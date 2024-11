Un incremento significativo dell’inflazione

Nel mese di novembre, l’inflazione in Spagna ha registrato un’accelerazione notevole, raggiungendo il 2,4% su base annua. Questo aumento rappresenta il tasso di crescita più elevato dall’agosto scorso, secondo i dati forniti dall’agenzia statistica nazionale. Rispetto all’1,8% di ottobre, questo incremento è in linea con le previsioni degli economisti, che avevano anticipato un aumento dei prezzi al consumo.

Le pressioni sui prezzi e le aspettative future

Nonostante l’impennata generale dei prezzi, un indicatore chiave delle pressioni inflazionistiche, che esclude energia e alcuni alimenti, ha mostrato un leggero calo al 2,4%, contrariamente alle aspettative di un incremento. Questo dato suggerisce che, sebbene ci sia un aumento temporaneo dell’inflazione, le pressioni sottostanti potrebbero non essere così forti come previsto. I funzionari della Banca Centrale Europea (BCE) avevano già anticipato un aumento dell’inflazione nell’area euro, con l’obiettivo di stabilizzarsi attorno al 2% nel prossimo anno.

Implicazioni per la politica monetaria

I dati spagnoli sono i primi a emergere da un’importante economia dell’area euro, con la Germania che pubblicherà i propri dati successivamente. Gli analisti stimano che l’inflazione nell’area euro possa raggiungere il 2,3% a novembre. La BCE sembra pronta a procedere con una quarta riduzione del tasso di deposito, portandolo al 3%, mentre ulteriori allentamenti monetari potrebbero essere previsti per il 2025. Tuttavia, i funzionari della BCE, come Isabel Schnabel, avvertono di non ridurre troppo i costi di finanziamento, per evitare di compromettere la stabilità economica.

Le cause dell’aumento dell’inflazione in Spagna

Il recente aumento dell’inflazione in Spagna è stato attribuito principalmente ai confronti con i costi energetici e dei carburanti, che avevano registrato un crollo verso la fine del 2023. Nonostante ciò, il paese ha mantenuto un’inflazione relativamente contenuta nei mesi precedenti, con tassi inferiori al 2%. La Spagna ha dimostrato una notevole resilienza economica, contribuendo a una crescita robusta rispetto ad altre economie della regione.

Le misure del governo e la situazione occupazionale

Il governo spagnolo ha iniziato a ritirare alcune misure di protezione per i consumatori, come le riduzioni dell’IVA sulle bollette elettriche, mentre altre, come i biglietti del treno gratuiti, rimangono in vigore. Un indicatore positivo della salute economica del paese è rappresentato dalla disoccupazione, che si attesta ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni. Questo scenario sta contribuendo a un aumento dei salari e a un incremento dei prezzi dei servizi, che rimangono una preoccupazione per la BCE.