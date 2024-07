Voucher TUReSTA: Guida completa al Bonus Vacanze Friuli Venezia Giulia 2024

Il Friuli Venezia Giulia offre un’opportunità unica per incentivare il turismo locale attraverso il bonus vacanze erogato con il voucher TUReSTA.

Questa iniziativa, attiva anche per il 2024, mira a supportare i residenti della regione nell’acquisto di pernottamenti presso le strutture aderenti. In questa guida completa, scopriremo tutto ciò che c’è da sapere sul bonus vacanze Friuli Venezia Giulia: cos’è, come richiederlo, chi può beneficiarne e a quanto ammonta.

Cos’è il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia?

Il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia, noto anche come voucher TUReSTA, è un contributo economico destinato ai cittadini residenti nella regione per l’acquisto di almeno due o tre pernottamenti consecutivi in una delle strutture ricettive che partecipano all’iniziativa. Il valore del voucher varia da un minimo di 40 euro a un massimo di 320 euro per nucleo familiare, a seconda del numero di notti, della struttura e della località scelta per il soggiorno.

Obiettivi dell’iniziativa

L’obiettivo principale del bonus è stimolare la domanda di servizi turistici nelle aree svantaggiate socio-economicamente del Friuli Venezia Giulia. Questo incentivo è stato istituito con la legge regionale del 22 febbraio 2021, n. 3, e modificato successivamente dalla legge regionale del 22 ottobre 2021, n. 15. Dal 2022, il bonus viene rinnovato annualmente e disciplinato dal decreto del presidente della regione n. 85 del 2021.

Come richiedere il bonus turismo FVG

Per richiedere il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia 2024, i residenti devono seguire una procedura specifica:

Prenotazione: prenotare un soggiorno di almeno due o tre notti consecutive direttamente presso una delle strutture aderenti, specificando l’intenzione di utilizzare il voucher TUReSTA. Comunicazione dei dati: la richiesta deve essere effettuata almeno sette giorni prima dell’inizio del soggiorno. Il richiedente deve comunicare alla struttura ricettiva il codice fiscale dei componenti del nucleo familiare beneficiari del voucher. Conferma della disponibilità: la struttura ricettiva verifica la disponibilità delle risorse sul sistema informatico regionale e conferma l’assegnazione del bonus al richiedente. Utilizzo del voucher: al momento del check-in, il beneficiario deve consegnare alla struttura la “Dichiarazione del beneficiario del Voucher TUReSTA” compilata e firmata, insieme a una copia del documento d’identità. Fatturazione e rimborso: la struttura emette una fattura o ricevuta fiscale con l’importo del voucher detratto e trasmette i documenti alla regione per richiedere il rimborso dello sconto applicato al soggiorno.

A chi spetta il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia

Il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia è riservato ai cittadini residenti nella regione che trascorrono almeno due o tre notti consecutive in una delle strutture aderenti all’iniziativa. Non sono previsti limiti ISEE per accedere al contributo.

A quanto ammonta il voucher TUReSTA

L’importo del voucher TUReSTA varia in base al numero di pernottamenti e alla località della struttura ricettiva:

80 euro a persona (fino a un massimo di 320 euro per nucleo familiare) per almeno due pernottamenti nelle strutture aderenti.

40 euro a persona (fino a un massimo di 160 euro per nucleo familiare) per almeno tre pernottamenti nelle zone omogenee A di svantaggio socio-economico dei territori montani.

È importante notare che l’importo massimo del bonus è di 320 euro e non esiste un bonus FVG di 400 euro.

Come funziona il bonus vacanze FVG 2024

Il funzionamento del bonus è semplice:

Prenotazione della vacanza: il residente prenota un soggiorno in una struttura aderente all’iniziativa. Assegnazione del voucher: se i fondi sono disponibili, viene assegnato un voucher identificato con un codice univoco. Applicazione dello sconto: il voucher viene utilizzato come sconto diretto sul costo del soggiorno. La struttura applica lo sconto e richiede il rimborso alla regione.

Regole e limitazioni

I pernottamenti devono essere consecutivi e nella stessa struttura.

Il bonus è utilizzabile anche se la struttura offre già sconti (es. sconti per bambini).

Lo sconto massimo applicabile è pari al costo del soggiorno, eventuali eccedenze del voucher non sono riutilizzabili.

Ogni residente può usufruire del voucher una sola volta nell’anno solare.

Dove usare il bonus vacanze FVG

Il bonus può essere utilizzato nelle strutture ricettive aderenti situate nei comuni delle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico, nonché in località con siti culturali UNESCO. L’elenco completo dei comuni e delle strutture aderenti è disponibile presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Scadenza e modulo di richiesta

La domanda per il bonus TUReSTA può essere presentata entro il 31 dicembre 2024. Per utilizzare il voucher, è necessario consegnare alla struttura ricettiva il modulo di “Dichiarazione del beneficiario del Voucher TUReSTA” compilato e firmato.

Assistenza e informazioni

Per ulteriori informazioni sul bonus vacanze 2024, è possibile contattare l’email dedicata [email protected]. Le strutture ricettive interessate a partecipare all’iniziativa possono consultare la pagina web della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il bonus vacanze Friuli Venezia Giulia rappresenta un’importante opportunità per i residenti di scoprire le bellezze della propria regione a costi ridotti, contribuendo al contempo a sostenere l’economia locale delle aree svantaggiate. Non perdete l’occasione di usufruire di questo incentivo per godere di una vacanza indimenticabile nel cuore del Friuli Venezia Giulia.