Luna Classic raggiungerà $ 1 entro il 2030: le previsioni

Luna Classic raggiungerà $ 1 e quali sono le previsioni di prezzo per il 2022, il 2025 e il 2030?

Sì, Luna Classic può raggiungere $ 1. Ora che LUNC Burn è stato lanciato, è diventato più possibile che mai. È probabile che il breve termine sia doloroso.

Leggi la nostra analisi dettagliata.

Terra Luna Classic Price Prediction LUNC è probabile che aumenti di 4 volte (4 volte) entro il 2025 e di oltre 24 volte entro il 2030.

Aggiornamento LUNC Burn: 5,58 miliardi di LUNC (280 milioni nelle ultime 24 ore)

Cos’è il token Terra Luna Classic?

Terra Luna Classic è il nome rinominato dell’ex token LUNA. $LUNC è stato lanciato nel maggio 2022 dopo il crollo dell’UST (Stable Coin) della Terra Foundation.

Come modo per compensare i clienti, la Terra Foundation ha lanciato un fork chiamato $LUNA. Il token più vecchio è stato rinominato Luna Classic e gran parte del controllo è stato consegnato alla comunità LUNC.

Fin dal rilancio, grazie alla community, $LUNC si è esibito in modo spettacolare

Giugno: +6,7%

Luglio: -27,9%

Agosto: +126,9%

Settembre: +19,4%

Dal fork del 31 maggio, $LUNC ha sovraperformato le criptovalute di riferimento e il nuovo $LUNA 2.0 con un enorme margine.

Ultimi 5 giorni Performance Dal 31 maggio Terra Luna Classic -30.0% +65.6% Luna 2,0 -14.0% -75.6% Bitcoin +2.0% -40.9% Ethereum +4.4% -33.1%

Tuttavia, come correttamente previsto, LUNC ha avuto una tendenza al ribasso dopo il lancio della On-Chain Burn Tax e ora sta sottoperformando le criptovalute di riferimento.

Il sogno di Luna Classic $ 1: Ci sono molti nella comunità e fuori che sperano che Luna Classic raggiunga $ 1 un giorno.

Non è solo un obiettivo simbolico, ma molto redditizio. Quindi cerchiamo di capire se un obiettivo di $ 1 era effettivamente possibile.

Luna Classic può raggiungere $ 1? Facciamo prima la matematica

$LUNC raggiungerà $ 1 attraverso una combinazione di crescita organica dovuta alla domanda per i suoi token e LUNC Burn Tax che è stata appena lanciata. Abbiamo ipotizzato una crescita conservativa del 25% annuo

Capitalizzazione di mercato a $ 1 $6131 miliardi Supponiamo che Luna aumenti del 25% all’anno, anni per raggiungere $ 1? 39 Anni Supponiamo: se Luna aumenta del 25% all’anno più c’è una bruciatura del 50% delle monete 20 Anni

Luna Classic raggiungerà $ 10 centesimi?

Supponiamo: Luna sale del 30% all’anno, anni per raggiungere i 10 centesimi? 24 Anni Supponiamo: Luna aumenta del 30% all’anno più c’è una bruciatura del 50% delle monete 12 anni

Luna Classic raggiungerà 1 centesimo?

Supponiamo che Luna aumenti del 35% all’anno, anni per raggiungere 1 centesimo? 14 Anni Supponiamo: Luna aumenta del 35% all’anno più c’è una bruciatura del 50% delle monete 7 anni

Luna classic raggiungerà $ 1? Cosa garantirà $LUNC arriverà a $ 1

Valutiamo il futuro di token e blockchain in base a 5 criteri principali: differenziazione, esecuzione, comunità, macroeconomia e altri fattori come Burn

