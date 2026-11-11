Bitcoin si trova in una fase ribassista: short in aumento, perdite record per gli holder e deflussi dagli ETF complicano il mercato.

Il mercato di Bitcoin sta attraversando una fase di forte pessimismo. Dopo il picco locale di 86.000 dollari a inizio ottobre, il prezzo ha perso slancio, scivolando sotto i 74.000 dollari. La pressione non è limitata ai soli trader al rialzo: anche gli investitori spot mostrano segni di stanchezza, con flussi on-chain che indicano vendite a prezzi più bassi rispetto alle ultime acquisizioni.

Nel frattempo, le dinamiche di leveraged trading stanno cambiando radicalmente. Su Hyperliquid, piattaforma storicamente orientata verso posizioni long, la media della leva usata per le posizioni short ha superato quella dei long, girando intorno al 20,9x contro 18,8x. Questo spostamento è un chiaro segnale di una crescente avversione al rischio tra i trader più esperti.

Le posizioni short conquistano Hyperliquid

Secondo le recenti osservazioni, la leva media delle posizioni short è ora superiore a quella delle long per la prima volta da ottobre. Quando la leva dei long raggiunge livelli estremi, il prezzo di Bitcoin tende a formare massimi locali; allo stesso modo, alti valori di leva short hanno storicamente preceduto minimi significativi. In agosto, prima dell’ultimo rally, la leva short aveva toccato i 28x, ma oggi i trader stanno già operando con una media di 20,9x, indicando una pressione ribassista sostenuta.

Liquidazioni e soglie di prezzo chiave

Un’analisi delle heatmap di liquidazione sui futures mostra due zone critiche: vicino a 72.200 dollari c’è un ingente cluster di posizioni long a rischio di liquidazione, mentre intorno a 76.600 dollari si concentra la liquidazione degli short, con una fascia che si estende fino a 83.500 dollari. Un eventuale break sotto i 72.200 potrebbe innescare cancellazioni forzate massicce, intensificando la vendita.

Perdite realizzate degli holder

Parallelamente, le statistiche on-chain indicano che, su una media mobile a 7 giorni, le perdite realizzate dagli holder superano i 500 milioni di dollari, mentre i profitti realizzati si aggirano intorno a 300 milioni. Questo squilibrio significa che gli investitori stanno trasferendo Bitcoin verso gli exchange a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto, un pattern tipicamente associato a ulteriori ribassi.

Outflow dagli ETF e contesto macroeconomico

Il mercato degli ETF spot statunitensi ha registrato deflussi netti per oltre 200 milioni di dollari in una sola giornata, con i tre principali fondi, incluso il BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), che hanno visto uscite cumulative di circa 1,66 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni. Questi movimenti riflettono una riduzione dell’appetito di rischio da parte degli investitori istituzionali, in parte alimentata dall’ultimo dato CPI USA, che ha mostrato un aumento dello 0,4% mensile, spingendo le aspettative verso una nuova stretta della Federal Reserve a dicembre.

Il contesto di inflazione più alta e la prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi rendono più oneroso il finanziamento delle posizioni a leva, accelerando la fuga di capitali verso asset più sicuri. Nel frattempo, le banche tradizionali stanno intensificando la loro presenza nel mondo crypto, con iniziative come il progetto Faro che mira a lanciare una stablecoin denominata in dollari, evidenziando una possibile evoluzione della struttura di mercato a medio termine.

La combinazione di leverage short in aumento, liquidazioni critiche, perdite on-chain e deflussi dagli ETF forma un quadro complesso che potrebbe spingere Bitcoin verso nuovi minimi, a meno che non si verifichino cambiamenti improvvisi nella domanda o nel sentiment di mercato.