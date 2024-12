Introduzione alle direttive ESG e CSRD

Con l’avvicinarsi del 2025, circa 4mila aziende italiane si preparano ad affrontare le nuove direttive ESG (Environmental, Social and Governance) e CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) imposte dall’Unione Europea. Queste normative, che entreranno in vigore a gennaio 2025, non riguarderanno più solo le grandi aziende, ma si estenderanno anche a molte piccole e medie imprese (PMI) che in precedenza non erano obbligate a rispettarle. Questo cambiamento rappresenta una sfida significativa per le PMI, che necessitano di strumenti adeguati per implementare strategie di sostenibilità efficaci e sostenibili dal punto di vista economico.

Il lancio di Jojob ESG

In questo contesto, Jojob Real Time Carpooling, un leader nel settore della mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio “Jojob ESG”. Questo servizio innovativo è progettato per supportare le aziende, in particolare le PMI, nella riduzione dei costi associati all’adozione di pratiche di mobilità sostenibile, come il carpooling aziendale. Jojob ESG sarà disponibile su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio 2025 e mira a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale, contribuendo a ridurre le emissioni Scope 3 legate al commuting dei dipendenti.

Funzionalità e vantaggi del servizio Jojob ESG

Attraverso Jojob, i dipendenti possono pubblicare i propri tragitti casa-lavoro, trovare autisti e passeggeri compatibili, come colleghi o dipendenti di aziende vicine, e condividere il viaggio. Le aziende beneficeranno di un sistema di monitoraggio efficace e conforme alle nuove normative ESG, con accesso a dati e statistiche sul risparmio ambientale ed economico. Inoltre, il servizio offre un modello di pagamento flessibile, in cui le aziende pagano solo quando un dipendente effettua un viaggio condiviso come passeggero, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale.

Un passo verso la sostenibilità per le PMI

Questa modalità di pagamento è particolarmente vantaggiosa per le PMI e le startup, poiché riduce i rischi economici legati all’adozione di nuove tecnologie. Gerard Albertengo, CEO di Jojob, ha sottolineato che “Jojob ESG rappresenta un passo concreto verso l’adozione di pratiche ESG nelle politiche aziendali, aiutando le imprese a ridurre le emissioni e a contribuire alla sostenibilità ambientale”. Questo servizio è stato presentato durante la IBE – Intermobility and Bus Expo 2024, evidenziando l’impegno di Jojob nella promozione della mobilità sostenibile e delle pratiche ESG all’interno delle aziende italiane.

Conclusione

Jojob ESG si propone come una soluzione innovativa e accessibile per tutte le aziende, grandi e piccole, che desiderano fare la differenza nel panorama della sostenibilità. Con l’implementazione di questo servizio, le PMI italiane possono affrontare le nuove sfide normative con maggiore sicurezza e determinazione, contribuendo così a un futuro più sostenibile.