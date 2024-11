Il ruolo cruciale dei family office

I family office sono strutture dedicate alla gestione della ricchezza di famiglie facoltose, con l’obiettivo di preservare non solo il patrimonio economico, ma anche l’identità e i valori familiari. In un contesto economico in continua evoluzione, dove il passaggio generazionale avviene sempre più frequentemente attraverso la vendita delle aziende a fondi di private equity, i family office si pongono come custodi della continuità e della stabilità patrimoniale.

La sfida del passaggio generazionale

Il passaggio generazionale rappresenta una delle sfide più significative per le famiglie imprenditoriali. Molti founder si trovano a dover affrontare la difficoltà di individuare eredi capaci di gestire l’azienda. Questo porta spesso alla decisione di vendere l’attività, impoverendo il tessuto imprenditoriale locale e disperdendo valori e competenze accumulate nel tempo. È fondamentale, quindi, educare le nuove generazioni a comprendere l’importanza del loro ruolo, non solo come azionisti, ma anche come custodi dei valori aziendali.

Strategie di protezione patrimoniale

Per garantire la protezione patrimoniale, i family office adottano strategie di asset allocation prudente, evitando il frazionamento dei patrimoni. La gestione deve essere orientata a mantenere l’integrità del patrimonio, evitando perdite sia patrimoniali che reddituali. Solo in una fase successiva, si può considerare un’esposizione maggiore a investimenti più rischiosi, come il private equity o beni artistici. Questa gradualità permette di costruire una base solida per il futuro, garantendo al contempo la continuità dei valori familiari.

Competenze richieste ai family officer

Le competenze necessarie per un family officer sono molteplici e vanno dalla valutazione integrata degli investimenti alla capacità di negoziazione tra le diverse esigenze familiari. È essenziale che i family officer sappiano rappresentare l’intero patrimonio familiare, rispettando un “purpose” valoriale. La formazione continua, come quella offerta dal Master in family office, è fondamentale per garantire che i professionisti siano sempre aggiornati sulle migliori pratiche e strategie di gestione.

Il futuro dei family office

Con l’aumento delle vendite di aziende familiari a fondi di private equity, è più che mai necessario che le famiglie comprendano l’importanza di avere un family office. Queste strutture non solo gestiscono il patrimonio, ma anche i valori e l’identità della famiglia. Affidare la gestione a manager competenti, mantenendo un ruolo attivo come azionisti, può garantire la continuità e la prosperità dell’azienda, evitando la dispersione di ricchezze e competenze. Solo così si potrà preservare l’eredità familiare per le generazioni future.