DePIN: cos’è e come funziona

DePIN, acronimo di “decentralized physical infrastructure networks” (reti di infrastrutture fisiche decentralizzate), rappresenta una tendenza in crescita nell’uso della blockchain e delle tecnologie decentralizzate.

Questo concetto emergente nel mondo della blockchain combina le forze digitali della blockchain con infrastrutture tangibili, mirando a trasformare settori tradizionalmente dominati da autorità centralizzate.

Cos’è DePIN?

DePIN applica tecnologie decentralizzate alla gestione e operazione di sistemi fisici e infrastrutture. Al suo core, DePIN opera come una rete peer-to-peer (P2P) dove i partecipanti contribuiscono con risorse fisiche come archiviazione dati, connettività wireless, sensori o reti energetiche. In cambio, ricevono ricompense basate sulla struttura di incentivi della rete. Le piattaforme DePIN consentono la condivisione e gestione decentralizzata di risorse hardware e software tra utenti, migliorando infrastrutture di calcolo come archiviazione, potenza di elaborazione, servizi di intelligenza artificiale e streaming multimediale. I vantaggi includono scalabilità, efficienza dei costi e una vasta gamma di servizi.

Alternativa Decentralizzata ai Sistemi Convenzionali

Un modello centralizzato familiare è il servizio di ride-sharing come Uber. In questo modello, i conducenti forniscono risorse fisiche (veicoli) e servizi (guida), guadagnando pagamenti mentre la piattaforma amplia l’accesso a questi servizi per un vasto numero di utenti. Invece, DePIN rappresenta un’alternativa decentralizzata a questi sistemi. Progetti pionieristici come Power Ledger e OpenBazaar hanno dimostrato il potenziale della blockchain per decentralizzare settori come la distribuzione dell’energia e il commercio elettronico. Power Ledger consente agli individui di scambiare energia in eccesso direttamente tra loro, promuovendo una rete energetica più efficiente e sostenibile. OpenBazaar permette interazioni dirette tra acquirenti e venditori, eliminando gli intermediari dalle transazioni online.

DePIN in Numeri

La capitalizzazione di mercato di DePIN ha superato i 32 miliardi di dollari, superando quella dei token di Decentralized Exchange (DEX). Il settore DePIN è uno dei più redditizi e robusti nell’industria della blockchain, con oltre 1,5 trilioni di dollari di entrate annuali on-chain. Si prevede che il valore di mercato totale del settore raggiunga almeno 3,5 trilioni di dollari entro il 2028. Inoltre, si stima che DePIN possa aggiungere 10 trilioni di dollari al PIL globale nel prossimo decennio, con il potenziale di arrivare a 100 trilioni di dollari nel decennio successivo.

Come Funziona DePIN?

Le piattaforme DePIN solitamente suddividono gli utenti in due gruppi principali: fornitori di risorse e consumatori di risorse. I fornitori di risorse offrono la loro potenza di calcolo, capacità di archiviazione o altre risorse hardware/software alla rete e vengono compensati con token di criptovaluta. I consumatori di risorse pagano per utilizzare queste risorse, accedendovi tramite la rete decentralizzata con un modello flessibile “pay-as-you-go”.

Il sistema di ricompense, che distribuisce token cripto ai fornitori di risorse, crea forti incentivi per individui e organizzazioni, inclusi aziende e startup, ad aumentare le loro capacità di risorse e migliorare le loro offerte di servizi sulla rete. Questo espansione è un fattore di crescita cruciale per le industrie che utilizzano piattaforme DePIN.

Per i consumatori, le reti DePIN forniscono un modo economico, adattabile e diversificato di accedere a risorse di calcolo che altrimenti sarebbero costose o complesse da ottenere.

Categorie di DePIN

Le DePIN si suddividono in due categorie principali:

Reti di Risorse Fisiche (PRN) : Reti geograficamente centrate dove i fornitori offrono risorse fisiche legate a connettività, mobilità ed energia. Queste risorse sono specifiche per determinate località e non fungibili.

: Reti geograficamente centrate dove i fornitori offrono risorse fisiche legate a connettività, mobilità ed energia. Queste risorse sono specifiche per determinate località e non fungibili. Reti di Risorse Digitali (DRN): Comprendono fornitori che offrono risorse digitali fungibili come potenza di calcolo, banda condivisa o capacità di archiviazione. Queste risorse non sono legate a una specifica località.

Esempi di DePIN

Filecoin

Lanciato nel 2014, Filecoin è uno dei primi progetti DePIN. Funziona come un’alternativa basata su blockchain ai tradizionali servizi di cloud storage centralizzati come Google Cloud, offrendo prezzi competitivi tramite il suo mercato decentralizzato e piccoli fornitori indipendenti.

Helium

Helium ha utilizzato la blockchain per creare una rete wireless decentralizzata che compensa gli individui per fornire copertura e connettività. Questa rete include subnetworks per LoRaWAN e 5G, permettendo un ampio accesso wireless.

Render Network

Render Network impiega un framework di elaborazione GPU decentralizzato per fornire servizi di rendering quasi in tempo reale, rispondendo alla crescente domanda di potenza GPU per compiti di rendering 3D.

In sintesi, le Reti di Infrastrutture Fisiche Decentralizzate (DePIN) rappresentano una trasformazione significativa nel modo in cui le infrastrutture fisiche vengono distribuite e mantenute. Utilizzando la tecnologia blockchain e i protocolli criptoeconomici, le DePIN offrono un metodo più efficiente, decentralizzato e equo per lo sviluppo delle infrastrutture.

Le DePIN forniscono un’alternativa ai modelli centralizzati, basati su abbonamento, come l’archiviazione cloud e il calcolo, dominati da corporazioni TradFi come Microsoft e Amazon. In confronto, l’infrastruttura DePIN basata su criptovaluta ha ancora ampi margini di crescita.

DePIN non è solo un termine alla moda; possiede un potenziale significativo per progettare, costruire e gestire infrastrutture in modo scalabile ed efficiente. Con molti infrastrutture fisiche sottoutilizzate che possono trarre vantaggio da questa integrazione tecnologica, le prospettive per DePIN appaiono molto promettenti.

Le criptovalute sono asset finanziari con alto rischio e volatilità. Pertanto, è cruciale che tu conduca le tue ricerche sugli strumenti finanziari e prenda decisioni indipendenti. Prima di intraprendere qualsiasi azione relativa alle criptovalute, è necessario studiare, comprendere e rispettare le leggi applicabili nella tua regione e nel tuo paese.