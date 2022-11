Previsione prezzo SNM 2023, 2025 e 2030

in

SNM è la valuta nativa della piattaforma SONM che viene utilizzata principalmente come modalità di pagamento per le risorse computazionali. L’offerta massima di token SNM è di 444 milioni.

Nota che SNM non può essere estratto direttamente, cioè puoi prima estrarre BTC o ETH e poi scambiarli per SNM.

Un altro modo per guadagnare SNM è affittare la tua potenza computazionale sul mercato SONM.

Discutiamo brevemente tre principali casi d’uso di SNM:

Gli utenti possono acquistare potenza computazionale (quando necessario) con l’aiuto di token SNM.

I titolari di SNM possono accedere a varie risorse disponibili sulla rete SONM, tra cui rendering video e streaming video.

I token SNM vengono utilizzati per regolare ordini e transazioni sulla piattaforma SONM.

I token SNM sono token ERC20, il che significa che possono essere memorizzati in qualsiasi portafoglio che supporti Ethereum, come MyEtherWallet ed Exodus.

Previsione SNM Prezzo

L’attuale prezzo di mercato del token SNM al momento della scrittura è di $ 0,926 ed è diminuito di quasi il 7,8% nelle ultime 24 ore.

Prima di prevedere se SNM dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di dare una panoramica della sua storia dei prezzi negli ultimi mesi.

Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Il grafico a 3 mesi di SNM mostra che il suo prezzo è aumentato di oltre l’81% in tre mesi, anche se l’aumento non è stato coerente. Il suo prezzo di mercato tre mesi fa era di $ 0,17 e poi ha raggiunto il picco a $ 8,2 tre giorni fa. Da allora, il prezzo è di nuovo in calo.

Se guardiamo il suo grafico a 1 mese, possiamo facilmente dire che il modello è quasi simile al suo grafico a 3 mesi. Un mese fa, SNM aveva un prezzo di $ 0,25 e da allora è aumentato di oltre il 73%.

Come possiamo vedere che la crittografia SNM sta funzionando abbastanza bene per alcuni giorni, analizziamo anche altri fattori per prevedere il suo prezzo futuro.

SONM è davvero necessario?

SONM fornisce una piattaforma per l’applicazione nel mondo reale (come abbiamo già discusso). La rete può potenzialmente eseguire più lavori tra cui calcoli matematici, apprendimento automatico, distribuzione su larga scala, web hosting ecc.

SONM può facilmente utilizzare qualsiasi hardware sulla macchina del Fornitore, come memoria, dischi, CPU e GPU. Inoltre, gli utenti possono selezionare la quantità desiderata di risorse di elaborazione in base alle loro esigenze.

Ora, la domanda cruciale qui è: c’è effettivamente una domanda per tali servizi? Scopriamolo insieme.

Il cloud computing è sempre stato presente fin dai primi anni 2000 attraverso il quale gli utenti possono affittare l’accesso all’infrastruttura informatica piuttosto che possedere le proprie risorse. Questi servizi sono cresciuti molto da allora e offrono una vasta gamma di opzioni, dallo storage alla potenza di elaborazione.

Qui, il cloud computing è diventato una parte importante di vari settori in cui gli utenti possono semplicemente spostare i loro carichi di lavoro sul cloud. Diverse aziende (comprese le aziende IT), invece di spendere in infrastrutture e software applicativo, stanno passando al cloud.

I rapporti suggeriscono che questo cambiamento da parte di queste società aumenterà di quasi il 40% nei prossimi tre anni. Si stima che 2/3Rd La spesa per il software applicativo avverrà solo attraverso il cloud computing, entro la fine del 2025.

I dati indicano che la necessità di tali servizi aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro e, quindi, SONM può trovare un buon posto per se stesso.

Perché SNM sta già salendo?

Come possiamo già vedere (attraverso i grafici allegati sopra) il prezzo di SNM ha visto un improvviso aumento. Il suo prezzo era di $ 0,17 al momento del suo lancio e ora è cresciuto dell’81%.

Non solo, il prezzo ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 2,23 (solo pochi giorni fa). Il punto degno di nota qui è che il prezzo era molto coerente dall’ultima settimana; Ha visto un improvviso aumento e poi il prezzo ha iniziato a scendere di nuovo.

Quindi, perché stava aumentando improvvisamente? Ci sono speculazioni sul fatto che l’improvviso aumento possa essere un’indicazione di una pompa e di una discarica perché il prezzo ha iniziato a scendere subito dopo l’aumento. È perché la moneta SNM non era molto attiva tra i commercianti e, quindi, potrebbe essere il facile bersaglio delle attività di pump and dump.

D’altra parte, non possiamo certo negare i casi d’uso della piattaforma SONM. Inoltre, SNM è elencato su cinque scambi e Binance è uno di questi. La sua quotazione su Binance è un altro motivo che può renderlo popolare tra i trader.

Previsione SNM Prezzo: 2023, 2025 e 2030

Sebbene le previsioni dei prezzi non siano mai accurate al centesimo per cento, una ricerca e un’analisi adeguate possono prevedere molto sul movimento dei prezzi.

Il prezzo più alto di tutti i tempi di SNM è di $ 2,23 che ha raggiunto tre giorni fa ed è attualmente in calo di oltre il 140% dal suo valore massimo di tutti i tempi.

Si noti che i movimenti passati di qualsiasi token possono prevedere molto sulla sua tendenza futura. Quindi, scopriamo la sua previsione di prezzo per i prossimi anni in base all’analisi dei suoi movimenti di prezzo e di altri fattori:

Previsione SNM Prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo SNM dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 2,29 e il valore del prezzo minimo previsto di SNM entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 2,21. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 2.73.

SNM Prezzo Previsione 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo SNM dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 5,12. Il valore del prezzo minimo previsto di SNM entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 4,95. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 5.82.

Previsione SNM Prezzo 2030

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo SNM dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 32,5, il valore del prezzo minimo previsto di SNM entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 31,6. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 37.6.

Previsioni SNM Prezzo: Informazioni su SONM

SONM (Supercomputer Organized by Network Mining) è una piattaforma di fog computing basata sul decentramento. In altre parole, SONM mira ad essere un supercomputer che può essere utilizzato per qualsiasi attività come calcoli scientifici, rendering video, hosting di server di gioco, web hosting ecc.

Questa rete utilizza i tradizionali sistemi di fog computing e li migliora con l’uso della blockchain. Ad esempio, le persone con potenza e risorse computazionali extra possono affittare le proprie risorse al mercato SONM e generare entrate. D’altra parte, le persone che hanno bisogno di potenza computazionale possono affittare quelle risorse pagandole.

Il punto notevole è che i meccanismi automatizzati di Ethereum Smart Contracts 7 impongono i termini tra il fornitore e il cliente (a differenza dei casi tradizionali).