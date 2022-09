Martian Aptos Wallet: cos’è e come funziona

in

Martian Aptos Wallet è il portafoglio crittografico più popolare per la blockchain Aptos.

Puoi inviare e ricevere token Aptos. Inoltre, puoi vedere gli NFT coniati nel portafoglio, che è qualcosa di nuovo.

Il Martian Wallet consente di accedere / interagire con le dApp con la dovuta sicurezza.

Al momento della scrittura, Martian Aptos Wallet è disponibile come estensione per Chrome e, secondo il team, possiamo aspettarci presto l’applicazione iOS.

Inoltre, il portafoglio ora supporta solo Devnet. La Mainnet sarà presto inclusa.

È possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera Alt / Opzione + Maiusc + X per avviare rapidamente l’estensione Martian Aptos Wallet.

Il Martian Wallet è supportato da Toy Ventures, Aptos Labs e Mo Shaikh.

Come creare e configurare Martian Aptos Wallet?

Per utilizzare Martian Aptos Wallet, in primo luogo, è necessario scaricare l’estensione.

Quindi, devi creare il tuo account Martian Wallet.

Il processo di creazione dell’account include l’impostazione di una nuova password e il backup della frase di ripristino.

Passaggi per creare e configurare Martian Aptos Wallet

Installa Martian Aptos Wallet Fai clic su “Crea un nuovo portafoglio“ Impostare una password Eseguire il backup della frase di ripristino Usa Martian Aptos Wallet

1. Installa Martian Aptos Wallet

Se hai già installato l’estensione Martian Aptos Wallet, puoi saltare questo passaggio.

Innanzitutto, devi aggiungere l’estensione a Chrome.

Per fare ciò, visita il sito Web marziano Wallet e fai clic su “Aggiungi al browser“.

Ora, l’installazione avrebbe dovuto iniziare.

2. Fai clic su “Crea un nuovo portafoglio“

Dopo l’installazione, si aprirà una nuova finestra. In caso contrario, è possibile utilizzare la scorciatoia Alt / Opzione + Maiusc + X per aprire l’estensione del portafoglio.

Ora, devi selezionare “Crea un nuovo portafoglio” poiché sei nuovo nel portafoglio Aptos marziano.

Successivamente, fai clic su “Continua“.

3. Imposta una password

Come parte della creazione dell’account portafoglio, è necessario impostare una password complessa per accedere al portafoglio marziano sul dispositivo corrente.

Ricorda, la password viene memorizzata sul tuo dispositivo, non sul server di Martian Aptos Wallet. Quindi, il team del portafoglio non può recuperare la password se viene persa.

Tuttavia, puoi reimpostare la password da solo con la frase di recupero, di cui parleremo nel prossimo passaggio.

Ora, inserisci la password con un minimo di 8 caratteri, inclusi un carattere speciale e un numero.

Fai clic su “Continua“.

4. Eseguire il backup della frase di ripristino

Poiché Martian Aptos Wallet è un portafoglio decentralizzato, la frase di recupero da sola ti darà pieno accesso al tuo portafoglio e ai tuoi fondi.

Quindi, memorizza la frase di recupero con le migliori pratiche. Conservalo sempre in un formato fisico piuttosto che digitale.

Dopo aver impostato la password, il portafoglio visualizza la frase di recupero.

Annotalo su un pezzo di carta e salvalo in modo sicuro. Poiché la frase di recupero è unica per ogni titolare di account wallet e dà pieno accesso al tuo account, non devi condividerla con nessuno.

Dopo aver eseguito un backup, fai clic su “Continua“.

Ora sei pronto per usare il portafoglio Martian Aptos.

5. Usa Martian Aptos Wallet

Ora puoi inviare e ricevere tutti i token Aptos e NFT.

Nella dashboard, puoi vedere i tuoi token e il saldo del conto.

Per visualizzare i tuoi NFT coniati, devi toccare l’icona “foursquare“.

Per vedere le transazioni recenti, tocca l’icona “Cronologia trasferimenti recenti“.

Per bloccare il tuo Portafoglio Aptos Marziano, tocca l’icona “Aptos” nell’angolo sinistro del portafoglio.

Conclusione

Installare e creare un account Martian Aptos Wallet è un compito semplice.

L’impostazione della password e il backup della frase di recupero sono i due passaggi essenziali coinvolti nella creazione dell’account Martian Aptos Wallet.

Chiunque abbia la tua frase seed può accedere a tutte le tue risorse.

Quindi, ricorda sempre di conservare la tua frase seme in più punti per evitare che vada persa. Se li perdi, nessuno può accedere al tuo account, nemmeno gli sviluppatori di Martian Wallet.

Fai attenzione alle truffe che fluttuano in giro. In qualsiasi momento, nessuno del team di Martian Wallet chiederà la tua frase di recupero.