Il nuovo volto degli investimenti

Negli ultimi anni, il panorama degli investimenti ha subito un cambiamento significativo, con un crescente interesse per il settore della difesa. Aziende come Rheinmetall, Lockheed Martin e Bae Systems stanno attirando l’attenzione di numerosi fondi di investimento, compresi quelli che si dichiarano attenti alle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Questo fenomeno è particolarmente evidente in un contesto globale in cui le spese militari stanno aumentando, spingendo i gestori di fondi a riconsiderare le loro strategie di investimento.

Il boom delle azioni nel settore bellico

Le azioni di Rheinmetall, ad esempio, sono presenti in oltre 650 fondi ESG, mentre Lockheed Martin figura in circa 370. Questi numeri indicano un cambiamento radicale nel modo in cui gli investitori percepiscono il settore della difesa. Nonostante le preoccupazioni etiche legate all’investimento in aziende che producono armi, i rendimenti finanziari stanno spingendo molti a riconsiderare le loro posizioni. Nel 2024, l’indice S&P Global dedicato alle industrie di difesa ha registrato un guadagno del 17%, mentre il settore delle energie rinnovabili ha subito una perdita del 27%. Questo contrasto ha portato a un aumento degli investimenti nel settore bellico, con i fondi che cercano opportunità di profitto in un mercato in espansione.

Fondi ESG e la difesa: una nuova era?

La co-direttrice dell’unità del settore della difesa presso lo studio legale danese Kromann Reumert, Mia Thulstrup Gedbjerg, ha suggerito che la sigla ESG dovrebbe includere anche la lettera D per difesa. Questo riflette un cambiamento di mentalità tra gli investitori, che ora vedono il settore della difesa come un’opportunità redditizia. Anche i fondi tradizionali stanno adattando le loro strategie, con solo uno su cinque che esclude esplicitamente i titoli della difesa. Le aziende che producono armi stanno beneficiando di un aumento della domanda, con commesse che raggiungono centinaia di miliardi di euro, mentre i fondi di investimento dedicati al settore bellico sono raddoppiati, raggiungendo quota .