Le Migliori Startup Di Sviluppo Di Nuovi Prodotti Nel 2023

Benvenuti in SWORD Health, l’innovativa soluzione di terapia digitale che sta rivoluzionando il settore della riabilitazione motoria. Con il continuo invecchiamento della popolazione, c’è una crescente domanda di servizi di riabilitazione, ma il tradizionale approccio terapeutico uno a uno è costoso e non scalabile. Noi di SWORD Health abbiamo trovato la soluzione perfetta: abbinare l’intelligenza artificiale dei nostri fisioterapisti digitali con i team clinici umani per garantire un recupero più rapido ed efficace.

Il nostro obiettivo è quello di ridurre i costi della terapia, consentire ai pazienti di recuperare in modo più veloce e fornire un flusso costante di dati ai team clinici e ai responsabili delle decisioni. Grazie alla nostra tecnologia all’avanguardia, i nostri pazienti possono accedere a sessioni di terapia personalizzate comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo tramite la nostra piattaforma digitale.

Vorremmo anche presentarvi Second Order Effects, una società di ingegneria con sede in California specializzata nella progettazione di sistemi elettronici personalizzati. Dal settore aerospaziale all’automotive, dalla biotecnologia all’elettronica di consumo, Second Order Effects si impegna a risolvere i problemi più impegnativi attraverso soluzioni di secondo ordine.

Inoltre, vi presentiamo anche All Turtles, un team di costruttori di prodotti che affronta problemi significativi attraverso l’innovazione. Collaborano con start-up e fondatori in fase iniziale per creare marchi e prodotti con modelli di business diretti e semplici, che risolvono problemi reali per le persone e le aziende.

Non posiamo dimenticare Exa Mobility, una società di ricerca e sviluppo che si concentra sul trasporto sostenibile e sui sistemi intelligenti. Con la loro piattaforma Mobility as a Service e i loro scooter elettrici intelligenti, stanno rivoluzionando la mobilità urbana.

SV Innovation Group è un altro partner che lavora con i talenti tecnologici più innovativi in tutto il mondo. Creano soluzioni IP e tecnologiche all’avanguardia per una vasta gamma di settori.

Mistplay è invece il programma fedeltà numero uno per i giocatori mobili. Con la loro piattaforma, i giocatori mobili possono non solo divertirsi e connettersi con altri giocatori, ma anche guadagnare fantastici premi come carte regalo Amazon e visti prepagati.

dscout è una piattaforma SaaS che aiuta le aziende a fare ricerche di grande impatto ed acquisire empatia per i loro clienti. Con la loro piattaforma di ricerca video, permettono ai clienti di raccogliere, gestire, condividere e analizzare milioni di momenti in-contesto, migliorando così la comprensione delle esperienze dei loro clienti.

AppAvengers è un acceleratore di sviluppo del prodotto che si occupa di sviluppare prodotti tecnologici per aziende, startup e PMI. Con un’esperienza consolidata in Web, Mobile e Blockchain, hanno già lavorato su più di 40 progetti di sviluppo prodotto.

Infine, vi presentiamo Zeda.io, una piattaforma di scoperta e strategia del prodotto basata sull’intelligenza artificiale. Aiutando i leader del prodotto ad identificare i problemi dei clienti e creare strategie di prodotto, Zeda.io contribuisce a guidare i risultati aziendali.