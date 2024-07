Luna Classic può raggiungere 1 dollaro?

in

Nel maggio 2022, il crollo della stablecoin UST della Terra Foundation ha portato Terra Luna da quasi 100 dollari a meno di 1 dollaro.

Da allora, Terra Luna è stata rebrandizzata come Luna Classic (LUNC) e gestita dalla comunità LUNC. La comunità sta lavorando per spingere il prezzo di Luna Classic oltre 1 dollaro, ma la prima sfida sarà portare il prezzo a 1 cent.

Luna Classic: comprare o vendere?

Sentimento del trader

Comprare : 83%

: 83% Vendere: 17%

Le statistiche recenti mostrano una prevalenza del sentimento positivo tra i trader:

18 giugno: +80%

20 giugno: +94%

22 giugno: +86%

25 giugno: +80%

28 giugno: +74%

Controversie e proposte recenti

Accuse di furto nella comunità Terra Classic

La comunità di Terra Classic ha accusato Karak, sostenuta da Coinbase, di aver sottratto 200 milioni di USTC. Il co-fondatore di Karak, Raouf Ben-Har, è stato accusato di aver appropriato 8 milioni di dollari in criptoasset. Victor Cheng, CSO di Karak Network, ha chiarito che nessun fondo utente è stato mal gestito, attribuendo la situazione alla vendita di UST da parte della Terra Foundation.

Rifiuto del piano di fusione con LUNA

La comunità di Terra Luna Classic ha respinto la proposta 12116, che mirava a incorporare i validatori di Luna V2 nella comunità di Luna Classic, espandendo il set di validatori da 100 a 130. La proposta è stata respinta con solo il 30,59% di voti favorevoli e il 46,17% di voti contrari.

Statistiche di bruciatura di Luna Classic

LUNC totale bruciato (dal 13 maggio 2022): 123,79 miliardi

(dal 13 maggio 2022): 123,79 miliardi LUNC bruciato on-chain : 52,73 miliardi (43% del totale)

: 52,73 miliardi (43% del totale) Portafoglio di bruciatura LUNC: 71,06 miliardi (57% del totale)

Analisi: Luna Classic raggiungerà 1 dollaro?

Scenario improbabile

Per raggiungere 1 dollaro, LUNC dovrebbe aumentare di 12.299 volte. A 1 dollaro, la capitalizzazione di mercato di LUNC sarebbe circa 5,48 trilioni di dollari. Considerando una crescita annuale del 25%, ci vorrebbero circa 43 anni per raggiungere 1 dollaro.

Analizzando l’andamento di Bitcoin ed Ethereum, che sono cresciuti rispettivamente 1400 volte in 10 anni e 166 volte in 6 anni, è chiaro che LUNC opera in un contesto più competitivo, con oltre 50 token aventi una capitalizzazione di mercato di un miliardo di dollari.

La previsione aggregata del prezzo di Luna Classic per il 2030 è di 0,0021 dollari, significativamente inferiore al target di 1 dollaro.

Confronto con Apple

Luna Classic non è un innovatore come Apple né i suoi servizi sono consumati da miliardi di persone. È altamente improbabile che Luna Classic raggiunga una capitalizzazione di mercato di 5,8 trilioni di dollari.

Previsioni a lungo termine

Nessuno può prevedere con precisione il prezzo di un token per i prossimi 41 anni. Inoltre, è improbabile che un token o un’azione crescano del 25% ogni anno per così tanto tempo. Considerando i fattori di crescita, capitalizzazione di mercato e tempo, Luna Classic non raggiungerà 1 dollaro.

Scenario di bruciatura del 90%

Se il 90% dei token fosse bruciato, LUNC dovrebbe aumentare di 5556 volte per raggiungere 1 dollaro. In questo caso, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe 580 miliardi di dollari. Anche con una crescita annuale del 25%, ci vorrebbero 39 anni per raggiungere 1 dollaro. Pertanto, anche in questo scenario, Luna Classic difficilmente raggiungerà 1 dollaro.

Luna Classic raggiungerà 1 cent?

Possibilità moderate

Per LUNC raggiungere 1 cent, dovrebbe aumentare di 122 volte. A 1 cent, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe 54,9 miliardi di dollari. Con una crescita del 25% annua, ci vorrebbero circa 22 anni per raggiungere 1 cent.

La previsione aggregata per il 2030 è di 0,2 cent, il che rende possibile raggiungere 1 cent con una significativa bruciatura di token.

Fattori di influenza e barriere

Trigger per il prezzo

Il successo di LUNC dipende dall’esecuzione dei suoi piani di sviluppo, che includono miglioramenti infrastrutturali e tecnologici. Questo potrebbe aumentare la domanda per i token Luna Classic. Inoltre, la riduzione dell’offerta tramite la bruciatura dei token è cruciale.

Rischi e preoccupazioni

Luna Classic non ha una struttura di leadership definita, il che può complicarne la sopravvivenza. Inoltre, la comunità ha affrontato problemi interni e tentativi di frode. La mancanza di una visione chiara per il futuro di LUNC e la competizione con altri grandi player come ETH e XRP rappresentano ulteriori ostacoli.

Comunità e sviluppo

La comunità si è concentrata principalmente sulla tassa di bruciatura di Luna Classic piuttosto che sulla direzione generale del progetto. La mancanza di innovazione e il bisogno di attrarre sviluppatori di DApp e creatori rappresentano sfide significative.

Con l’attuale slancio, è improbabile che Luna Classic raggiunga 1 cent nel 2024. Tuttavia, ci sono maggiori probabilità che LUNC raggiunga 1 cent nei prossimi anni, forse anche prima di Shiba Inu. Con una crescita del 50% annua, Luna Classic potrebbe raggiungere 1 cent nei prossimi 11 anni.