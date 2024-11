in

Un nuovo ecosistema per l’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria è un tema cruciale nel mondo moderno, e Banca Mediolanum ha deciso di affrontarlo con il suo nuovo progetto, CosaConta, che sarà lanciato il 6 novembre. Questo ecosistema digitale è progettato per fornire a un vasto pubblico strumenti e risorse per una gestione consapevole del denaro. L’obiettivo è chiaro: rendere l’educazione finanziaria accessibile a tutti, supportando le persone nel prendere decisioni informate e responsabili riguardo alle proprie finanze.

Un impegno verso la consapevolezza finanziaria

Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali, sottolinea l’importanza di una solida conoscenza finanziaria come primo passo per pianificare un futuro migliore. Il progetto CosaConta non si limita a fornire informazioni, ma mira a forgiare cittadini informati, capaci di orientarsi tra le diverse opportunità e rischi nel campo economico-finanziario. La banca si propone di essere un punto di riferimento, offrendo contenuti chiari e coinvolgenti attraverso vari canali, inclusi articoli, video e podcast.

Struttura del progetto CosaConta

Il progetto si articola in tre macro-famiglie di attività: informazione, formazione ed edutainment. La prima fase, dedicata all’informazione, sarà disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di Banca Mediolanum. Qui, gli utenti troveranno pillole informative, articoli e contenuti multimediali pensati per facilitare l’apprendimento. A partire da marzo 2025, sarà lanciata una piattaforma di formazione online, con corsi certificati da Mediolanum Corporate University, per approfondire tematiche cruciali legate alla gestione delle finanze personali.

Iniziative di intrattenimento e formazione

Oltre all’informazione e alla formazione, CosaConta prevede anche iniziative di intrattenimento. Eventi e percorsi formativi su temi come la gestione del bilancio familiare e l’importanza della pianificazione finanziaria saranno parte integrante del progetto. Queste attività non solo informeranno, ma ispireranno anche i partecipanti a prendere decisioni più consapevoli riguardo al loro futuro finanziario.

Conclusione

Con CosaConta, Banca Mediolanum si impegna a promuovere l’educazione finanziaria in modo innovativo e accessibile. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la creazione di una società più consapevole e informata, capace di affrontare le sfide economiche del futuro.