Fattori di differenziazione. È probabile che una criptovaluta abbia successo se è diversa e ha solidi casi d’uso a causa dei quali la domanda per la criptovaluta aumenterebbe nel tempo. Ethereum, ad esempio, è un’enorme blockchain che ha un’utilità ad ampio raggio: aiutare altri token, contratti intelligenti, NFT e DeFi. Mentre l’attenzione originale di Luna era nel settore dei servizi finanziari, questo dovrà essere riformulato o modificato nelle prossime settimane e mesi. Risolvere i problemi delle aziende e dei consumatori guiderà la domanda e il prezzo del Token. Questo è un work in progress al momento per Luna Classic LUNC Leadership organizzativa: Per costruire la differenziazione, una forte leadership è essenziale. Lo vediamo sia con Ethereum che con Shiba Inu. Con Terra che abbandona Luna Classic, la leadership è sparsa in tutta la comunità. La comunità LUNC sta attualmente lottando con il lancio di Burn in Binance. La differenziazione non è una priorità data la leadership diffusa nella comunità. Esecuzione: una volta identificati e ratificati i fattori di differenziazione, convincere gli sviluppatori a iniziare a lavorarci sarebbe il passo successivo. Senza gli sviluppatori che prendono Luna in una certa direzione che è diversa dagli altri Altcoin, il prezzo di LUNC potrebbe non pompare 100x da qui. Sono stati fatti alcuni progressi su questo, ma l’esecuzione non riguarda solo il coinvolgimento delle persone, ma consente ai consumatori e alle aziende di utilizzare la blockchain con facilità e comfort. Comunità forte: la comunità di Luna Classic ha dimostrato di essere estremamente intraprendente nel fare le cose negli ultimi 3 mesi. La sovraperformance rispetto alla criptovaluta Terra Luna è una prova sufficiente di questa intraprendenza. Condizioni macroeconomiche favorevoli I prezzi delle criptovalute sono guidati dalla quantità di liquidità finanziaria nel mercato che a sua volta dipende da numerosi fattori: economia, tassi di interesse, inflazione, ecc. La liquidità finanziaria crea una forte domanda per la moneta mentre gli investitori cercano di possedere la moneta nel loro portafoglio. Le economie globali impiegheranno del tempo per riprendersi. Ustione sostenuta. Come simulato nella tabella sopra, bruciare il 50% delle monete in 10 anni potrebbe ridurre il tempo per raggiungere $ 1. Sono stati compiuti progressi significativi al riguardo.

Finora, la comunità ha fatto bene su due criteri, ma non così bene sull’elemento “differenziazione”. La macroeconomia non è sotto il controllo della Comunità o della Fondazione Luna. Sulla differenziazione, ci sono state alcune richieste da parte di app che vogliono lanciarsi sulla Terra Classic Blockchain.

Luna Classic Pronostico dal 2022 al 2040

LUNC ha pompato oltre il 127% dopo la notizia che tutti i nodi validatori sarebbero stati attivi dal 26 agosto. LUNC era infatti salito del 419% entro l’8 settembre prima di scendere di oltre la metà dal picco. La tassa On-Chain Burn è stata implementata il 21 settembre. Mentre l’adozione dello scambio è stata lenta con Binance non ancora a bordo, LUNC potrebbe vedere l’approvazione di proposte più progressiste che aiuteranno la moneta a crescere ulteriormente.

Le stime di previsione dei prezzi LUNC sono una funzione delle opinioni di vari analisti. Queste stime si basano su alcune ipotesi

La recente performance di Luna Classic

Monete suscettibili di essere bruciate

La leadership di Luna Classic diventa più organizzata e focalizzata

Luna Classic rimane competitiva in un mercato disordinato

Migliorare le condizioni macroeconomiche

Luna Classic Prezzo Previsione 2022

Con il mandato di arresto del CEO di Terra Foundation Do Kwon, c’è una maggiore incertezza sul prezzo in futuro. Supponendo che la comunità sarà in grado di gestire senza Do Kwon, questo è il modo in cui ci aspettiamo che si svolga il 2022.

Le mani di diamante guideranno il Burn. Altri contribuiranno nel tempo.

A parte questo, LUNC Burn attirerà un gran numero di partnership di pagamento che contribuiranno ulteriormente a un aumento dei prezzi nei prossimi 3-6 mesi.

Infine, ci aspettiamo che la comunità LUNA inizi a pensare ad altri casi d’uso in ottobre-novembre. Questo potrebbe aggiungere ulteriore al Luna Price.

Di conseguenza, Luna Classic Price Prediction 2022 è 0.000281. Questo è 1,5 volte il prezzo corrente. Ciò non dipende da alcuna grave crisi a causa del mandato di arresto di Do Kwon.

