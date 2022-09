Password Martian Aptos Wallet: ecco come modificarla

Hai dimenticato la password di Martian Aptos Wallet? O volevi cambiare la tua password attuale?

Se è così, sei nel posto giusto.

In questo articolo, ho scritto come ho cambiato la mia password Martian Aptos Wallet in solo 1 minuto, con schermate appropriate.

Esistono due scenari:

Se si desidera modificare la password, è possibile farlo da “Impostazioni“.

Se hai dimenticato la password, devi reimpostarla utilizzando l’opzione “Password dimenticata“.

Passaggi per modificare la password del portafoglio Martian Aptos

Vai su “Impostazioni“ Fai clic su “Cambia password“ Imposta una nuova password

1. Vai su “Impostazioni“

Apri l’estensione Martian Aptos Wallet e inserisci la tua password attuale per sbloccarla.

Per impostazione predefinita, atterrerai sulla dashboard.

Tuttavia, è necessario fare clic sull’icona “Impostazioni” nell’angolo in basso a destra della pagina Web.

2. Fai clic su “Cambia password“

Nella pagina Impostazioni, sarai in grado di vedere più opzioni.

Vai all’opzione “Cambia password” e fai clic su di essa.

3. Imposta una nuova password

Ora puoi cambiare la password del tuo Martain Aptos Wallet.

Per fare ciò, è necessario inserire la password corrente.

Quindi, inserisci una nuova password e fai clic su “Cambia password“.

Questo è tutto. Ecco come è possibile modificare rapidamente la password del portafoglio Aptos marziano.

Passaggi per reimpostare la password del portafoglio Martian Aptos

Fai clic su “Password dimenticata“ Inserisci la frase di recupero Imposta una nuova password

1. Fai clic su “Password dimenticata“

Avvia l’estensione Martian Aptos Wallet.

Appena sotto il pulsante “Sblocca“, sarai in grado di vedere la “Password dimenticata“. Fare clic su di esso.

2. Inserisci la frase di recupero

Puoi reimpostare la password del portafoglio solo se inserisci la frase di recupero.

Se hai perso la frase di recupero, non puoi reimpostare la password del portafoglio. Inoltre, perderai i tuoi beni.

Ora, inserisci la tua frase di recupero. Separa ogni parola con uno spazio.

Assicurati che nessuno stia guardando lo schermo mentre digiti la frase di recupero.

Infine, fai clic su “Continua“.

3. Imposta una nuova password

Dopo aver inserito correttamente la frase di recupero, ti verrà consentito impostare una nuova password per il tuo portafoglio Martian Aptos.

Imposta una nuova password con un minimo di 8 caratteri e una combinazione di alfanumerici.

Quindi, seleziona la casella di controllo fornita dopo aver letto i Termini di servizio e l’Informativa sulla privacy.

Infine, fai clic su “Continua“.

Hai reimpostato correttamente la password del tuo Martian Aptos Wallet.

Conclusione

Cambiare la password corrente è facile e può essere fatto raggiungendo l’opzione “Impostazioni“.

D’altra parte, se hai dimenticato la password, devi inserire la frase di recupero per impostare una nuova password.

È impossibile reimpostare la password senza la frase di recupero segreta.

Assicurati di aver eseguito un backup della frase di ripristino. In caso contrario, puoi farlo andando su “Impostazioni” e facendo clic su “Frase segreta“.

Segui sempre le migliori pratiche per memorizzare la frase di recupero di Martian Aptos Wallet.