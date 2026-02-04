Le migliori app di criptovalute del 2026: scopri quali scegliere in italiano

Sei interessato a entrare nel mondo delle criptovalute? La scelta dell’app giusta è fondamentale.

Con l’aumento della popolarità degli asset digitali, è essenziale trovare soluzioni che siano non solo user-friendly, ma anche conformi alle normative europee che entreranno in vigore nel 2026. Questo articolo analizza alcune delle app più popolari in italiano per l’acquisto e la gestione delle criptovalute.

Young Platform: un exchange italiano in crescita

Fondata nel 2018 a Torino, Young Platform si distingue come un exchange italiano che offre un sistema efficace per l’acquisto e la vendita di criptovalute. La piattaforma è particolarmente apprezzata per la sua interfaccia intuitiva e per la possibilità di operare senza vincoli di deposito. Nel 2026, Young Platform prevede di evolversi ulteriormente, introducendo un conto di pagamento crypto-nativo, un’innovazione che consentirà agli utenti di gestire sia valute fiat che criptovalute.

Funzionalità e vantaggi

La piattaforma offre una carta di debito associata che prevede un cashback fino al 3,6%, erogato in token YOUNG. Inoltre, dal maggio 2026, gli utenti possono beneficiare di un Report Fiscale utile per la dichiarazione dei redditi, semplificando il processo di rendicontazione delle plusvalenze e minusvalenze.

Crypto.com: una piattaforma versatile

Un’altra app molto conosciuta è Crypto.com, che offre oltre 400 asset digitali e varie funzionalità aggiuntive. Con la possibilità di depositare fondi tramite carta di credito, bonifico o PayPal, gli utenti possono scegliere la modalità più comoda per loro. La piattaforma include anche una funzione chiamata Crypto Earn, che consente di guadagnare interessi sulle criptovalute depositate.

Servizi aggiuntivi e supporto

Crypto.com offre una carta di debito per l’uso delle criptovalute nel mondo reale. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione al supporto clienti, che ha ricevuto feedback misti e potrebbe necessitare di miglioramenti.

CheckSig: semplicità e sicurezza

CheckSig è un’azienda italiana che si distingue per i suoi servizi di custodia e compravendita di criptoasset. Con circa 35 criptovalute disponibili, la piattaforma si focalizza principalmente su Bitcoin ed Ethereum. Uno dei principali vantaggi di CheckSig è la sua funzione di sostituto d’imposta, che allevia gli utenti da preoccupazioni fiscali, e la possibilità di richiedere prestiti garantiti da criptovalute.

Piano di accumulo e strategie di investimento

CheckSig permette anche di creare piani di accumulo in criptovalute, offrendo un modo pratico per investire nel lungo termine. Questo approccio è particolarmente utile per chi desidera costruire un portafoglio solido senza dover monitorare costantemente il mercato.

YouHodler: prestiti e rendimento

La piattaforma YouHodler offre un servizio di brokeraggio specializzato in criptovalute e stablecoin, con un investimento minimo di soli 10 euro. La sua app è accessibile sia su dispositivi iOS che Android e consente di acquistare, detenere e vendere diverse criptovalute, oltre a offrire opportunità di prestito e rendimento.

Caratteristiche principali

YouHodler si distingue per il suo programma che consente di guadagnare fino al 20% di interessi su stablecoin, con pagamenti settimanali. La sicurezza degli asset digitali è garantita dalla tecnologia di Ledger Vault, che include un’assicurazione contro il crimine fino a 150 milioni di dollari. Inoltre, la piattaforma offre strumenti come MultiHODL e Turbocharge per aumentare l’esposizione alle criptovalute, sebbene comportino rischi maggiori.

Bitpanda: un ecosistema completo

Bitpanda è un nome consolidato nel settore fintech europeo, consentendo investimenti in migliaia di asset, tra cui azioni, ETF e criptovalute. Con oltre 650 criptovalute supportate, la piattaforma offre opzioni di diversificazione e investimenti in asset tradizionali come oro e argento.

Facilità di utilizzo e commissioni

eToro: il social trading accessibile

Vantaggi e flessibilità

