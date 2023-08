Il panorama delle startup no profit del 2023 si caratterizza per la presenza di una serie di realtà di grande spessore che si distinguono per l’approccio innovativo e l’impatto sociale che sono in grado di generare. Tra le migliori startup no profit del 2023 vi sono diverse aziende che si sono dedicate alla digitalizzazione dei servizi sociali, offrendo soluzioni tecnologiche volte a migliorare l’accessibilità e l’efficienza degli aiuti. Inoltre, si sono sviluppate startup nel settore dell’energia rinnovabile e della sostenibilità ambientale, che mirano a ridurre l’impatto ambientale delle attività umane. Altre realtà degne di nota si focalizzano sull’inclusione sociale, promuovendo l’empowerment delle minoranze e lavorando per eliminare le disuguaglianze. Grazie all’impegno di queste startup, è possibile osservare dei cambiamenti significativi in diversi ambiti, dimostrando come il settore no profit possa essere un vero motore di cambiamento sociale.

Le migliori startup no profit del 2023

Feathr: Rivoluzionando il marketing digitale per il successo delle organizzazioni

Alla ricerca di un modo innovativo per promuovere i tuoi programmi e coinvolgere maggiormente il tuo pubblico? Feathr è qui per te. Siamo una moderna soluzione software di marketing digitale che si rivolge ad associazioni, organizzazioni non profit, cooperative di credito e organizzazioni di eventi. Con la nostra piattaforma all’avanguardia, uniamo gli sforzi di marketing dei nostri clienti con strumenti di analisi del sito web, pubblicità digitale mirata, influencer marketing e altro ancora. Ci impegniamo a fornire le migliori pratiche e le ultime tecnologie di marketing digitale alle organizzazioni che desiderano crescere e avere un impatto significativo.

Ma ciò che rende Feathr davvero eccellente sono le nostre persone. Siamo alla ricerca di individui unici che siano pronti a tuffarsi a capofitto, sviluppino una profonda empatia per i nostri clienti e accelerino la crescita di Feathr.

Donorbox: Trasforma le donazioni delle organizzazioni non profit

Le organizzazioni senza scopo di lucro possono finalmente raggiungere il loro pieno potenziale grazie a Donorbox. Siamo una piattaforma di raccolta fondi leader e un sistema di gestione dei donatori che ha l’obiettivo di rendere le organizzazioni non profit estremamente efficaci nella raccolta fondi e nella gestione delle loro basi di sostenitori. Con più di 50.000 organizzazioni globali che utilizzano Donorbox e oltre 700 milioni di dollari di donazioni elaborate ogni anno, siamo fieri del nostro impatto positivo sul mondo.

Classy.org: Eleva la raccolta fondi per le organizzazioni di bene sociale

Se sei un’organizzazione di bene sociale che cerca di raccogliere fondi in modo più efficace, Classy.org è qui per aiutarti. Siamo la piattaforma di raccolta fondi più grande al mondo, e da più di dieci anni abbiamo aiutato milioni di persone a raccogliere oltre 130 milioni di dollari per cause sociali in tutto il mondo. Con le nostre soluzioni all-in-one, puoi accedere a strumenti di donazione online, crowdfunding, raccolta fondi peer-to-peer, registrazione eventi e biglietteria.

Cuseum: Coinvolgi i visitatori dei musei utilizzando la tecnologia mobile

I musei e le attrazioni pubbliche possono sfruttare la tecnologia mobile per coinvolgere al meglio i loro visitatori, e Cuseum è qui per rendere tutto più semplice. La nostra piattaforma software offre strumenti digitali che consentono alle istituzioni culturali di pubblicare app mobili, gestire collezioni, accedere ad analisi dei visitatori e creare nuove opportunità di guadagno. Siamo appassionati di creare esperienze coinvolgenti che rendano i musei una tappa imperdibile per i visitatori.

CareMessage: Rivoluziona l’assistenza sanitaria attraverso la messaggistica

CareMessage è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria per le popolazioni sottoservite. Utilizzando la messaggistica tramite dispositivi mobili, interagiamo con pazienti Medicaid e non assicurati, migliorando i loro risultati di salute e facilitando la comunicazione tra fornitori di assistenza sanitaria e pazienti. Con un team motivato e il sostegno di importanti investitori filantropici come Google, Pershing Square e Salesforce, stiamo facendo progressi significativi nella trasformazione delle vite di milioni di persone.

Keela: Semplifica la gestione senza scopo di lucro

Keela ha l’obiettivo di cambiare il modo in cui le piccole e medie organizzazioni senza scopo di lucro gestiscono le loro attività. Con la nostra piattaforma intuitiva, semplifichiamo le attività amministrative e consentiamo alle organizzazioni di dedicare più tempo alla realizzazione dei loro programmi. Gestiamo donazioni, contatti, campagne e progetti, offrendo strumenti che aumentano la responsabilità e la trasparenza