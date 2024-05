Le migliori Memecoin su cui investire nell’estate 2024: guida completa

Una nuova tendenza nel settore delle criptovalute sta guadagnando sempre più forza.

Centinaia, se non migliaia, di token ispirati a meme iconici o personalità famose appaiono quotidianamente sul mercato. Grazie alla loro natura divertente, questi token stanno rapidamente costruendo comunità. Il sentimento rialzista all’inizio dell’anno ha portato all’ascesa delle memecoin, e alcune di esse sono cresciute enormemente in breve tempo. L’estate del 2024 non farà eccezione. Ecco una lista delle memecoin più promettenti.

Nota dell’Esperto

Questo articolo ha scopo informativo. Non incoraggiamo l’investimento in alcuna moneta specifica. Le decisioni sono lasciate a voi. Ricordate l’importanza di fare ricerche autonome.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, spesso paragonato a Dogecoin per il tema del cane Shiba Inu, è stato lanciato nel 2020 e ha guadagnato popolarità non solo per l’immagine del cane simpatico, ma anche per le funzionalità interessanti che offre ai suoi possessori. Shiba Inu ha il suo exchange decentralizzato, ShibaSwap, che consente agli utenti di scambiare e mettere in staking i token. Questo aggiunge utilità e opportunità di guadagno per i detentori. Inoltre, Shiba Inu ha una propria rete layer 2, chiamata Shibarium. Shiba Inu è cresciuto del 172% dall’inizio dell’anno e ha raggiunto un massimo storico vicino a $0.000036 a marzo.

Dogwifhat (WIF)

Un’iniziativa partita da una coppia sudcoreana ha dato vita a Dogwifhat, una memecoin ispirata alla loro cagnolina Achi, la cui immagine è diventata virale. In un solo anno, Dogwifhat ha guadagnato il 1.690% del suo valore. La comunità è molto attiva nel sostenere questa memecoin, che ha raggiunto un massimo storico di $4.7 a marzo.

Pepe (PEPE)

Pepe the Frog è un meme storico con un’ampia base di fan. Non sorprende che la memecoin Pepe abbia rapidamente guadagnato popolarità. Gli sviluppatori di Pepe hanno dichiarato fin dall’inizio l’inutilità del token, ma questo ha attirato una nuova generazione di fan. Recentemente, Pepe ha raggiunto un massimo storico di $0.0000112 e ora è la terza memecoin per capitalizzazione di mercato, dopo Dogecoin e Shiba Inu, crescendo del 530% dall’inizio dell’anno.

Bonk (BONK)

Bonk è nato quando gli utenti dello smartphone Solana Saga hanno ricevuto dei Bonk coin gratuitamente. Questo evento ha scosso la comunità, rendendo Bonk la migliore memecoin nell’ecosistema Solana. Bonk ha anche creato il proprio exchange decentralizzato, BonkSwap, che aggiunge ulteriore utilità al token. La moneta è cresciuta del 5.288% in un anno.

MAGA (TRUMP)

La memecoin MAGA (TRUMP), che sfrutta l’immagine politica di Donald Trump, ha guadagnato un grande seguito tra i suoi sostenitori e gli appassionati di meme politici. Con le elezioni presidenziali statunitensi che si terranno a novembre 2024, la moneta ha buone possibilità di performare bene quest’estate. MAGA (TRUMP) ha guadagnato il 50.800% in un anno.

Smog (SMOG)

Smog (SMOG) ha coinvolto la comunità cripto su temi di inquinamento atmosferico attraverso la distribuzione di token per azioni volte a combattere i problemi ambientali. Il progetto prevede regolari airdrop e campagne di burning, che potrebbero aumentare il valore del token.

Slothana (SLOTH)

Slothana (SLOTH) è cresciuta del 175% in sole due settimane dal lancio ufficiale. Pur non promettendo benefici immediati, la comunità continua a monitorare il progetto attentamente. A maggio, la moneta ha raggiunto un massimo storico di $0.055.

WienerAI

WienerAI è una nuova memecoin che combina intelligenza artificiale e temi meme. Ancora in fase di prevendita, il progetto ha già raccolto una grande comunità attratta dall’idea di staking e ricompense. WienerAI promette di essere un’interessante aggiunta al mercato quest’estate.

Sealana (SEAL)

Sealna (SEAL) si basa su un personaggio famoso del programma TV South Park. La memecoin ha attirato attenzione grazie al suo prezzo fisso e alla facilità d’uso. Sebbene la data di listing non sia ancora nota, la comunità si aspetta che la moneta venga lanciata quest’estate.

Le memecoin stanno mostrando una crescita fenomenale, nonostante la loro natura volatile e la mancanza di utilità. Tuttavia, questo stato di cose potrebbe cambiare improvvisamente. È importante ricordare di fare sempre le proprie ricerche e di investire solo denaro che si è disposti a perdere.

Le criptovalute sono asset finanziari con alto rischio e volatilità. Pertanto, è cruciale che conduciate le vostre ricerche sugli strumenti finanziari e prendiate decisioni indipendenti. Prima di intraprendere qualsiasi azione relativa alle criptovalute, è necessario studiare, comprendere e rispettare le leggi applicabili nella vostra regione e nel vostro paese.