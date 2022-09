Terra Luna Classic: meglio vendere o comprare?

Terra Luna Classic è aumentato di 3 volte negli ultimi 2 mesi e mezzo, è tempo di acquistare Terra Luna Classic? o Terra Classic è un buon investimento?

Terra Luna Classic è SALITO del 125% negli ultimi 10 giorni. Pertanto, è un acquisto?

Terra Luna Classic è un acquisto o una vendita? La nostra analisi è che è un BUY

Due motivi principali per cui Terra Luna Classic è un Buy

Terra Luna Classic ha pompato due volte negli ultimi 90 giorni, spingendo il suo prezzo 3 volte più in alto in quel periodo. Con la bruciatura on-chain che probabilmente verrà lanciata la prossima settimana, Luna Classic potrebbe pompare di nuovo.

2. Anche se i volumi di trading sono diminuiti negli ultimi giorni, LUNC è rimasto sopra $ 0,00022. Questo mostra un certo livello di forza e se Luna Classic dovesse mantenere questi livelli per alcuni giorni, potrebbe pompare di nuovo tra due settimane.

Luna Classic è un buon investimento?

Da quando Luna è stata rinominata Luna Classic, la comunità LUNC ha lavorato per spingere il prezzo di Luna Classic più in alto, ma un problema che Luna Classic sta affrontando è la fornitura. Attualmente Luna Classic ha un’enorme offerta e l’unico modo in cui il prezzo di Luna Classic può salire più in alto è bruciando un numero massimo di monete Luna Classic.

Luna Classic ha una forte comunità e hanno lavorato insieme per bruciare il massimo di monete LUNC.

Secondo i dati di Statista, c’è stato un enorme aumento della velocità di combustione. Ad esso si aggiungono nuovi meccanismi di masterizzazione integrati in più scambi centralizzati che facilitano la masterizzazione LUNC.

Tuttavia, a causa dell’enorme offerta, il prezzo di Luna Classic rimane ben al di sotto di $ 1. Ora parlando di “Luna Classic è un buon investimento”, si dovrebbe ricordare che Luna era una volta una delle criptovalute più apprezzate, ma entro 2 giorni Luna è crollata da oltre $ 90 a meno di $ 1.

Pertanto, è molto consigliabile fare le proprie ricerche prima di effettuare qualsiasi investimento. Il mercato delle criptovalute è attualmente molto volatile e ci sono maggiori possibilità di fare perdite.

Pertanto, non si dovrebbe mai investire più denaro di quanto ci si possa permettere di perdere.

Terra Luna Classic è un acquisto o una vendita? Quali sono i rischi?

Terra Luna Classic dipende fortemente dalla Community per mettere insieme le sue azioni, ma ha bisogno di altri investitori per spostare il prezzo più in alto. Con on-chain burn in fase di lancio il 13 settembre (?) potrebbe esserci un’altra pompa. D’altra parte, con l’Ethereum Merge anch’esso programmato all’incirca in quel momento, è possibile che gli investitori vogliano scambiare altri Altcoin in quel momento. LUNC sta seguendo gli stessi schemi di 2 mesi fa, quando si è mantenuto a un livello costante vicino al picco e poi è sceso del 60% in meno in un periodo di 4 settimane. Pertanto il rischio che scenda del 50-60% in meno è piuttosto alto. Tanto più che la Comunità deve ancora risolvere il più ampio scopo di consumo e commerciale della moneta. Bruciare non è abbastanza.

Pertanto, coloro che hanno una grande parte del loro investimento in Terra Luna Classic stanno meglio riallocandosi altrove. Diversificare l’allocazione ridurrà il rischio di perdita del 100% senza eliminare la possibilità di rendimenti molto elevati. Ma quelli con allocazioni zero dovrebbero certamente guardare all’allocazione di una piccola porzione con l’ipotesi che la perdita del 100% sia possibile se non certa.