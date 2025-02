Introduzione alla mafia digitale

Negli ultimi anni, la criminalità organizzata ha subito una trasformazione radicale grazie all’avvento della tecnologia. Il nuovo libro di Francesco Lepori, “Mafia Digitale.ch”, analizza come le organizzazioni mafiose italiane stiano sfruttando le innovazioni tecnologiche per espandere le loro operazioni in Svizzera. Questo fenomeno non è solo un riflesso della modernizzazione delle mafie, ma anche un campanello d’allarme per le autorità e la società civile.

Comunicazione chiusa e segreta

Il primo capitolo del libro di Lepori si concentra sulla comunicazione chiusa, ovvero i metodi segreti utilizzati dalle mafie per scambiarsi informazioni. L’uso di telefoni criptati e sistemi di comunicazione sicuri è diventato fondamentale per mantenere la segretezza delle operazioni. La storia del linguaggio mafioso, caratterizzato da codici e frasi allusive, si intreccia con l’uso di tecnologie moderne, come i criptofonini, che offrono un elevato livello di sicurezza. Questi dispositivi, evoluti nel tempo, rappresentano una vera e propria barriera contro le intercettazioni.

Social network e comunicazione aperta

Il secondo capitolo esplora la comunicazione aperta, evidenziando come le mafie utilizzino i social network per manifestarsi e costruire una propria immagine pubblica. Nonostante la segretezza sia una componente essenziale della loro operatività, le organizzazioni mafiose sanno anche come sfruttare le piattaforme social per ostentare potere e ricchezza. Attraverso post e immagini, i mafiosi si rappresentano in modi che attraggono l’attenzione, creando un’immagine di successo e invulnerabilità.

Criminalità finanziaria e criptovalute

Il terzo capitolo del libro si concentra sulla tecnologia e affari, analizzando come le criptovalute stiano rivoluzionando il modo in cui le mafie gestiscono il denaro. La finanza digitale offre nuove opportunità per il riciclaggio di denaro sporco e per condurre operazioni illecite. Tuttavia, è importante notare che i mafiosi non sono necessariamente esperti in tecnologia; spesso si avvalgono di facilitatori, come hacker e consulenti, che offrono supporto per navigare nel complesso mondo del dark web.

Conclusioni e prospettive future

La tecnologia ha cambiato il volto della criminalità organizzata, rendendo le mafie più sofisticate e difficili da individuare. La ricerca di Lepori mette in luce la necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare questo fenomeno. Le autorità devono adattarsi a queste nuove realtà, sviluppando strategie efficaci per contrastare l’evoluzione delle mafie nell’era digitale. La consapevolezza e la vigilanza della società civile sono fondamentali per prevenire l’espansione di queste organizzazioni nel nostro territorio.