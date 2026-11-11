Bitcoin compie diciotto anni: un viaggio tra innovazione, volatilità e crescente legittimazione istituzionale.

Il Bitcoin nasce il 31 ottobre 2008, quando un autore sconosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto rilascia il whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Poche settimane dopo, il primo blocco della catena, il cosiddetto blocco genesi, contiene una frase ironica: “Chancellor on brink of second bailout for banks”, evidenziando il contesto di crisi finanziaria che ne ispira la creazione.

Le tappe fondamentali del valore di Bitcoin

Il percorso di prezzo è stato caratterizzato da vere e proprie montagne russe. Nel 2013 la criptovaluta supera la soglia dei 1.000 $, per poi toccare i 20.000 $ nel dicembre 2017. L’anno successivo, il mercato subisce un brusco crollo, aggravato dai fallimenti di exchange come Mt. Gox e più recentemente FTX. Nel 2021 El Salvador dichiara il Bitcoin valuta a corso legale, una prima a livello nazionale, sebbene sotto pressione del FMI.

Il punto più alto e le recenti correzioni

Il 6 ottobre 2025 Bitcoin registra il suo massimo storico, oltre i 126 000 $, ma pochi mesi dopo una serie di liquidazioni record (19 miliardi di dollari bruciati in 24 ore il 10 ottobre 2025) innesca una correzione. A giugno 2026 gli ETF spot mostrano il peggior deflusso mensile, 4,5 miliardi di dollari, e il prezzo scende sotto i 60 000 $, per poi stabilizzarsi intorno ai 67 000 $.

Digitalizzazione istituzionale e riserve sovrane

Il 2024 segna una svolta decisiva: la SEC approva gli ETF spot, aprendo le porte agli investitori tradizionali. Da allora, le principali banche – Bank of America, Vanguard, Morgan Stanley e JPMorgan – consigliano allocazioni tra l’1 % e il 4 % in asset digitali, includendo il Bitcoin come garanzia per prestiti. Sul fronte sovrano, l’Abu Dhabi Investment Authority supera il miliardo di dollari in quote dell’ETF di BlackRock, la Banca Centrale ceca attiva un portafoglio pilota da un milione di dollari, e il Pakistan annuncia la propria riserva strategica di Bitcoin.

Il ruolo dei Cypherpunk nella genesi della moneta

Il progetto nasce dal movimento Cypherpunk, un gruppo di informatici e attivisti che negli anni ’80-90 proponeva l’uso massivo della crittografia per proteggere libertà individuali e contrastare la centralizzazione del potere. Visioni di figure come Eric Hughes – “la privacy è necessaria per una società aperta nell’era digitale” – hanno ispirato il design di Bitcoin, volto a eliminare la manipolazione monetaria delle banche centrali e a ridurre i rischi di censura economica.

Definizioni pratiche e rischi per gli investitori

Una cripto-attività è un valore digitale protetto da crittografia e registrato su una blockchain, senza l’emissione di una banca centrale. Il Bitcoin è, pertanto, una forma di denaro elettronico peer-to-peer, con nuove monete generate tramite il meccanismo di proof of work. Tra i rischi più evidenti troviamo l’estrema volatilità, i pericoli operativi (perdita di chiavi private, phishing) e l’incertezza normativa, che in Italia richiede la dichiarazione nel quadro RW.

Nonostante le sfide, il protocollo di Bitcoin non è mai stato violato: il limite di 21 milioni di monete rimane sacro, con più di 19 milioni già estratti. La criptovaluta si è trasformata da esperimento rivoluzionario a componente permanente dei mercati finanziari globali, pronta a evolversi ulteriormente nei prossimi anni.