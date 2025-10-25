Mario Draghi Sostiene un Federalismo Pragmatico per un’Europa Unita e Forte

Durante una cerimonia di premiazione in Spagna, Mario Draghi ha condiviso una visione fondamentale per il futuro dell’Europa.

L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha evidenziato come l’Unione Europea debba intraprendere un cammino verso un federalismo pragmatico, in grado di rispondere in modo efficace alle sfide globali attuali.

La necessità di un federalismo pragmatico

Draghi ha affermato che, sebbene un’autentica federazione sarebbe l’ideale, le condizioni politiche necessarie per realizzarla sono attualmente assenti. Pertanto, il suo suggerimento è quello di sviluppare un federalismo che si concentri su temi specifici e che possa operare al di fuori delle lentezze burocratiche dell’attuale processo decisionale dell’Unione Europea.

Coalizioni di volenterosi

Il concetto di Draghi si fonda su coalizioni di volenterosi, in cui i Paesi possono unirsi per perseguire obiettivi comuni. Questo approccio riconosce che non tutte le nazioni devono procedere alla stessa velocità, ma possono collaborare su iniziative strategiche come la tecnologia e la difesa. Un esempio evidenzia un gruppo di Paesi che, grazie alla loro forza in determinati settori, concordano su normative comuni per favorire la crescita delle proprie imprese.

Settori strategici e innovazione

Mario Draghi ha presentato esempi concreti per sostenere la sua analisi. Paesi con industrie tecnologiche avanzate potrebbero collaborare per stabilire un regime normativo che favorisca l’espansione delle loro aziende. Analogamente, nazioni dotate di capacità nella difesa potrebbero unire le loro risorse per finanziare progetti di ricerca e sviluppo congiunti. Queste collaborazioni si rivelano fondamentali per consentire all’Europa di competere efficacemente con altre potenze globali.

Rinnovamento democratico

Oltre a garantire la competitività, il federalismo pragmatico proposto da Draghi potrebbe rinnovare lo slancio democratico all’interno dell’Unione Europea. Questo modello richiederebbe ai governi nazionali di ottenere il consenso dei cittadini per obiettivi specifici, rendendo il processo più inclusivo e meno centralizzato. Non si tratterebbe di un’imposizione dall’alto, ma di una costruzione dal basso, dove chi desidera unirsi alle iniziative comuni può farlo liberamente.

Le sfide attuali per l’Unione Europea

Draghi ha sottolineato che l’Europa si trova ad affrontare un periodo di grande difficoltà. I principi fondamentali su cui si basa l’Unione sono messi in discussione, e il contesto globale è cambiato in modo significativo. In un mondo sempre più competitivo, l’Europa deve rispondere a fenomeni come il protezionismo e le crescenti tensioni geopolitiche.

La necessità di un cambiamento radicale

Secondo Mario Draghi, per non rimanere schiacciata dalle altre superpotenze economiche, l’Unione Europea deve considerare un cambiamento radicale. Questo implica un’evoluzione delle sue strutture istituzionali e una maggiore integrazione tra gli Stati membri. L’esperienza di Draghi come presidente della BCE e le sue riflessioni sul futuro dell’Europa offrono spunti preziosi per comprendere come affrontare le sfide attuali.

Mario Draghi ha lanciato un appello per un’Europa più forte, unita e reattiva, capace di affrontare le sfide del futuro con coraggio e determinazione. La sua visione di un federalismo pragmatico rappresenta un’opportunità fondamentale per rinnovare l’Unione e garantire un futuro prospero ai suoi cittadini.