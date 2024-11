Il fascino dell’Italia per il turismo di lusso

L’Italia continua a brillare come una delle mete più ambite per il turismo di lusso, attirando un numero crescente di investitori internazionali. Località iconiche come i laghi del nord e la Toscana sono al centro di questo fenomeno, grazie alla loro capacità di unire bellezze paesaggistiche a esperienze esclusive. Secondo le stime di Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), il settore dell’hospitality di fascia alta in Italia è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni.

Previsioni positive per il settore

Le previsioni per il turismo di lusso in Italia sono decisamente ottimistiche. L’Enit prevede che entro il 2025, il settore sarà uno dei comparti in più rapida espansione, con un aumento previsto del numero di hotel a cinque stelle che raggiungeranno le 712 unità. Questo trend positivo è confermato dalle parole di Marina Rizzotto Yakovleva, CEO di BHHS Palazzo Estate, che sottolinea come il Belpaese sia diventato un punto di riferimento per l’hospitality di lusso, attirando nuovi flussi turistici e capitali esteri.

Un investimento sicuro e redditizio

Per gli investitori, l’Italia rappresenta un’opportunità unica per realizzare investimenti sicuri in un contesto iconico. Gli high spender vedono nel nostro paese una possibilità di diversificazione e di valore a lungo termine. Molti investimenti mirano a valorizzare il patrimonio storico, integrando digitalizzazione e innovazione per offrire esperienze di lusso esclusive. Le richieste degli ospiti di alto profilo includono elementi unici come elisuperfici private e ampi spazi esterni, garantendo privacy e tranquillità.

Località in crescita e domanda crescente

La domanda di immobili di lusso si concentra in località simbolo come il Lago di Como, che ha visto un aumento annuale delle presenze turistiche del 10-15%. Tuttavia, l’offerta immobiliare fatica a soddisfare questa crescente domanda. Di conseguenza, parte dell’interesse si sta spostando su nuovi territori, come il Lago Maggiore, che ha registrato 4,7 milioni di presenze nel 2022, affermandosi come meta privilegiata. Anche la Toscana continua a esercitare un fascino senza tempo su chi cerca un contesto unico e di grande valore.