Luna Classic si riprenderà? Luna Classic ha pompato il 120% in 29 giorni dopo l’attivazione dei nodi di convalida. Aveva raggiunto un recente massimo di $ 0,00059 prima che la prenotazione dei profitti lo portasse più in basso. Con i volumi di trading in calo e nessun nuovo trigger, è probabile che LUNC scenda verso il basso.

LUNC sta anche sottoperformando LUNA

Luna Classic si riprenderà?

Esploriamo se Luna può riprendersi nelle prossime settimane e mesi.

Analisi delle performance recenti

Contesto macroeconomico

Analisi di altri set di dati in grado di prevedere il recupero di LUNC

Attività svolte dalla comunità e loro probabile impatto

Probabile impatto del mandato d’arresto di Do Kwon

Luna Classic si riprenderà? Analisi delle performance recenti

Luna Classic è in rialzo del 343% dal 18 giugno, il giorno in cui il mercato delle criptovalute ha raggiunto il fondo dell’anno.

Ethereum è in rialzo del 18,1%.

Prestazioni LUNC mensili

Giugno: +6,7%

Luglio: -27,9%

Agosto: +126,9%

Settembre: +37,8%

Luna Classic è in un percorso di recupero da giugno e ad eccezione di luglio è cresciuto ogni mese dopo il suo rilancio. Tuttavia, lo slancio si è bloccato dopo aver raggiunto il recente massimo di $ 0,00059

Luna Classic si riprenderà? Abbiamo raggiunto il fondo del mercato Crypto?

Il 18 giugno continua ad essere il minimo dell’anno per BTC ed ETH.

Sia BTC che Ethereum sono rimasti al di sopra di quel minimo raggiunto il 18 giugno, ma sono sempre più a rischio di scendere più in basso.

Altcoin come Cardano e Solana sono inferiori del 10-15% rispetto ai loro minimi annuali e sempre più a rischio di scendere più in basso

Con l’escalation di Putin in Ucraina, le cose potrebbero andare in entrambi i modi.

Impatto del mandato d’arresto Do Kwon:

Ci sono due scuole di pensiero

Uno , la Comunità ha rilevato la maggior parte di Luna Classic e non avrà bisogno di TFL in futuro. Un po’ di aiuto è stato dato durante l’integrazione fiscale di Burn, ma alcuni Terra Rebels credono che non sarà più necessario.

, la Comunità ha rilevato la maggior parte di Luna Classic e non avrà bisogno di TFL in futuro. Due, la seconda scuola di pensiero afferma che Luna Classic avrà bisogno di Do Kwon e TFL se vogliono avere successo.

Al momento ci stiamo appoggiando alla capacità della Comunità di assumere il controllo della LUNC.

Luna Classic si riprenderà? $LUNC vs $LUNA vs BTC ed ETH

$LUNC prezzo ha sovraperformato le altre criptovalute con un ampio margine negli ultimi 4 mesi. La maggior parte degli investitori è ottimista sulla performance dei prezzi LUNC nel resto di settembre a causa della tassa sul burn tax On-Chain che è stata lanciata mercoledì.

Mentre una visione per LUNC non è stata delineata, ci sono prove sufficienti che la passione della comunità ha portato gli estranei a chiedere informazioni sul lancio di app sulla blockchain terra classica.

Luna Classic si riprenderà? Fattori macroeconomici

Mercoledì la Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base. Questa è una cattiva notizia.

Putin sta inviando più soldati in Ucraina. Questa è una cattiva notizia.

Il petrolio greggio è sotto i $ 95, questa è un’ottima notizia

I numeri commerciali di agosto della Cina non sono eccezionali. Questa è una cattiva notizia

I numeri dell’inflazione in Europa stanno aumentando. Questa è una cattiva notizia

La crisi del gas in Europa potrebbe non rivelarsi così grave come previsto. Questa è una buona notizia.

Il contesto macroeconomico sta nuovamente peggiorando, complicando la ripresa dei mercati finanziari e anche della LUNC.

Luna si riprenderà? Cosa sta funzionando a favore di Luna Classic?

Organizzazione coordinata della comunità

Continua la combustione LUNC anche se funziona più lentamente del previsto (Luna Classic Burn Tax dell’1,2% sarà implementata il 21 settembre)

Mettere in atto nuovi validatori e lavorare sodo per mettere in atto i meccanismi di governance

La comunità è fondamentale per il successo di LUNC.

Luna Classic può recuperare? Volumi di trading $LUNC vs $LUNA

LUNC tende a dominare per meno giorni in un mese, ma pompa molto più duramente di $LUNA. Ad esempio, LUNC ha avuto 13 giorni in cui il volume era salito sopra $ 1 miliardo da luglio. Sono stati solo 6 giorni per $LUNA. Questa volatilità è fortemente legata al flusso di notizie e alle attività della comunità che è assente nel caso di $LUNA.

Giorni in cui LUNC era avanti Giorni luna era avanti Settembre 17 giorni 5 giorni Agosto 11 giorni 20 giorni Luglio 24 giorni 7 giorni Giugno 3 Giorni 27 Giorni

Luna Classic si riprenderà? Che dire del volume di trading?

Guardando i dati di volume $LUNC degli ultimi 31 giorni, è chiaro che Luna Classic dipende anche da volumi elevati per l’aumento del prezzo.

LUNC sembra seguire il percorso della PUMP a giugno, LUNC PUMPED da $ 0,00006 a $ 0,00016 prima di schiantarsi fino a $ 0,00008. Nella PUMP di settembre, LUNC ha raggiunto il picco di circa 0,00059 e poi è sceso fino a 0,00025. Da allora è salito più in alto. La differenza tra la pompa a giugno e settembre è che LUNC ha raggiunto rapidamente il calo del 50% a settembre (in giorni vs settimane in giugno-luglio). $LUNC detiene $ 0,00028 al momento.

Luna si riprenderà? Per concludere

In Sum, le possibilità di recupero di $LUNC sono buone in quanto anche il mercato complessivo delle criptovalute ha iniziato un percorso di ripresa. Tuttavia, se le attività della comunità dovessero bloccarsi, potrebbe porre fine alla criptovaluta abbastanza rapidamente.