Terra Luna Classic Prezzo Previsione 2023

È probabile che la macroeconomia migliori nel 2023 e la comunità potrebbe consolidare ulteriormente i suoi guadagni. Di conseguenza, Luna Classic Prediction 2023 è $ 0,000490. Questo è 2,6 volte superiore al prezzo corrente.

Terra Luna Classic Prezzo Previsione 2024 è 0.000686 che è 3.6 volte superiore al prezzo corrente.

Luna Classic Prezzo Previsione 2025

Un sostanziale miglioramento sia nella dinamica delle monete che nella macroeconomia dovrebbe spingere Luna Classic LUNC Price Prediction 2025 a 0,000943. Questo è più di 4,9 volte il prezzo corrente.

Terra Luna Classic (LUNC) Prezzo Previsione 2026 è 0.001172 che è 6.1 volte superiore al prezzo corrente.

Terra Luna Classic (LUNC) Prezzo Previsione 2027 è 0.001495 che è 7.8 volte superiore al prezzo corrente.

Luna Classic (LUNC) Prezzo Previsione 2028 è 0.002700 che è 14.1 volte superiore al prezzo corrente.

Terra Luna Classic Prezzo Previsione 2029 è 0.003985 che è 20.8 volte superiore al prezzo corrente.

Luna Classic Prezzo Previsione 2030

Prevediamo che il 2025-30 sarà l’era d’oro per le Blockchain. Se ciò dovesse accadere, si prevede che Luna Classic Price Prediction 2030 sarà 0,005365. Questo è 27,9 volte superiore al prezzo corrente

Previsione dei prezzi di Lunc 2025-2040 (previsioni basate su scenari)

Previsione prezzo Lunc Al 50% annuo fino al 2025 US$ 0,00065 Al 25% annuo fino al 2030 US$ 0,00114 Al 15% annuo fino al 2040 US$ 0,00238

Perché LUNC è in aumento da giugno?

Il prezzo LUNC è aumentato in 3 dei 4 mesi dal lancio. L’eccellente performance di LUNC finora è dovuta a uno sforzo concertato da parte della comunità per far rivivere la moneta.

Il coinvolgimento della comunità è andato ben oltre il rogo (come Shiba per esempio). È andato a nominare e sostenere i validatori, coordinarsi con i partner e così via.

Potrebbe esserci qualche merito nell’argomento che la moneta si sarebbe ripresa da sola, ma le terribili prestazioni di Luna 2.0 durante lo stesso periodo suggeriscono che da sola, LUNC avrebbe anche languito in fondo e di fatto sarebbe persino morto.

$LUNC Dal 31 maggio: +65,6%, $LUNA 2,0 dal 31 maggio: -75,6%

LUNC continuerà a salire?

È improbabile che il prezzo LUNC aumenti nei prossimi giorni a causa di circostanze sfavorevoli nel mercato delle criptovalute nel suo complesso. Inoltre, data la recente pompa, è probabile che LUNC si consolidi per qualche tempo prima di pompare di nuovo.

Tuttavia, a causa dell’introduzione delle tasse on-chain, è inevitabile che i prezzi LUNC aumentino nelle prossime settimane e mesi. È probabile che si verifichi la pompa LUNC successiva a causa di uno o più dei seguenti motivi

Binance adotta la masterizzazione on-chain

Avvio di app principali su Terra Classic o accettazione di pagamenti LUNC

Nuove app che si avviano su Terra Classic e utilizzano i token LUNC

Miglioramento delle condizioni macroeconomiche (come i numeri di inflazione più bassi, la fine della guerra in Ucraina, il miglioramento delle economie globali e statunitensi e così via)

LUNC si bloccherà dopo che la masterizzazione On-Chain è stata implementata?

Ci sono diversi motivi per cui LUNC potrebbe bloccarsi dopo che la masterizzazione On-chain è stata implementata

Il prezzo è aumentato di quasi 3 volte negli ultimi 3 mesi

LUNC Burn stesso può dissuadere i trader a breve termine a scambiare LUNC man mano che il costo di ogni transazione aumenta. Ciò potrebbe ridurre sostanzialmente i volumi di trading, il che a sua volta tende ad avere un impatto negativo su LUNC

Nessun piano d’azione importante è visibile per LUNC dopo il lancio di Burn. Senza dubbio ci sono possibilità e opportunità, tranne che nessuna di esse è sul tavolo e finora è stata votata.

