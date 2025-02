Il contesto attuale del risparmio gestito in Italia

Negli ultimi anni, l’industria del risparmio gestito in Italia ha mostrato segni di crescita significativa, con un patrimonio che supera i 2500 miliardi di euro, registrando un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo è stato accompagnato da una raccolta netta che ha superato i 30 miliardi di euro, di cui l’80% è stato generato nell’ultimo trimestre dell’anno. Tali risultati dimostrano un mercato attraente per gli investitori, stimolato da performance elevate e da un contesto economico che continua a sostenere la crescita del settore.

Il boom dei fondi obbligazionari

Un aspetto rilevante è il successo dei fondi obbligazionari, che hanno visto un afflusso di 50 miliardi di euro, di cui 12 miliardi solo negli ultimi tre mesi. Questo fenomeno evidenzia un ritorno dei risparmiatori verso strumenti considerati più sicuri rispetto all’azionario, specialmente in un periodo caratterizzato da incertezze economiche e potenziali rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. La crescita del patrimonio in fondi ha superato i 1300 miliardi di euro, grazie all’effetto mercato e alla raccolta netta, segnalando una salute robusta dell’industria del risparmio gestito.

Le sfide da affrontare

Nonostante i risultati positivi, l’industria del risparmio gestito deve affrontare sfide decisive per il futuro. Una delle principali è la necessità di diversificare gli investimenti dei risparmiatori italiani. La diversificazione è fondamentale per migliorare le potenzialità di crescita, poiché un portafoglio ben bilanciato non dipende dall’andamento di un singolo titolo o settore. Inoltre, la digitalizzazione rappresenta un altro tema cruciale: l’adozione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, è essenziale per garantire un accesso migliore agli investimenti e per offrire soluzioni più personalizzate alla clientela.

Investire nell’educazione finanziaria

È fondamentale investire anche nell’educazione finanziaria, che consente ai risparmiatori di fare scelte più informate in base ai propri obiettivi. Una maggiore consapevolezza sui vantaggi degli investimenti potrebbe contribuire a ridurre l’eccesso di liquidità parcheggiato sui conti correnti, stimolando una partecipazione più attiva e convinta da parte dei risparmiatori. Attualmente, oltre 1900 miliardi di euro sono fermi sui conti correnti degli italiani, un flusso imponente che rappresenta un’opportunità mancata per il Paese, che potrebbe beneficiare di un maggiore afflusso di liquidità verso investimenti produttivi.