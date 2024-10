Luca Antonio Trotta nuovo leader della rete consulenti finanziari Credem

Un nuovo capitolo per Credem

La rete dei consulenti finanziari di Credem ha un nuovo leader: Luca Antonio Trotta, che subentra a Moris Franzoni, alla guida dal 2017. Questa transizione segna un momento cruciale per l’istituto bancario, uno dei più solidi a livello europeo. Trotta, con oltre 25 anni di esperienza in Credem, ha ricoperto vari ruoli, culminando nella posizione di Country Leader per il Centro Sud Italia. La sua nomina è vista come un’opportunità per rafforzare ulteriormente la rete commerciale e per continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Il percorso di crescita della rete di consulenti

Sotto la guida di Franzoni, la rete di consulenti finanziari ha registrato una crescita significativa, raggiungendo a fine giugno 2024 un volume di masse pari a 9,5 miliardi di euro e un team di 540 professionisti. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di una strategia mirata, che ha visto un’integrazione sempre più forte tra la rete di consulenti e la banca. Trotta ha dichiarato che il suo obiettivo sarà quello di continuare su questa strada, valorizzando la qualità del servizio e rispondendo alle esigenze dei clienti con una consulenza evoluta e personalizzata.

Strategie future e investimenti

Il Gruppo Credem, quotato alla Borsa Italiana, ha un total business che supera i 130 miliardi di euro. Trotta ha sottolineato l’importanza di investire nel potenziamento della rete di Financial Wellbanker, affinché possa affrontare le sfide del mercato con competenza e professionalità. La valorizzazione delle persone e del modello di servizio rappresentano i pilastri su cui si basa la strategia di crescita del gruppo. Con Paolo Isidoro che mantiene il ruolo di Direttore Commerciale, il team è pronto a perseguire obiettivi ambiziosi e a consolidare la propria posizione nel settore.