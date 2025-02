in

Il fenomeno dell’evasione fiscale in Italia

L’evasione fiscale rappresenta un problema significativo per l’Italia, con un impatto diretto sulle finanze pubbliche e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Tra il 2000 e il 2024, le tasse, i contributi e le imposte non riscosse ammontano a ben 1.274,5 miliardi di euro. Questo dato allarmante evidenzia la necessità di interventi efficaci per recuperare risorse e garantire una maggiore equità fiscale.

Il magazzino residuo e le cartelle esattoriali

Analizzando più nel dettaglio, si stima che, al netto di deceduti, imprese cessate e nullatenenti, l’importo potenzialmente aggredibile si riduce a poco più di 100 miliardi di euro, pari al 7,9% del totale. Questo “magazzino residuo” è composto da 175 milioni di cartelle e un totale di 291 milioni di crediti. È interessante notare che la maggior parte degli avvisi di addebito ha un importo contenuto: il 76% dei crediti è inferiore a 1.000 euro, per un totale di 59 miliardi di euro.

Misure di contrasto all’evasione fiscale

Negli ultimi anni, il governo italiano ha implementato diverse misure per contrastare l’evasione fiscale. Tra queste, il cashback e la lotteria degli scontrini hanno avuto un ruolo centrale. Tuttavia, il cashback è stato definitivamente soppresso con la manovra di Bilancio 2022, mentre la lotteria degli scontrini continua a essere attiva, sebbene con un calo significativo nel numero di partecipanti. Nel 2021, la trasmissione al sistema ha riguardato 137 milioni di scontrini, ma nel 2022 questo numero è sceso a 41 milioni, e nel 2023 a 33,5 milioni. Nei primi undici mesi del 2024, si è registrato un leggero aumento a 38,8 milioni, ma la contrazione complessiva dal 2021 è stata del 72%.

Conclusioni e prospettive future

La lotta contro l’evasione fiscale in Italia è una sfida complessa che richiede un approccio multidimensionale. È fondamentale che le autorità continuino a monitorare e adattare le politiche fiscali per garantire un sistema equo e sostenibile. Solo attraverso misure efficaci e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sarà possibile ridurre significativamente il fenomeno dell’evasione fiscale e recuperare risorse vitali per il paese.