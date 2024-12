in

Il contesto economico attuale in Italia

Negli ultimi mesi, l’Italia ha affrontato un aumento significativo dell’inflazione, con un incremento dell’1,4% a novembre secondo le stime preliminari dell’Istat. Questo fenomeno ha avuto un impatto diretto sui prezzi dei beni di consumo, in particolare quelli del “carrello della spesa”, che hanno registrato un aumento del 2,6%. Tali incrementi hanno reso sempre più difficile per gli italiani, in particolare per le giovani generazioni, gestire le proprie finanze e risparmiare.

Le difficoltà delle giovani generazioni

Un sondaggio condotto da Gimme5 ha rivelato che, nonostante il 79% degli intervistati consideri il risparmio fondamentale, solo il 54% riesce a risparmiare con regolarità. La situazione è particolarmente critica per i Millenial e la GenZ, che si trovano a fronteggiare un mercato del lavoro caratterizzato da contratti precari e retribuzioni basse. Questo contesto di instabilità economica rende difficile non solo far fronte alle spese quotidiane, ma anche pianificare un futuro finanziario sicuro.

Disoccupazione giovanile e precarietà lavorativa

L’Italia si colloca al terzo posto in Europa per tasso di disoccupazione giovanile, che supera il 18%, ben quattro punti percentuali sopra la media europea. Inoltre, la precarietà dei contratti di lavoro è un ulteriore fattore che contribuisce a questa situazione. Nel 2023, il 16,1% dei lavoratori italiani era impiegato con contratti a tempo determinato, evidenziando una mancanza di stabilità che influisce negativamente sulla capacità di risparmio. Le retribuzioni, inoltre, sono inferiori rispetto alla media europea, con un reddito lordo pro capite di 33.000 euro annui contro i 40.000 euro europei.

Le cause della difficoltà nel risparmiare

Secondo l’indagine di Gimme5, l’aumento dei prezzi è il principale ostacolo al risparmio individuale, citato dal 50,8% degli intervistati. Altre cause includono emergenze finanziarie impreviste (34,1%), mancanza di disponibilità economiche (31,4%), mancato controllo delle spese (21,3%) e acquisti d’impulso (16,3%). Le giovani donne, in particolare, si trovano a dover affrontare un divario retributivo di genere e una maggiore discontinuità lavorativa, rendendo ancora più difficile per loro risparmiare.

Il futuro del risparmio in Italia

Con l’inflazione che continua a mordere e le prospettive economiche incerte, è fondamentale che le politiche pubbliche si concentrino su misure che possano supportare le giovani generazioni. Investimenti in formazione, opportunità di lavoro stabili e politiche di sostegno al reddito potrebbero contribuire a migliorare la situazione attuale. Solo così sarà possibile garantire un futuro più sicuro e prospero per i giovani italiani, permettendo loro di risparmiare e investire per il domani.