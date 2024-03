Manta Network Previsioni dei Prezzi 2024-2030: è un buon investimento?

Il prezzo del token Manta si è mantenuto in un intervallo di prezzo ristretto tra $3 e $3.5 negli ultimi giorni. Sebbene Manta abbia trovato supporto a $3, non è riuscito a superare $3.5. Il prezzo del token Manta è fortemente influenzato dal sentimento del mercato delle criptovalute e con il mercato in tendenza al ribasso, si prevede che Manta si consolidi nell’intervallo di prezzo tra $3 e $3.5 prima di fare un movimento al rialzo e superare la resistenza di $4.

Un possibile breakout sopra $4 è possibile se Manta riesce a superare $3.75, che sarà il livello di resistenza iniziale per l’asset se Manta supera $3.5. Tecnicamente, l’outlook che circonda il token Manta è neutrale.

Previsioni dei Prezzi per Manta Network

Previsione per le Prossime 24 Ore: tra $3.00 e $3.18

tra $3.00 e $3.18 Previsione per questa Settimana: tra $2.92 e $3.32

Previsioni dei Prezzi per Manta Network 2024-2030

Previsione Prezzo Manta Network 2024: $4.07

$4.07 Previsione Prezzo Manta Network 2025: $5.74

$5.74 Previsione Prezzo Manta Network 2026: $8.19

$8.19 Previsione Prezzo Manta Network 2027: $12.0

$12.0 Previsione Prezzo Manta Network 2028: $17.7

$17.7 Previsione Prezzo Manta Network 2029: $26.3

$26.3 Previsione Prezzo Manta Network 2030: $39.4

Manta Network: Investimento Conveniente?

La valutazione di Manta Network come buon investimento dipende dalla propria tolleranza al rischio e dagli obiettivi di investimento individuali. Tuttavia, prima di investire, un investitore dovrebbe avere informazioni adeguate sull’asset.

Cos’è Manta Network?

Manta Network è l’ecosistema multi-modulare per le applicazioni a conoscenza zero (ZK). Offre due reti, Manta Pacific e Manta Atlantic. Manta Pacific è l’ecosistema L2 unico su Ethereum per applicazioni ZK native di EVM e fornisce un ambiente a basso costo per le commissioni di gas per le applicazioni ZK. Manta Atlantic è la catena ZK L1 più veloce su Polkadot e porta identità e credenziali programmabili al web3 attraverso zkSBTs.

Caratteristiche di Manta Network

Commissioni Basse e Alta Scalabilità: Manta Pacific sfrutta Celestia e OP Stack modificato per un’alta scalabilità e commissioni di gas minime, consentendo applicazioni ZK economiche.

Manta Pacific sfrutta Celestia e OP Stack modificato per un’alta scalabilità e commissioni di gas minime, consentendo applicazioni ZK economiche. Privacy e Sicurezza: La crittografia ZK mantiene private le transazioni e le informazioni sensibili, proteggendo i dati finanziari e l’identità dell’utente.

La crittografia ZK mantiene private le transazioni e le informazioni sensibili, proteggendo i dati finanziari e l’identità dell’utente. Design Modulare: L’architettura multi-modulare di Manta consente ai developer di scegliere i componenti necessari.

L’architettura multi-modulare di Manta consente ai developer di scegliere i componenti necessari. Conformità Non Invasiva: Manta facilita la conformità normativa attraverso zkSBTs e altri strumenti.

Manta facilita la conformità normativa attraverso zkSBTs e altri strumenti. Ecosistema in Crescita: Manta offre una vivace community di sviluppatori, documentazione e risorse per supportare la costruzione di innovative applicazioni ZK.

Ecosistema Principale di Manta Network

L’ecosistema principale di Manta Network include:

Manta Pacific Circuiti Universali NPO POMP Aperture zkHoldem

Token Manta e le sue Utilità

Il token MANTA è il cuore pulsante dell’intero ecosistema di Manta Network. Offre una molteplicità di utilità sulla rete Manta:

Commissioni: $MANTA alimenta la rete pagando le commissioni di gas associate alle transazioni come scambi, distribuzioni e dimostrazioni zk-SNARK.

$MANTA alimenta la rete pagando le commissioni di gas associate alle transazioni come scambi, distribuzioni e dimostrazioni zk-SNARK. Governance: I detentori di token $MANTA svolgono un ruolo cruciale plasmando il futuro della rete partecipando attivamente al voto sulle decisioni di governance sia per Manta Pacific che per Manta Atlantic.

I detentori di token $MANTA svolgono un ruolo cruciale plasmando il futuro della rete partecipando attivamente al voto sulle decisioni di governance sia per Manta Pacific che per Manta Atlantic. Staking: Lo staking di $MANTA contribuisce direttamente a rafforzare la sicurezza complessiva della rete Manta Atlantic.

Lo staking di $MANTA contribuisce direttamente a rafforzare la sicurezza complessiva della rete Manta Atlantic. Token Nativo e Collaterale: Il token $MANTA serve una duplice funzione all’interno dell’ecosistema di Manta, fungendo sia da liquidità nativa che da collaterale.

Il token $MANTA serve una duplice funzione all’interno dell’ecosistema di Manta, fungendo sia da liquidità nativa che da collaterale. Liquidazione delle Commissioni di Transazione: Manta Atlantic utilizza $MANTA come mezzo primario per liquidare le commissioni di transazione all’interno della rete.

Rischi Legati all’Investimento in Manta

Volatilità di Mercato: Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e il prezzo di $MANTA potrebbe oscillare significativamente.

Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e il prezzo di $MANTA potrebbe oscillare significativamente. Fase Iniziale: Manta Network è ancora in fase di sviluppo e non vi è alcuna garanzia del suo successo.

Manta Network è ancora in fase di sviluppo e non vi è alcuna garanzia del suo successo. Concorrenza: Lo spazio delle prove a conoscenza zero sta diventando sempre più affollato e Manta Network si confronta con la concorrenza di altri progetti.

Lo spazio delle prove a conoscenza zero sta diventando sempre più affollato e Manta Network si confronta con la concorrenza di altri progetti. Complessità Tecnica: La tecnologia ZK è complessa e c’è il rischio che gli sviluppatori possano trovare difficile utilizzare Manta Network.

Previsione dei Prezzi di Manta Network 2024: Come Acquistare?

Il token nativo di Manta Network è già stato quotato su diverse borse, pertanto, i passaggi per acquistare $MANTA sono simili alle altre criptovalute. Ecco una breve panoramica di come acquistare Manta:

Crea un Account: in una delle borse dove Manta è quotato. Completa la Verifica dell’Identità: come indicato dalla borsa. Effettua un Ordine: attraverso uno dei metodi di pagamento forniti.

Dove Acquistare il Token Manta?

I token Manta Network sono attualmente disponibili su Binance, Bybit, Bitrue, DigiFinex e Bitget.