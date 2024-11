Un accordo strategico per il futuro

CA Auto Bank, sotto l’egida di Credit Agricole Personal Finance and Mobility, ha ufficialmente rinnovato la sua collaborazione con Ferrari, continuando così la gestione congiunta di Ferrari Financial Services (Ffs). Questo accordo, attivo dal 2016, ha già dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la strategia commerciale della casa automobilistica, in particolare nei mercati di Germania, Regno Unito e Svizzera. Con il rinnovo, si prevede un potenziale ampliamento della partnership anche in altre nazioni europee, rafforzando ulteriormente la presenza di Ferrari nel continente.

Soluzioni finanziarie su misura per i clienti

Ferrari Financial Services si distingue per l’offerta di soluzioni finanziarie personalizzate, destinate a una clientela esclusiva. Le opzioni disponibili coprono l’intera gamma di vetture sportive, dalle auto nuove a quelle pre-owned, incluse le auto classiche e da corsa. Questo approccio consente ai clienti di accedere a finanziamenti su misura, facilitando l’acquisto di veicoli di lusso e garantendo un’esperienza d’acquisto senza pari. Il rinnovo dell’accordo con CA Auto Bank rappresenta un chiaro riconoscimento del valore di questa partnership, che continua a evolversi per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.

Un successo nel mondo degli eSports

In un contesto diverso, si è svolta la finalissima della isybank University Master, il torneo nazionale universitario di videogiochi che ha raggiunto la sua quinta edizione. Questo evento ha visto la partecipazione di decine di università da tutta Italia, culminando in una giornata di spettacolo e adrenalina pura. La competizione ha attratto un vasto pubblico, sia presente fisicamente alla Milan Games Week sia collegato tramite le piattaforme online. La crescita degli eSports in Italia è un fenomeno inarrestabile, e eventi come questo dimostrano l’interesse crescente verso il settore.

Andamento dei mercati finanziari

Nel panorama economico, le principali borse cinesi hanno registrato una chiusura in calo, con l’indice Hang Seng di Hong Kong che ha perso l’1,2% e Shanghai che è scesa dello 0,4%. Gli investitori sono in attesa del vertice del Governo di Pechino, previsto per dicembre, mentre i settori dei beni di consumo e dell’immobiliare hanno pesato negativamente sui mercati. In Giappone, la Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, sostenuta dai titoli dell’elettronica e dalle aspettative di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, nonostante le incertezze sulla politica commerciale degli Stati Uniti.