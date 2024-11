Introduzione alle lettere di compliance

Negli ultimi anni, l’Agenzia delle entrate ha intensificato l’invio di lettere di compliance a circa 3 milioni di contribuenti italiani. Queste comunicazioni hanno l’obiettivo di invitare i cittadini a regolarizzare eventuali anomalie nelle loro dichiarazioni fiscali. Le lettere vengono inviate tramite PEC o posta ordinaria e, secondo le stime, nel 2025 saranno almeno 3.011.300 le comunicazioni spedite.

Che cosa sono le lettere di compliance?

Le lettere di compliance sono documenti ufficiali in cui l’Agenzia delle entrate segnala anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi. Tali anomalie possono riguardare omissioni o infedeltà, confrontando i dati dichiarati con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Queste comunicazioni offrono ai contribuenti l’opportunità di correggere eventuali errori prima che venga emesso un avviso di accertamento.

Come regolarizzare la propria posizione

Il contribuente che riceve una lettera di compliance ha diverse opzioni per regolarizzare la propria posizione. Può presentare una dichiarazione integrativa, versare le imposte dovute insieme agli interessi e alle sanzioni ridotte. È fondamentale verificare la correttezza dei rilievi indicati nella comunicazione, confrontando i dati riportati con quelli della propria dichiarazione dei redditi. Se si riscontrano errori, è possibile fornire documentazione giustificativa o presentare una dichiarazione correttiva.

Come rispondere a una lettera di compliance

Quando si riceve una lettera di compliance, il primo passo è controllare attentamente i dati segnalati. L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il “Cassetto fiscale” e il servizio “CIVIS” per gestire la comunicazione. È importante agire tempestivamente, poiché le lettere non sono impugnabili autonomamente e non rientrano tra gli atti impositivi. Se il contribuente non concorda con i dati indicati, può comunicare la propria posizione all’Agenzia, allegando eventuali documenti che dimostrino la correttezza della propria dichiarazione.

Il ruolo della trasparenza e della collaborazione

L’obiettivo principale delle lettere di compliance è quello di migliorare il rapporto tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti, promuovendo un approccio basato sulla trasparenza e sulla collaborazione. Queste comunicazioni rappresentano un’opportunità per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione in modo proattivo, evitando sanzioni più severe in caso di accertamenti futuri. La gestione corretta delle lettere di compliance è quindi fondamentale per mantenere una buona relazione con il fisco e garantire la propria tranquillità fiscale.