira tra i 50.000 e i 65.000 dollari l’anno. Per ottenere un calcolo più preciso dei costi di iscrizione specifici per ogni scuola e corso di studi, la Columbia mette a disposizione uno strumento online sul suo portale ufficiale.

Come molte altre università, la Columbia offre un programma di borse di studio e finanziamenti chiamato Financial Aid & Educational Financing. Questo programma fornisce supporto finanziario agli studenti che desiderano perseguire percorsi di ricerca, tirocinio e servizio alla comunità. Inoltre, gli studenti internazionali possono usufruire del Columbia University Grant.

Oltre alla retta universitaria, ci sono altri costi da tenere in considerazione per studiare alla Columbia. Il costo totale (COA, Cost Of Attendance) raggiunge gli 86.000 dollari annui quando si considerano i costi di vita e le spese accessorie. Oltre alla media di 65.000 dollari per la retta e i costi correlati, vanno aggiunti 615 dollari di tasse per i nuovi iscritti, 16.000 dollari per vitto e alloggio (considerando che vivere in campus per un anno intero costa circa 1.400 dollari al mese) e 3.600 dollari per libri, cancelleria, trasporti e viaggi di studio.

La classe del 2025, composta da un totale di 2.355 candidati ammessi, accoglie 1.560 studenti al primo anno. Il 13% di questi studenti è di origine straniera, proveniente da 82 diversi paesi. La maggioranza degli studenti internazionali proviene dalla Cina, da Hong Kong, dall’Inghilterra, dal Canada, dall’India, dalla Turchia, da Singapore, dalla Corea del Sud, dal Brasile e dall’Etiopia. Complessivamente, le sovvenzioni e le borse di studio assegnate ammontano a quasi 49 milioni di dollari.