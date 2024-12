in

Un evento di riferimento per il settore

Nei giorni scorsi, il Teatro Elfo Puccini di Milano ha ospitato il Manager Meeting 2024, un evento annuale organizzato da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Questo incontro ha visto la partecipazione di oltre 350 professionisti delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments, un momento cruciale per discutere i risultati ottenuti e le strategie future.

Risultati e prospettive per il 2024

Durante l’incontro, Tommaso Corcos, responsabile della wealth management divisions di Intesa Sanpaolo, ha messo in evidenza l’importanza di un gruppo solido in grado di affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del settore bancario. Ha sottolineato come la gestione patrimoniale debba essere orientata alla longevità e al trasferimento della ricchezza tra le generazioni, un tema sempre più rilevante nel contesto attuale.

Lino Mainolfi, amministratore delegato di Fideuram – ISPB, ha presentato i risultati del 2024, evidenziando come il nuovo Investment Center gestirà un patrimonio superiore ai 130 miliardi di euro. Ha inoltre rimarcato l’importanza della formazione e del reclutamento di professionisti nel settore della consulenza, nonché degli investimenti in tecnologia e dell’espansione internazionale.

Innovazione e cambiamento nel lavoro delle reti

Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram – ISPB, ha illustrato i principali motori del cambiamento nel lavoro delle reti, enfatizzando il lavoro di squadra, il passaggio generazionale e la valorizzazione del talento femminile. Questi elementi sono fondamentali per affrontare le sfide future e per garantire un servizio di alta qualità ai clienti.

Andrea Ghidoni, responsabile rete e coordinamento commerciale di Fideuram – ISPB, ha presentato le novità nel sistema incentivante e le iniziative a supporto del raggiungimento dei KPI 2025, introducendo nuove figure specialistiche per migliorare ulteriormente l’efficacia delle reti.

Sinergia tra digitale e fisicità

Anna Bagella, responsabile sviluppo offerta di Fideuram – ISPB, ha discusso il rapporto tra investimento e orizzonte temporale, sottolineando l’importanza della sinergia tra digitale e fisicità per migliorare l’esperienza del cliente. Questo approccio integrato è essenziale per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e informata.

Durante l’evento, Luca Vaiani, responsabile gestione prodotti azionari e obbligazionari di Fideuram Asset Management SGR, ha moderato una tavola rotonda con esperti di primarie case d’investimento, arricchendo il dibattito con spunti e riflessioni significative.

Nuove nomine e ospiti d’eccezione

In chiusura, Fabio Cubelli e Andrea Ghidoni hanno presentato otto nuovi Divisional Manager e diciannove nuovi Regional Manager, segnando un’importante evoluzione nella struttura di Fideuram. Tra gli ospiti d’eccezione, Flavia Pennetta e Tommaso Ghidini hanno condiviso le loro esperienze, offrendo spunti di riflessione sul coraggio e sull’innovazione.

L’ex tennista, campionessa degli US Open 2015, ha parlato del valore del coraggio nel perseguire i propri obiettivi, mentre Ghidini ha presentato alcuni passaggi del suo nuovo libro, “Homo Caelestis: L’incredibile racconto di come saremo”, offrendo una visione affascinante sul futuro.