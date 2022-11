in

Loopring è un protocollo unico che tende a mantenere i pro di DEX e CEX e aumentare l’efficienza eliminando i rischi di custodia. Per rispondere, se LRC è un buon investimento o meno, analizziamo LRC in dettaglio

Loopring è un buon investimento? Analisi della concorrenza

Per approfondire la domanda, ovvero “Loopring è un buon investimento?”, analizziamo prima i suoi concorrenti.

Due importanti concorrenti di Loopring sono Meter e Quant. Quant collega le blockchain su scala globale oltre a mantenere l’efficienza e l’interoperabilità della rete.

Un altro concorrente è Meter. Meter è un’infrastruttura che collega e scala l’Internet finanziario. Offre interoperabilità e scalabilità cross-chain per scalare contratti intelligenti attraverso una blockchain eterogenea.

Movimenti dei prezzi dei concorrenti

Oltre al movimento dei prezzi di LRC, diamo un’occhiata a come il suo concorrente ha fatto finora quest’anno.

L’attuale prezzo di mercato di MTRG è di $ 2,20 ed è diminuito di circa il 2,37% nelle ultime 24 ore. Il prezzo di mercato di MTRG è diminuito di oltre il 386% in un anno, come suggerito dal grafico allegato di seguito:

Il prezzo di mercato di QNT è di $ 108,9 ed è diminuito di circa il 6,13% nelle ultime 24 ore.

Il prezzo di mercato di QNT è diminuito di oltre il 107% in un anno, come suggerisce il grafico sopra allegato, mentre nel caso di LRC, c’è una diminuzione dell’843% rispetto agli ultimi 12 mesi (allegato sotto).

Inoltre, LRC è in calo del 1.287% rispetto al suo valore più alto di tutti i tempi, il che significa che la moneta ha un’enorme capacità di crescita in futuro.

Come possiamo vedere, Loopring sta attualmente funzionando meglio dei suoi concorrenti (per un mese) e ha molte altre funzionalità aggiuntive che possono aiutare i trader di criptovalute a fare trading in modo sicuro e semplice.

Loopring è un buon investimento? Quali sono le sue caratteristiche distintive?

Combina scambi centralizzati con quelli decentralizzati e crea un protocollo con vantaggi unici combinati.

Loopring rimuove i rischi di custodia e trasparenza associati agli scambi centralizzati.

Rimuove la minore efficienza e i problemi relativi alle capacità limitate associati agli scambi decentralizzati.

Loopring opera su Ethereum e Neo blockchain e ha token separati per entrambi, cioè LRC e LRN rispettivamente.

LRC ha sottoperformato in un anno rispetto al suo concorrente, ma ha ottenuto risultati molto migliori dal mese scorso. Inoltre, le sue caratteristiche uniche lo rendono diverso da tutte le sue alternative esistenti.

Come sappiamo, gli scambi centralizzati sono sempre stati popolari, ma hanno i loro svantaggi. Ad esempio, sono di natura custodiale e quindi i fondi in essi contenuti sono a rischio di essere violati dagli hacker. Inoltre, mancano di trasparenza.

Vale la pena acquistare Loopring: Conclusione

Nello scenario attuale, quando le persone stanno passando agli scambi decentralizzati (principalmente dopo il crollo FTX), dovrebbero conoscere anche gli svantaggi dei DEX. Ad esempio, gli scambi decentralizzati hanno un’efficienza inferiore e hanno capacità limitate a seconda della blockchain sottostante. Pertanto, Loopring ha un grande potenziale per sopravvivere allo scenario attuale perché potenzialmente elimina i contro sia dei CEX che dei DEX.

Vale la pena acquistare Loopring? La risposta è sì per tenerlo come investimento a medio termine, ma non a lungo termine.