Luna classic raggiungerà $ 1? Volume vs Grafico dei prezzi

La raffica di attività comunitarie tra giugno e settembre ha aiutato Luna Classic. Queste attività includono la nomina di sviluppatori, validatori, commissioni di convalida e il passaggio di proposte di masterizzazione. Guardando i dati degli ultimi 4 mesi –

Nel complesso, il prezzo LUNC ha bisogno di trigger che possono continuare a pompare la criptovaluta, ad esempio: proposte di masterizzazione, lavoro di sviluppo, partnership, ecc.

Ad esempio, LUNC ha pompato a giugno dopo che la comunità è diventata aggressivamente organizzata e ha spinto l’ustione. LUNC è stato pompato di nuovo in agosto-settembre dopo l’annuncio che tutti i nodi di convalida sono stati attivati. Il prezzo è aumentato anche sulla probabile attivazione della tassa Burn on-chain da oggi.

Negli ultimi 10 giorni, $ LUNC si è ritirato e i volumi di trading sono diminuiti del 70%. Il prezzo LUNC è il più basso in 3 settimane e potrebbe andare ancora più in basso per ora.

Dovresti comprare Luna Classic LUNC ora?

Con LUNC è in calo come previsto, non è il momento giusto per acquistare LUNC

Momentum attuale Negativo Prospettive future – A lungo termine Negativo Prospettive future – Breve termine Negativo Vantaggio competitivo (Liquidità) Moderato Raccomandazione di trading breve Negativo Raccomandazione di investimento Tenere

* Fai le tue ricerche

Luna Classic può raggiungere $ 1? Luna Classic Notizie Oggi

LUNC Burn è stato lanciato il 21 settembre. Più scambi supportano LUNC Burn Non è chiaro quando Binance lancerà la Luna Classic Burn Tax. LUNC. BET ha lanciato un progetto LUNC nativo La Comunità sta attivamente spingendo l’idea di USTC Repeg che potrebbe bruciare ancora più LUNC

Terra classic raggiungerà $ 1? Preoccupazioni su Terra Classic

Ci sono numerose preoccupazioni intorno a Terra Luna Classic

Il mandato di arresto contro il fondatore di Terra Do Kwon è un fattore di rischio. Tuttavia, non è chiaro se il rischio sia più grande o più piccolo dato che Luna classic è gestito principalmente dalla comunità. Al momento, riteniamo che si tratti di un rischio minore. Finora non è chiaro quale sia la visione intorno a Terra Luna Classic. Rimarranno focalizzati sulla DeFi? Si differenzieranno da altri attori importanti come ETH e XRP? Qual è la struttura di leadership in Terra Luna Classic? A differenza di Bitcoin che ha un’architettura ben progettata che consente veramente un approccio decentralizzato, LUNC non può sopravvivere senza leadership. Non è chiaro come la comunità fornirà un pensiero strategico senza leadership. Gli sforzi della comunità si sono completamente concentrati sulla tassa Luna Classic Burn piuttosto che sulla direzione della stessa LUNC

Previsione del prezzo LUNC oggi

Indicatore Tendenza Prospettive generali Parzialmente negativo 1. La saggezza del mercato Parzialmente negativo 1a. Dati di mercato Neutrale 1b. Raccomandazione tecnica Vendere 2. La saggezza della folla Neutrale 2a. Buzz Trend Superiore 2b. Sentiment sui social media Abbassare

Luna classic può raggiungere $ 1? Conclusione

Sì, Luna Classic può raggiungere $ 1 in 20 anni se almeno il 50% delle monete viene bruciato, l’architettura di governance è chiara e focalizzata, i differenziatori di LUNC sono chiari e gli sviluppatori e i validatori stanno lavorando per implementare questi piani in modo efficace. Al momento si potrebbe dire che LUNC ha fatto progressi ammirevoli, ma molto lavoro è ancora in sospeso.