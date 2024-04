Le migliori aziende biotech nel 2024: Top 5

Le aziende biotech dominano il panorama delle scienze della vita, offrendo agli investitori opportunità di crescita e innovazione. Ecco le cinque principali società biotech in termini di capitalizzazione di mercato nel 2024.

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX)

Capitalizzazione di mercato: US$105,58 miliardi

Vertex Pharmaceuticals si concentra sullo sviluppo e sulla commercializzazione di terapie per la fibrosi cistica e altre malattie genetiche. Con trattamenti approvati per la fibrosi cistica e un pipeline che comprende terapie genetiche e cellulari, Vertex è in prima linea nella lotta contro le malattie rare.

Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)

Capitalizzazione di mercato: US$102,47 miliardi

Regeneron Pharmaceuticals sviluppa e commercializza farmaci per il trattamento di una vasta gamma di malattie, tra cui il cancro, le malattie infiammatorie e le malattie rare. Con nove trattamenti approvati dalla FDA, Regeneron sta conducendo ricerche innovative presso il Regeneron Genetics Center per accelerare la scoperta di nuovi farmaci.

Moderna (NASDAQ:MRNA)

Capitalizzazione di mercato: US$39,97 miliardi

Moderna è leader nella medicina basata su mRNA, con un’ampia gamma di terapie in fase di sviluppo per malattie infettive, oncologiche, rare e cardiovascolari. Partner di IBM nella ricerca sulla computazione quantistica, Moderna sta anche espandendo le sue capacità di produzione per fornire vaccini mRNA su larga scala.

Argenx (NASDAQ:ARGX)

Capitalizzazione di mercato: US$23,1 miliardi

Argenx, società di immunologia con sede in Belgio, sta sviluppando nuovi farmaci basati su anticorpi per il trattamento di malattie autoimmuni gravi. Con il suo prodotto Vyvgart approvato per il trattamento della miastenia grave generalizzata, Argenx sta conquistando nuovi mercati, come dimostra l’approvazione in Giappone per il trattamento della trombocitopenia immune primaria.

BioNTech (NASDAQ:BNTX)

Capitalizzazione di mercato: US$21,81 miliardi

BioNTech è all’avanguardia nell’immunoterapia contro il cancro, con terapie basate su mRNA, CAR-T cell e anticorpi mirati. Partner di Pfizer nello sviluppo del vaccino COVID-19, BioNTech continua a espandersi, come dimostra la collaborazione con Duality Biologics e l’ottenimento della designazione Fast Track dalla FDA per il trattamento del cancro ovarico resistente alla platino.