Il futuro dell’aeroporto d’Abruzzo

L’aeroporto d’Abruzzo si trova in un momento cruciale della sua storia. Con la necessità di attrarre investimenti significativi e aumentare il numero di passeggeri, è fondamentale sviluppare una strategia chiara e ben definita. Il deputato Luciano D’Alfonso ha delineato un piano che punta a trasformare lo scalo in un centro strategico per il trasporto merci e passeggeri, mirando a superare la soglia del milione di viaggiatori annuali. Questo obiettivo non solo aumenterebbe i ricavi, ma permetterebbe anche di stabilire relazioni più forti con il governo e l’Unione Europea.

Le potenzialità dell’aeroporto

Secondo D’Alfonso, l’aeroporto d’Abruzzo ha tutte le potenzialità per crescere e diventare un hub per i voli internazionali. È necessario un Masterplan che preveda l’ingrandimento del sedime aeroportuale e la creazione di accordi con l’aeroporto militare vicino. Attraverso un menu di convenienze e facilitazioni per gli investitori, si potrebbero attrarre aziende come Poste, Amazon e Alibaba, aumentando così i servizi offerti e i relativi introiti. Questi fondi potrebbero essere reinvestiti per acquisire nuove rotte aeree, ampliando ulteriormente le opportunità per i viaggiatori.

Collegamenti e infrastrutture

Un altro aspetto cruciale per il rilancio dell’aeroporto è la creazione di collegamenti efficienti. D’Alfonso sottolinea l’importanza di coniugare ferro e cielo, suggerendo la costruzione di una stazione ferroviaria dedicata all’aeroporto. Questo migliorerebbe l’accessibilità per gli utenti di tutta la regione, rendendo lo scalo più fruibile. Inoltre, l’evento del Giubileo della Redenzione nel 2033 rappresenta un’opportunità unica per attrarre flussi di pellegrini e turisti, e l’Abruzzo deve prepararsi per non perdere questa occasione.

Il dibattito politico

Il dibattito sull’aeroporto d’Abruzzo è acceso, con diverse opinioni che emergono tra i politici. Mentre D’Alfonso propone un piano di sviluppo, il deputato Guerino Testa di FdI invita a considerare i progressi già fatti dal governo regionale. Testa evidenzia come il nuovo presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, sia una scelta strategica per rafforzare la struttura e le attività dello scalo. Tuttavia, D’Alfonso ribatte, ricordando i risultati ottenuti durante il suo mandato come presidente della Regione, tra cui l’aumento dei passeggeri e gli investimenti infrastrutturali.