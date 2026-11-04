Binance riavvia i prelievi e i clienti ritirano oltre 3 miliardi di euro in crypto, mentre la FBI incolpa la Corea del Nord per il furto.

Nel pomeriggio di domenica Binance ha iniziato, passo dopo passo, a riaprire le funzionalità di prelievo per gli utenti, più di ventiquattro ore dopo aver interrotto le transazioni a seguito di un attacco informatico. In poche ore gli clienti hanno movimentato criptovalute per un valore complessivo di circa 3,3 miliardi di euro, segnando il più consistente flusso di ritiri registrato dall’exchange da quando è stato fondato. La decisione di sbloccare i fondi è stata comunicata come una risposta alle richieste crescenti degli utenti, preoccupati per la sicurezza dei propri asset dopo il furto che aveva scosso l’intera community crypto.

L’attacco, verificatosi giovedì, ha permesso ai criminali di sottrarre criptovalute per un valore stimato di 3 miliardi di euro, una cifra che lo pone tra i più grandi colpi informatici della storia. Subito dopo, Binance ha sospeso tutte le operazioni di scambio e prelievo per venerdì e sabato, adottando misure di contenimento volte a impedire ulteriori perdite. Le autorità di regolamentazione hanno monitorato da vicino la situazione, mentre la piattaforma ha avviato un processo interno di ricostruzione dei fondi e di valutazione delle vulnerabilità tecniche che hanno consentito l’intrusione.

Le misure di Binance per coprire le perdite

Binance ha dichiarato di aver ricostituito, con i propri fondi, circa il 95 % delle criptovalute sottratte, impegnandosi a rimborsare integralmente gli utenti colpiti. La soluzione finanziaria è stata possibile grazie a una riserva di liquidità interna, che permette all’exchange di far fronte a imprevisti di questa scala senza ricorrere a terzi. Il piano prevede inoltre il monitoraggio costante dei movimenti sospetti e l’attuazione di protocolli di sicurezza più rigorosi, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di ulteriori incidenti.

Proporzione rispetto al patrimonio gestito

Il valore dei prelievi effettuati la scorsa domenica rappresenta poco più del 2 % dei beni totali amministrati da Binance, che ammontano a circa 153 miliardi di euro. In termini di portafoglio complessivo, la perdita di 3 miliardi di euro è stata quindi contenuta, ma rimane una prova della vulnerabilità a cui è esposto anche l’ecosistema più grande del settore. L’incidenza su un asset di tale entità evidenzia l’importanza di disporre di meccanismi di protezione finanziaria solidi e di piani di emergenza pronti all’attivazione.

Indagine della FBI: responsabilità della Corea del Nord

Sabato, l’FBI ha rilasciato un comunicato in cui attribuisce la responsabilità dell’attacco a un gruppo legato al governo della Corea del Nord. Secondo gli investigatori, il regime ha perfezionato una strategia di finanziamento illecito basata sul furto di criptovalute, una pratica adottata da diversi anni per aggirare le sanzioni internazionali. L’agenzia ha sottolineato che le tecniche utilizzate per penetrare i sistemi di Binance mostrano una notevole capacità tecnica, rendendo difficile individuare e bloccare gli attori coinvolti.

Strategia di finanziamento tramite cripto

Le autorità hanno spiegato che le criptovalute rappresentano una fonte di denaro quasi incontrollata, ideale per finanziare attività militari e di intelligence. Il furto su Binance avrebbe fornito al regime nordcoreano risorse sufficienti per sostenere operazioni di acquisto di armi e progetti di sviluppo tecnologico, bypassando i tradizionali canali bancari tracciati. Questa dinamica evidenzia come il mondo delle valute digitali, pur offrendo innovazione, possa diventare terreno fertile per attività criminali di stato.

Prospettive per gli utenti di Binance

Per i detentori di crypto su Binance, la riapertura dei prelievi rappresenta un segnale di ritorno alla normalità, ma anche un invito alla prudenza. Gli esperti consigliano di monitorare costantemente le proprie posizioni, attivare le misure di sicurezza aggiuntive, come l’autenticazione a due fattori, e valutare la diversificazione su più piattaforme per ridurre l’esposizione a un singolo punto di vulnerabilità. Nel frattempo, Binance ha promesso di pubblicare un rapporto dettagliato sui miglioramenti tecnici introdotti, sperando di riconquistare la fiducia di una community che ha assistito a una delle più clamorose violazioni della storia delle criptovalute.