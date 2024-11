Le borse cinesi chiudono in territorio negativo

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata con risultati deludenti, segnando un calo significativo degli indici. In particolare, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione dell’1,2%, fermandosi a 19.366,96 punti. Questo andamento negativo è stato influenzato principalmente dalle performance dei titoli legati ai settori dei beni di largo consumo e dell’immobiliare, che hanno mostrato segni di debolezza.

Settore tecnologico in difficoltà

Non solo i beni di consumo e l’immobiliare, ma anche il comparto tecnologico ha subito una battuta d’arresto. L’indice Hang Seng Tech ha ceduto l’1,5%, evidenziando una crescente preoccupazione tra gli investitori. Questa tendenza al ribasso è stata accentuata dalla cautela che circola nel mercato, in attesa di sviluppi futuri e di notizie dal Governo centrale di Pechino.

Debolezza nelle borse della Cina continentale

Le borse della Cina continentale non sono state esenti da questa tendenza negativa. L’indice composito di Shanghai ha visto una diminuzione dello 0,4%, chiudendo a 3.295,70 punti, mentre l’indice composito di Shenzhen ha registrato un calo dello 0,6%. Questi risultati riflettono un clima di incertezza economica che sta influenzando le decisioni di investimento.

Prospettive future e attese del mercato

La cautela tra gli investitori è palpabile, soprattutto in vista del prossimo vertice del Governo centrale di Pechino, previsto per dicembre. Questo incontro potrebbe fornire indicazioni cruciali sulle politiche economiche future e sulla direzione che il governo intende prendere per stimolare la crescita. Nel frattempo, la massa monetaria M3 ha registrato un incremento del 3,4% a ottobre 2024, in linea con le attese, mentre l’aggregato M1 ha visto una crescita dello 0,2%. I prestiti alle famiglie e alle imprese sono aumentati rispettivamente dello 0,8% e dell’1,2%, segnalando una certa resilienza nel sistema economico.