Aggiornamento Prezzo dell’Uranio: Revisione del Q1 2024

L’uranio ha superato i 100 dollari al pound a gennaio, segnando una tappa significativa. Sebbene si sia ritirato da allora, gli esperti concordano sul fatto che il futuro a lungo termine della merce energetica rimanga brillante.

Volatilità del Prezzo Spot di Uranio nel Q1

Il prezzo spot dell’uranio ha mostrato volatilità nel Q1, salendo a un massimo non visto dal 2007 prima di concludere il trimestre al di sotto dei 90 dollari al pound. I valori di U3O8 hanno perso il 3,96 percento nel periodo di tre mesi, ma gli esperti ritengono che i fondamentali rimangano solidi e si aspettano che il settore beneficerà di vari venti favorevoli nei mesi a venire.

Fattori Chiave nel Paesaggio dell’Uranio

L’approvvigionamento rimane un fattore chiave nel panorama dell’uranio, con un deficit previsto in crescita a causa delle sfide di produzione. Con una produzione annuale ben al di sotto dei livelli di domanda attuali, il deficit di approvvigionamento è previsto come un driver di prezzo a lungo termine.

“La fragilità del lato dell’offerta è continuata a essere uno dei temi chiave nel Q1, soprattutto le notizie provenienti dal Kazakistan secondo cui la produzione sarebbe significativamente più bassa del previsto nel 2024 rispetto a quanto precedentemente pensato,” ha detto Ben Finegold, associato presso la società di investimento con sede a Londra, Ocean Wall, all’Investing News Network in un’intervista.

Scarsità di Acido Solforico Ostacolando la Crescita dell’Approvvigionamento

Il prezzo spot di U3O8 è iniziato l’anno a 91,71 dollari e ha fatto un leggero incremento fino al 22 gennaio, quando ha toccato un massimo di 17 anni di 106,87 dollari. Tuttavia, il record di quasi due decenni è stato di breve durata e alla fine del mese l’uranio si trovava intorno ai 100 dollari.

Parte della positività dei prezzi all’inizio del trimestre è arrivata quando la Kazatomprom ha avvertito che si aspettava di modificare le sue previsioni di produzione per il 2024 a causa delle “sfide legate alla disponibilità dell’acido solforico.”

Impegno Nucleare della COP28 a Supporto della Domanda

Il prezzo spot di U3O8 è aumentato nuovamente all’inizio di febbraio, raggiungendo i 105 dollari prima che un’altra correzione si insediasse.

Come ha spiegato Finegold, parte del ritiro è stato il risultato del prendere profitto da parte dei detentori a breve termine.

“A fine marzo, i movimenti di profitto a breve termine hanno giocato un ruolo, ma come sappiamo questi movimenti sono realizzati su volumi molto limitati, quindi il punto rimane che la tesi a lungo termine rimane invariata,” ha detto.

Rischio Geopolitico e Nazionalismo delle Risorse come Catalysti di Prezzo

I prezzi dell’uranio hanno continuato a consolidarsi dalla metà di febbraio alla metà di marzo, ma sono rimasti sopra gli 84 dollari.

Questo sostegno a lungo termine è il risultato di una dichiarazione di capacità nucleare della COP28. Alla riunione dell’organizzazione a Dubai a dicembre, più di 20 paesi hanno firmato una proclamazione per triplicare la capacità nucleare entro il 2050.

Ci sono attualmente 440 reattori nucleari operativi con altri 13 previsti per entrare in funzione quest’anno e altri 47 previsti per iniziare la generazione di elettricità entro il 2030. Per Finegold, questo impegno a costruire e rafforzare la capacità nucleare è stato il trend di domanda più prevalente dell’uranio. “Il lato della domanda dell’equazione rimane robusto e in crescita in un momento in cui il lato dell’offerta non è mai stato così fragile,” ha commentato.

Prospettive Positive sul Prezzo dell’Uranio

Dopo aver toccato un minimo del Q1 di 84,84 dollari il 18 marzo, l’uranio ha iniziato a muoversi positivamente, concludendo la sessione di tre mesi intorno agli 88 dollari. Gli impegni per la capacità nucleare, la transizione energetica e l’approvvigionamento soffocato continueranno a essere i principali driver di mercato che entrano nel secondo trimestre e per il resto dell’anno.

“Riteniamo che i prezzi dell’uranio supereranno significativamente i recenti massimi di 107 dollari da febbraio nel 2024, guidati da uno squilibrio fondamentale tra domanda e offerta,” ha detto Finegold. “I produttori continueranno a coprire i deficit di produzione, mentre le utilities lottano per rifornire le carenze di inventario.”

L’associato di Ocean Wall ha continuato a notare: “L’appetito intrinseco dei trader e degli speculatori finanziari continuerà a spingere i prezzi al rialzo. Questi driver della domanda convergono in un momento in cui l’offerta non è mai sembrata così fragile.”